40 χρόνια μετά το περίφημο Live Aid για την ανακούφιση της Αιθιοπίας από τον λιμό, το NEWS 24/7 θυμάται τις δυο παράλληλες συναυλίες στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια, που παρακολούθησαν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Γη.

Το ημερολόγιο έδειχνε 13 Ιουλίου του 1985, όταν οι δυο μεγάλες συναυλίες – με την ονομασία “Live Aid” – που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, η μια στο στάδιο “Wembley” του Λονδίνου και η άλλη στο στάδιο “John F. Kennedy” της Φιλαδέλφειας, μετέτρεψαν την υφήλιο σε ένα “παγκόσμιο τζουκ μποξ”, αφού τις παρακολούθησαν μέσω δορυφορικής σύνδεσης από τις τηλεοράσεις τους, 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 40% του πληθυσμού της γης.

Το διπλό live διοργανώθηκε από τους Bob Geldof και Midge Ure, ενώ ο στόχος ήταν η συγκέντρωση ακόμα περισσότερων χρημάτων, με σκοπό την ανακούφιση των κατοίκων της Αιθιοπίας από τον λιμό που είχε “γονατίσει” την αφρικανική χώρα ήδη από το 1983. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, το Magazine θυμάται εκείνο το μεγάλο διπλό μουσικό – ανθρωπιστικού χαρακτήρα – ραντεβού, με τη συμμετοχή των κορυφαίων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από τις δυο μεριές του Ατλαντικού.

BOB GELDOF ΚΑΙ MIDGE URE

Bob Geldof και Midge Ure, οι βασικοί υπεύθυνοι της δημιουργίας της Band Aid. Pictorial Press/Alamy/Visualhellas.gr

Πριν περάσουμε στο χρονικό του Live Aid, ας θυμηθούμε πρώτα όσα προηγήθηκαν ώστε να φτάσουμε στις δυο μεγάλες συναυλίες του Λονδίνου και της Φιλαδέλφειας. Τον Οκτώβριο του 1984, μια σειρά από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του BBC, Michael Buerk, έκανε γνωστό στο βρετανικό κοινό τον λιμό που είχε ξεσπάσει στην Αιθιοπία, προκαλώντας εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Οι σημαντικότερες αιτίες του λιμού ήταν η παρατεταμένη ξηρασία που είχε εξαφανίσει τους υδάτινους πόρους καταστρέφοντας τις σοδειές και ο εμφύλιος πόλεμος που μαινόταν στην αφρικανική χώρα.

Η προβολή αυτών των εκπομπών στο BBC, σόκαρε τη βρετανική κοινή γνώμη και χιλιάδες δωρεές άρχισαν να καταφθάνουν στις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις παροχής βοήθειας. Ο Bob Geldof, τραγουδιστής των The Boomtown Rats (που είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία το 1979 με το single “I don’t like Mondays”), συγκλονισμένος από όσα είχε δει στην τηλεόραση, αποφάσισε μαζί με τον Midge Ure των Ultravox, να ηχογραφήσουν ένα single, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα διατίθεντο εξ ολοκλήρου για την αντιμετώπιση του λιμού.

BAND AID: “DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS?”

Τα μέλη της Band Aid στην αναμνηστική φωτογραφία, την ημέρα της ηχογράφησης του "Do they know it's Christmas?" (25/11/1984). PA Images/Alamy/Visualhellas.gr

Οι δυο τους – αφού εξασφάλισαν τη συμμετοχή στο εγχείρημα των σημαντικότερων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων από τη Βρετανία – ολοκλήρωσαν μαζί τη σύνθεση του τραγουδιού με τον τίτλο “Do they know it’s Christmas?”. Η ηχογράφηση προγραμματίστηκε για την Κυριακή 24 Νοεμβρίου του 1984 στα Sarm West Studios του Λονδίνου, όπου συγκεντρώθηκαν 40 περίπου μουσικοί με την ονομασία Band Aid, ξεκινώντας από το χορωδιακό μέρος του τραγουδιού και συνεχίζοντας με τις σόλο φράσεις.

