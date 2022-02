Δήμος Αθηναίων: Επιχειρηματικός Επιταχυντής INNOVATHENS – 10ος κύκλος

Δήλωσε συμμετοχή στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή και δημιούργησε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σου μέσω του ψηφιακού της μετασχηματισμού

Welcome to the digital age! Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, διοργανώνει τον 10ο Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator), με θέμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation), προσκαλώντας εταιρίες, οργανισμούς και νεοφυείς επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή.

Ο όρος Ψηφιακός Μετασχηματισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αλλαγές που χρειάζεται να υιοθετήσει μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Είναι μια συνεχής διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις αλλά απαιτεί εκπαίδευση και ειδικές υποδομές.





Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής είναι ένα τρίμηνο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρέχει, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε startups και επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας της πόλης, την ελληνική και, κυρίως, τη διεθνή αγορά.





Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής προσφέρει: σεμινάρια business και soft skills, εξατομικευμένο mentoring και coaching από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, co-working space στην καρδιά της Αθήνας, στο Αεριοφυλάκιο 2 της Τεχνόπολης, networking με μερικούς από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους της πόλης, pitching και ευκαιρίες χρηματοδότησης.





Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στον 10ο Επιχειρηματικό Επιταχυντή του INNOVATHENS, που θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2022, τότε δεν έχεις παρά να υποβάλεις την αίτησή σου έως τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 εδώ.

Γιατί να συμμετάσχεις στον Επιχειρηματικό Επιταχυντή:

Το πρόγραμμα του 10ου Επιχειρηματικού Επιταχυντή, με θέμα τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα τέσσερα πεδία ανάπτυξης και δράσης για υπό σύσταση (from scratch) επιχειρήσεις. Αυτά είναι τα εξής:





Εταιρική κουλτούρα (culture)

Ψηφιακή στρατηγική και όραμα (digital strategy and vision)

Υποδομή πληροφορικής και ψηφιακή τεχνογνωσία (IT infrastructure and digital expertise)

Οργανωτική δομή (organizational structure)





Όλο το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητες που το συνθέτουν είναι πρακτικά σχεδιασμένα και έχουν στόχο, μέσα από έναν εντατικό τρίμηνο κύκλο εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και mentoring, να οδηγήσουν μία επιχείρηση στο σενάριο βέλτιστης πρακτικής για την ανάπτυξη και εξέλιξή της.





Βασικές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού

Τι περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός που καλούνται να υιοθετήσουν σήμερα οι επιχειρήσεις προκειμένου να συμβαδίσουν με τις επιταγές της εποχής; Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας, οι τεχνολογίες cloud, η ανάλυση δεδομένων, το Internet of Things, η ρομποτική και αυτοματοποίηση, το 3D printing, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) και η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) πλαισιώνουν τη συγκεκριμένη έννοια.





Νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Τους ανοίγουν νέους δρόμους για να ενσωματώνουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους στις διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής τους καθώς και να αποφεύγουν τα λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών τους, ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού χρειάζεται να αποκτήσουν τη σχετική γνώση και τις απαραίτητες δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με την ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Διανοίγεται ταυτόχρονα η δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμα σχήματα να ασχοληθούν επιχειρηματικά ή ερευνητικά και με νέες ιδέες που αφορούν τα ίδια τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού.





Προβάδισμα ανάλογα με μέγεθος, ηλικία και στάδιο ανάπτυξης

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης. Έτσι, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν σαφές πλεονέκτημα κατά την υιοθέτηση (νέων) τεχνολογιών, οι μικρομεσαίες χρησιμοποιούν κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα (49%) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (σε περιορισμένο βαθμό), ενώ οι νέες επιχειρήσεις, έχοντας το ψηφιακό στοιχείο στο DNA τους, είναι πολύ πιο ευέλικτες απέναντι σε νέες τεχνολογίες. Η ένταξη πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει, ωστόσο, σε χαμηλό επίπεδο.





Ελλείψεις και ευκαιρίες

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και ψηφιακών υποδομών. Υπάρχουν πολλές επιπλέον τεχνολογικές ευκαιρίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, όπως διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες cloud και αυτοματισμοί.