Ο Ure ανέλαβε να μιξάρει τις φωνές και τα όργανα, ενώ ο γνωστός παραγωγός Trevor Horn, δημιούργησε την flip-side (δεύτερη πλευρά) του single με τίτλο “Feed the World”. Το 45άρι κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου και ανέβηκε αμέσως στο νούμερο 1 του UK Singles Chart, πουλώντας 200.000 αντίτυπα τις πρώτες 48 ώρες και ένα εκατομμύριο την πρώτη εβδομάδα, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία!

Τρεις μέρες αργότερα (10/12), το single κυκλοφόρησε και στις ΗΠΑ, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Οι πωλήσεις του “Do they know it’s Christmas?” απέφεραν κέρδη 8 εκατομμυρίων λιρών (αντιστοιχούν σε περίπου 30 εκατομμύρια σημερινά ευρώ) μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας κατά πολύ τον πήχη που είχε θέσει αρχικά ο Geldof, ο οποίος υπολόγιζε να μαζέψει 70.000 λίρες (περίπου 250.000 σημερινά ευρώ).

USA FOR AFRICA: “WE ARE THE WORLD”

Quincy Jones (αριστερά) και Harry Belafonte με την αφίσα του USA For Africa (11/2/1985). AP Photo

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του “Do they know it’s Christmas”, ο γνωστός τραγουδιστής και ακτιβιστής Harry Belafonte, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό single από Αμερικανούς καλλιτέχνες με τον ίδιο στόχο, την ανακούφιση δηλαδή των κατοίκων της Αιθιοπίας από τον λιμό. Αφού απέσπασε το “ναι” του κορυφαίου παραγωγού, Quincy Jones, στη συνέχεια απευθύνθηκε στα πιο γνωστά ονόματα της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

Ο Belafonte ανακοίνωσε ότι όλα τα έσοδα από την κυκλοφορία του single θα δίνονταν σε μια νέα οργάνωση, την “United Support of Artists for Africa” (USA for Africa), η οποία με τη σειρά της θα τα διέθετε στη δοκιμαζόμενη Αιθιοπία. Ο Lionel Richie και ο Michael Jackson έγραψαν το “We are the world” και 54 καλλιτέχνες από τις ΗΠΑ (ανάμεσά τους οι Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tina Turner, Paul Simon και Ray Charles) ηχογράφησαν το τραγούδι από τις 22 μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 1985 στα στούντιο A&M και Lion Share του Λος Άντζελες.

Το 45άρι κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου του 1985, έγινε παγκόσμια εμπορική επιτυχία, ανέβηκε στο νούμερο 1 των charts πολλών χωρών και έγινε το πιο γρήγορο σε πωλήσεις pop single στην ιστορία των ΗΠΑ, πουλώντας 800.000 κόπιες τις πρώτες τρεις μέρες (συνολικά μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια κόπιες). Τα έσοδα ανήλθαν στα 80 εκατομμύρια δολάρια (αντιστοιχούν σε περίπου 202 εκατομμύρια σημερινά ευρώ) και διατέθηκαν από την USA for Africa στην Αιθιοπία με τη μορφή χρημάτων, τροφής και ειδών πρώτης ανάγκης.

Η ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ LIVE AID

Ο Bob Geldof και ο Boy George μετά τη συναυλία των Culture Club στις 22 Δεκεμβρίου 1984 στο Wembley, το βράδυ που γεννήθηκε η ιδέα για το Live Aid. Mirrorpix/Alamy/Visualhellas.gr

Τον Δεκέμβριο του 1984, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του single “Do they know it’s Christmas?”, ο Boy George και οι Culture Club έκαναν μια τουρνέ στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου με μια εμφάνιση στο Wembley. Στο τέλος του live, κάποια μέλη της Band Aid που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τη συναυλία, ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί με τους Culture Club το “Do they know it’s Christmas?”. Ο Boy George, εμφανώς συγκινημένος από τον ενθουσιασμό του κοινού, είπε στον παρόντα Bob Geldof ότι θα έπρεπε να σκεφτούν να οργανώσουν ένα φιλανθρωπικό live.

Ο Geldof ασπάστηκε αμέσως την ιδέα του Boy George και σε μια συνέντευξή του στο βρετανικό μουσικό περιοδικό Melody Maker τον Ιανουάριο του 1985, αποκάλυψε πως στόχος του ήταν η διοργάνωση δυο παράλληλων συναυλιών, μια στη Μεγάλη Βρετανία και μια στις ΗΠΑ. Αμέσως ξεκίνησε τις επαφές με καλλιτέχνες και συγκροτήματα, εφαρμόζοντας την εξής παραπλανητική τακτική: Μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Elton John, λέγοντάς του ότι ήδη είχαν συμφωνήσει ο David Bowie και οι Queen, κάτι που δεν ίσχυε. Στη συνέχεια, έπαιρνε τον Bowie, λέγοντάς του ότι είχαν συμφωνήσει ο Elton John και οι Queen και ούτω καθεξής!

Ο Bob Geldof στη διάρκεια των προετοιμασιών στο Wembley για το Live Aid (10/7/1985). AP Photo/David Caulkin

Δυο γνωστοί promoters ροκ events, ανέλαβαν τη διοργάνωση των δυο συναυλιών, ο μεν Harvey Goldsmith αυτήν στο στάδιο “Wembley” του Λονδίνου, ο δε Bill Graham αυτήν στο στάδιο “John F. Kennedy” της Φιλαδέλφειας. Προετοιμάστηκαν πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έγιναν οι συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και ορίστηκε η ημερομηνία: Σάββατο 13 Ιουλίου 1985. Το BBC ανέλαβε την κάλυψη του live στο Wembley, στέλνοντας το σήμα μέσω της EBU (Eurovision) σε όλη την Ευρώπη.

Στις ΗΠΑ, υπεύθυνο για την κάλυψη από τη Φιλαδέλφεια, ήταν το αμερικανικό κανάλι ABC, ενώ τελείως ξεχωριστή, αλλά ταυτόχρονη μετάδοση παρείχε στους συνδρομητές της καλωδιακής τηλεόρασης το MTV. Παράλληλα, BBC, ABC και MTV, είχαν εγκαταστήσει τηλεφωνικά κέντρα (για παράδειγμα, το BBC είχε τριακόσιες τηλεφωνικές γραμμές), έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να κάνει δωρεές με πιστωτικές κάρτες. Όλα ήταν έτοιμα, με τα εισιτήρια και στα δυο στάδια να έχουν εξαντληθεί, ενώ για την ίδια μέρα είχαν προγραμματιστεί και άλλες συναυλίες – που είχαν ως έμπνευση το Live Aid – σε άλλες χώρες, όπως η Σοβιετική Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Γιουγκοσλαβία, η Αυστραλία, η Αυστρία και η Δυτική Γερμανία.

LIVE AID, “WEMBLEY”, 13/7/1985

Το ενθουσιασμένο πλήθος παρακολουθεί τη συναυλία του Live Aid στο Wembley (13/7/1985). AP Photo

Στις 12 το μεσημέρι (ώρα Αγγλίας) του Σαββάτου 13 Ιουλίου 1985, ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία του Live Aid στο κατάμεστο (72.000) “Wembley” και ολοκληρώθηκε δέκα ώρες μετά, στις 10 το βράδυ. Ο παρουσιαστής του BBC, Richard Skinner – αφού πρώτα υποδέχτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Νταϊάνα στο στάδιο – άνοιξε τη συναυλία με την εξής φράση: “It’s twelve noon in London, seven AM in Philadelphia, and around the world it’s time for Live Aid”. Αμέσως μετά, η μπάντα της βασιλικής φρουράς, οι περίφημοι Coldstream Guards, παιάνισαν το “God save the Queen” και η σκυτάλη πέρασε στους Status Quo.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ολόκληρης της συναυλίας, ήταν όταν οι Boomtown Rats έπαιξαν το “I don’t like Mondays”. Στο πέμπτο κουπλέ, αμέσως μετά τον στίχο “The lesson today is how to die”, η μπάντα σταμάτησε, ο Geldof ύψωσε τη γροθιά του και το Wembley σείστηκε από τα χειροκροτήματα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το τραγούδι και άφησε το πλήθος να τραγουδήσει τις τελευταίες λέξεις. Όμως η απόλυτη κορύφωση ήρθε όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι Queen, πραγματοποιώντας σε 21 λεπτά μια μεγαλειώδη εμφάνιση, η οποία το 2005 ψηφίστηκε ως το κορυφαίο live όλων των εποχών στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Από αριστερά, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο Bob Geldof. Πίσω από την Νταϊάνα και τον Κάρολο, διακρίνεται ο Roger Taylor, ντράμερ των Queen (Wembley, 13/7/1985). AP Photo/Joe Schaber

Ξεκινώντας με το “Bohemian Rhapsody” και κλείνοντας με το “We are the Champions”, οι Queen και ο αεικίνητος πάνω στη σκηνή Freddie Mercury, μάγεψαν το κοινό, που δεν σταμάτησε να τραγουδάει μαζί τους, ακολουθώντας τον frontman της μπάντας. Άλλες εμφανίσεις που ξεσήκωσαν το πλήθος στο στάδιο, ήταν εκείνες των U2 και του David Bowie. Τόσο ο Guardian, όσο και το Rolling Stone, συμφώνησαν ότι το Live Aid καθιέρωσε τον Bono και την παρέα του ως παγκόσμιους αστέρες. Από την άλλη, ο Bowie, ήδη καταξιωμένος στο μουσικό στερέωμα, προκάλεσε ντελίριο στον κόσμο, κλείνοντας τη δική του εμφάνιση με το “Heroes”.

Η δορυφορική μετάδοση πάντως, αλλά και η ηχητική κάλυψη, παρουσίασαν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν ανέβηκαν οι The Who στη σκηνή (οι οποίοι παρεμπιπτόντως έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά μετά την αποχαιρετιστήρια τουρνέ τους το 1982), το μπάσο του John Entwistle δεν ακουγόταν, ενώ λίγο μετά, στο “My Generation”, διακόπηκε η τηλεοπτική μετάδοση, για να επανέλθει στο τέλος του επόμενου τραγουδιού, “Pinball Wizard”. Πρόβλημα παρουσιάστηκε και στο “Let it be” του Paul McCartney, όταν στα δυο πρώτα λεπτά του τραγουδιού, δεν λειτούργησε το μικρόφωνο του πιάνου, με αποτέλεσμα να ακούγεται μόνο η φωνή του πρώην Beatle.

Οι Queen στο Live Aid. Αριστερά ο Freddie Mercury, δεξιά ο Brian May και στα τύμπανα ο Roger Taylor (Wembley, 13/7/1985). Media Punch/Alamy/Visualhellas.gr

Ο Bob Geldof ήταν εκείνος που διόρθωσε το λάθος, αφού όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο μικρόφωνο του πιάνου, βγήκε στη σκηνή μαζί με τους David Bowie, Pete Townshend και Alison Moyet, συνοδεύοντας τον McCartney που τραγούδησε το “Let it be” από την αρχή. Ο Elton John ήταν ο καλλιτέχνης με το μεγαλύτερο σε διάρκεια set, αφού έμεινε 32 λεπτά πάνω στη σκηνή. Στο τέλος του live, ανέβηκαν στη σκηνή όλοι οι καλλιτέχνες – μέλη της Band Aid και μη – και ερμήνευσαν το “Do they know it’s Christmas?”, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Όταν ολοκληρώθηκε και το τελευταίο τραγούδι, ο Pete Townshend και ο Paul McCartney σήκωσαν στους ώμους τους τον Bob Geldof, μπροστά σε ένα κοινό που πλέον παραληρούσε από τον ενθουσιασμό! Αμέσως μετά, στα παρασκήνια, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι πήραν συνέντευξη από τον Geldof, ο οποίος δήλωσε πως είχε εβδομάδες ολόκληρες να κοιμηθεί προετοιμάζοντας τις δυο συναυλίες, ενώ στην ερώτηση ποια ήταν τα σχέδιά του μετά το Live Aid, απάντησε αφοπλιστικά “να πάω στο σπίτι μου και να κοιμηθώ”!

LIVE AID, “JOHN F. KENNEDY”, 13/7/1985

Το κατάμεστο στάδιο "John F. Kennedy" της Φιλαδέλφειας την ημέρα του Live Aid (13/7/1985). AP Photo/George Widman

Στις 9 το πρωί (ώρα Φιλαδέλφειας) του Σαββάτου 13 Ιουλίου 1985, ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία του Live Aid στο επίσης κατάμεστο (89.484) “John F. Kennedy” και ολοκληρώθηκε δεκατέσσερις ώρες μετά, στις 11 το βράδυ. Μετά τον Bernard Watson που άνοιξε το live με το τραγούδι του Bob Dylan, “All I really want to do”, ο ηθοποιός Jack Nicholson, παρουσιαστής για το ABC, υποδέχτηκε στη σκηνή την Joan Baez, η οποία καλωσόρισε το κοινό με τη φράση: “This is your Woodstock and it’s long overdue” (Αυτό είναι το δικό σας Γούντστοκ και έπρεπε να είναι εδώ και καιρό) και συνέχισε ερμηνεύοντας το “Amazing Grace”.

Οι Rolling Stones δεν εμφανίστηκαν ως μπάντα, αλλά ξεχωριστά. Οι Keith Richards και Ronnie Wood συνόδευσαν τον Bob Dylan, ενώ ο Mick Jagger τραγούδησε αργότερα ντουέτο με την Tina Turner. Ενώ ο Dylan βρισκόταν στη σκηνή, κάποια στιγμή έσπασε μια χορδή από την κιθάρα του και ο Wood έσπευσε να του δώσει τη δική του για να συνεχίσει. Ο ίδιος ο Wood παρέμεινε στη σκηνή, χωρίς όργανο, μιμούμενος με τα χέρια του το χαρακτηριστικό παίξιμο του Pete Townshend των Who!

Ο Τζακ Νίκολσον υποδέχεται στη σκηνή την Τζόαν Μπαέζ ("John F. Kennedy", 13/7/1985). AP Photo

Στο Live Aid της Φιλαδέλφειας είχαμε πολλές επανενώσεις συγκροτημάτων, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Crosby, Stills, Nash & Young, τους Black Sabbath που έπαιξαν με την αυθεντική τους σύνθεση και τον Ozzy Osbourne και τους Beach Boys που επανεμφανίστηκαν με τον Brian Wilson. Όμως το πιο αναμενόμενο reunion ήταν εκείνο των Led Zeppelin, που είχαν ανακοινώσει τη διάλυσή τους λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του ντράμερ τους, John Bonham, τον Σεπτέμβριο του 1980. Οι Jimmy Page, Robert Plant και John Paul Jones, χρησιμοποίησαν στο δικό τους set δυο ντράμερ, τον Phil Collins (που είχε παίξει τύμπανα στα δυο πρώτα σόλο άλμπουμ του Plant) και τον Tony Thompson (πρώην των Chic).

Εδώ να πούμε ότι ο Phil Collins ήταν ο μοναδικός που εμφανίστηκε και στις δυο συναυλίες, τόσο με το δικό του set, όσο και ως ντράμερ, στο μεν Λονδίνο για τον Sting, στη δε Φιλαδέλφεια πρώτα για τον Eric Clapton και κατόπιν για τους Led Zeppelin. O Collins, όταν ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Wembley, πέταξε με ελικόπτερο στο Heathrow, εκεί επιβιβάστηκε σε Concorde, έφτασε στη Νέα Υόρκη και από εκεί πέταξε ξανά με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια. Μέσα στην πτήση του Concorde, συνάντησε τυχαία την Cher, η οποία δεν γνώριζε για το Live Aid και την πήρε μαζί του στο στάδιο “JFK”.

Ο Phil Collins ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης που έπαιξε και στις δυο συναυλίες του Live Aid, στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια. Εδώ, στη διάρκεια του δικού του σετ, στο στάδιο "JFK" (13/7/1985). AP Photo/Rusty Kennedy

Επιστρέφοντας στο reunion των Led Zeppelin, αυτό αποδείχτηκε φιάσκο. Τα φωνητικά του Plant βγήκαν βραχνά και ταλαιπωρημένα, ενώ η Gibson Les Paul του μεθυσμένου (!) Page ήταν ξεκούρδιστη. Ήταν φανερό ότι η μπάντα δεν είχε κάνει πρόβες. Ο Plant περιέγραψε την εμφάνιση ως “μια γαμημένη φρίκη, που μας έκανε να μοιάζουμε με τρελούς”. Ο Page κατηγόρησε τον Phil Collins ότι δεν ήξερε τα κομμάτια του set, λέγοντας χαρακτηριστικά “παίζαμε το Whole Lotta Love και εκείνος χτύπαγε τα τύμπανα στα κουτουρού χαμογελώντας, ήταν όλο ένα αστείο”.

Ο Collins απάντησε ότι δεν έφταιγε ο ίδιος, αλλά πως όλη η εμφάνιση των Led Zeppelin ήταν ένα μάτσο χάλια: “Αν μπορούσα να φύγω, θα το είχα κάνει. Αλλά τότε όλοι θα με κατηγορούσαν ότι έφυγα από το Live Aid, οπότε έμεινα και το ανέχτηκα. Ένιωσα σαν να ήμουν ένα τετράγωνο καρφί πάνω από μια στρογγυλή τρύπα”. Πέρα όμως από το προβληματικό live των Led Zeppelin, η συναυλία της Φιλαδέλφειας κρίθηκε – όπως και εκείνη του Λονδίνου – απόλυτα πετυχημένη. Μετά από 14 ώρες ζωντανής μουσικής, όλοι οι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί το “We are the World”, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ LIVE AID

Αντιπολεμικό banner στο "Wembley" στη διάρκεια του Live Aid (13/7/1985). AP Photo/Joe Schaber

Το Live Aid υπήρξε μια τεράστια, παγκόσμια επιτυχία, από όποια πλευρά και αν το δει κανείς. Πέρα από τις 162.000 των θεατών που είδαν ζωντανά τις δυο συναυλίες μέσα στο “Wembley” και το “JFK”, το Live Aid αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταδόσεις μέσω δορυφορικής σύνδεσης όλων των εποχών, αφού υπολογίζεται ότι το παρακολούθησαν περίπου 1,9 δισεκατομμύρια τηλεθεατές από 150 κράτη, σχεδόν δηλαδή το 40% του τότε παγκόσμιου πληθυσμού.

Όπως γράψαμε και στην αρχή του κειμένου, οι διοργανωτές ζητούσαν από τον κόσμο να καταθέσει χρήματα, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για τους κατοίκους της Αιθιοπίας. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι διευθύνσεις, όπου μπορούσαν να γίνουν οι καταθέσεις, επαναλαμβάνονταν και στα δυο στάδια κάθε είκοσι λεπτά. Επτά ώρες μετά την έναρξη της συναυλίας στο “Wembley”, ο Bob Geldof ρώτησε πόσα χρήματα είχαν συγκεντρωθεί και όταν άκουσε ότι το ποσό δεν ξεπερνούσε το 1,2 εκατομμύριο λίρες στερλίνες, μπήκε στο μπουθ του εκφωνητή του BBC, ο οποίος εκείνη τη στιγμή διάβαζε έναν ταχυδρομικό κώδικα.

Το ένα από τα δυο επίσημα banner του Live Aid, τοποθετείται στη σκηνή του "JFK" της Φιλαδέλφειας (12/7/1985). AP Photo/Rusty Kennedy

Ο Geldof τον διέκοψε και φώναξε δυνατά στο μικρόφωνο, “Fuck the address, let’s get the numbers”! Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι δωρεές αυξήθηκαν στις 300 λίρες στερλίνες ανά δευτερόλεπτο! Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ήταν το κράτος με τις περισσότερες δωρεές κατά κεφαλήν, παρά το γεγονός ότι περνούσε περίοδο μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Ο Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, γιος του ηγεμόνα του Ντουμπάι, μίλησε τηλεφωνικά με τον Geldof και πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσό, ένα εκατομμύριο λίρες στερλίνες. Τις πρώτες μέρες μετά το Live Aid, οι εφημερίδες έγραψαν ότι το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί και από τις δυο συναυλίες, κυμαινόταν ανάμεσα στα 40 και τα 50 εκατομμύρια λίρες στερλίνες.

Σήμερα υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα του Live Aid, από εισιτήρια, δωρεές και παράλληλες εκδηλώσεις, ανήλθαν στα 127 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 290 εκατομμύρια σημερινά ευρώ). Παρά το γεγονός ότι κάποια από τα χρήματα κατέληξαν είτε στη στρατιωτική χούντα που κυβερνούσε την Αιθιοπία, είτε σε διάφορους επιτήδειους μεσάζοντες, το μεγαλύτερο ποσό διοχετεύτηκε στον δοκιμαζόμενο λαό της αφρικανικής χώρας. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει ο Bob Geldof, όταν δημοσιογράφοι του είχαν επισημάνει αυτά τα προβλήματα, “θα κάνω χειραψία και με τον ίδιο τον διάβολο, αρκεί να φτάσω στους ανθρώπους που πρέπει να βοηθήσουμε”.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ “WEMBLEY”

Ο David Bowie στη σκηνή του σταδίου Wembley στο Λονδίνο (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Joe Schaber

Coldstream Guards

“God save the Queen”

“God save the Queen” Status Quo

“Rockin’ all over the world”

“Caroline”

“Don’t waste my time”

“Rockin’ all over the world” “Caroline” “Don’t waste my time” The Style Council

“Yoy’re the best thing”

“Big Boss groove”

“Internationalists”

“Walls come tumbling down!”

“Yoy’re the best thing” “Big Boss groove” “Internationalists” “Walls come tumbling down!” The Boomtown Rats

“I don’t like Mondays”

“Drag me down”

“Rat trap”

“I don’t like Mondays” “Drag me down” “Rat trap” Adam Ant

“Vive le Rock”

Ο Mark Knopfler των Dire Straits στο στάδιο Wembley του Λονδίνου (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo

Ultravox

“Reap the wild wind”

“Dancing with tears in my eyes”

“One small day”

“Vienna”

“Reap the wild wind” “Dancing with tears in my eyes” “One small day” “Vienna” Spandau Ballet

“Only when you leave”

“Virgin”

“True”

“Only when you leave” “Virgin” “True” Elvis Costello

“All you need is love”

“All you need is love” Nik Kershaw

“Wide boy”

“Don Quixote”

“The riddle”

“Wouldn’t it be good”

“Wide boy” “Don Quixote” “The riddle” “Wouldn’t it be good” Sade

“Why can’t we live together”

“Your love is king”

“Is it a crime?”

Ο Sting στο στάδιο Wembley του Λονδίνου (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Joe Schaber

Sting, Phil Collins, Branford Marsalis

“Roxanne”

“Driven to tears”

“Against all odds (Take a llok at me now)”

“Message in a bottle”

“In the air tonight”

“Long long way to go”

“Every breath you take”

“Roxanne” “Driven to tears” “Against all odds (Take a llok at me now)” “Message in a bottle” “In the air tonight” “Long long way to go” “Every breath you take” Howard Jones

“Hide and seek”

“Hide and seek” Brian Ferry (με τον David Gilmour στην κιθάρα)

“Sensation”

“Boys and girls”

“Slave to love”

“Jealous guy”

(με τον στην κιθάρα) “Sensation” “Boys and girls” “Slave to love” “Jealous guy” Paul Young

“Come back and stay”

“That’s the way love is” (με την Alison Moyet)

“Everytime you go away”

Ο Freddie Mercury των Queen, στο στάδιο Wembley του Λονδίνου (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Mark Allan

U2

“Sunday bloody Sunday”

“Bad” (με snippets από τα “Satellite of love”,”Ruby Tuesday”, “Sympathy for the devil” και “Walk on the wild side”)

“Sunday bloody Sunday” “Bad” (με snippets από τα “Satellite of love”,”Ruby Tuesday”, “Sympathy for the devil” και “Walk on the wild side”) Dire Straits

“Money for nothing” (με τον Sting )

“Sultans of swing”

“Money for nothing” (με τον ) “Sultans of swing” Queen

“Bohemian Rhapsody”

“Radio Ga Ga”

“Ay-Oh”

“Hammer to fall”

“Crazy little thing called love”

“We will rock you”

“We are the champions”

“Bohemian Rhapsody” “Radio Ga Ga” “Ay-Oh” “Hammer to fall” “Crazy little thing called love” “We will rock you” “We are the champions” David Bowie

“TVC 15”

“Rebel Rebel”

“Modern love”

“Heroes”

Το τέλος του Live Aid στο Wembley του Λονδίνου, με όλη την Band Aid να ερμηνεύει το "Do they know it's Christmas?". Από αριστερά διακρίνονται οι David Bowie, Bob Geldof, George Michael, Bono, Jody Watley και δεξιά ο Sting και ο Roger Daltrey (Live Aid, 13/7/1985). Mirrorpix/Alamy/Visualhellas.gr

The Who

“My generation”

“Pinball Wizzard”

“Love, reign o’er me”

“Won’t get fooled again”

“My generation” “Pinball Wizzard” “Love, reign o’er me” “Won’t get fooled again” Elton John

“I’m still standing”

“Bennie and the Jets”

“Rocket Man”

“Don’t go breaking my heart” (με την Kiki Dee )

“Don’t let the sun go down on me” (με τους Wham! )

“Can I get a witness”

“I’m still standing” “Bennie and the Jets” “Rocket Man” “Don’t go breaking my heart” (με την “Don’t let the sun go down on me” (με τους “Can I get a witness” Freddie Mercury & Brian May

“Is this the world we created…?”

“Is this the world we created…?” Paul McCartney (με τους David Bowie, Bob Geldof, Alison Moyet και Pete Townshend )

“Let it be”

(με τους και ) “Let it be” Band Aid

“Do they know it’s Christmas?”

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ “JOHN F. KENNEDY”

Ο Bob Dylan (αριστερά) μαζί με τον Keith Richards των Rolling Stones στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Amy Sancetta

Bernard Watson

“All I really want to do”

“All I really want to do” Joan Baez

“Amazing grace”

“We are the world”

“Amazing grace” “We are the world” The Hooters

“And we danced”

“All you Zombies”

“And we danced” “All you Zombies” Four Tops

“Shake me, wake me (When it’s over)”

“Bernadette”

“It’s the same old song”

“Reach out, I’ll be there”

“I can’t help myself (Sugar pie, Honey bunch)”

“Shake me, wake me (When it’s over)” “Bernadette” “It’s the same old song” “Reach out, I’ll be there” “I can’t help myself (Sugar pie, Honey bunch)” Billy Ocean

“Caribbean Queen”

“Loverboy”

Ο Ozzy Osbourne (αριστερά) και ο Tony Iommi των Black Sabbath, στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Rusty Kennedy

Black Sabbath

“Children of the Grave”

“Iron Man”

“Paranoid”

“Children of the Grave” “Iron Man” “Paranoid” Run-D.M.C.

“Jam Master Jay”

“King of rock”

“Jam Master Jay” “King of rock” Rick Springfield

“Love somebody”

“State of the heart”

“Human touch”

“Love somebody” “State of the heart” “Human touch” REO Speedwagon

“Can’t fight this feeling”

“Roll with the changes”

“Can’t fight this feeling” “Roll with the changes” Crosby, Stills & Nash

“Southern Cross”

“Teach your children”

“Suite: Judy blue eyes”

Η Tina Turner και ο Mick Jagger στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo

Judas Priest

“Living after midnight”

“The green Manalishi (With the two-pronged crown)”

“You’ve got another thing comin”

“Living after midnight” “The green Manalishi (With the two-pronged crown)” “You’ve got another thing comin” Bryan Adams

“Kids wanna rock”

“Summer of ’69”

“Tears are not enough”

“Cuts like a knife”

“Kids wanna rock” “Summer of ’69” “Tears are not enough” “Cuts like a knife” The Beach Boys

“California girls”

“Help me, Rhonda”

“Wouldn’t it be nice”

“Good vibrations”

“Surfin’ U.S.A.”

“California girls” “Help me, Rhonda” “Wouldn’t it be nice” “Good vibrations” “Surfin’ U.S.A.” George Thorogood and the Destroyers

“Who do you love?” (με τον Bo Diddley )

“The sky is crying”

“Madison Blues” (με τον Albert Collins )

“Who do you love?” (με τον ) “The sky is crying” “Madison Blues” (με τον ) Simple Minds

“Ghost dancing”

“Don’t you (Forget about me)”

“Promised you a miracle”

Ο Robert Plant (αριστερά) και ο Jimmy Page των Led Zeppelin στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Amy Sancetta

Pretenders

“Time the Avenger”

“Message of love”

“Stop your sobbing”

“Back on the chain gang”

“Middle of the road”

“Time the Avenger” “Message of love” “Stop your sobbing” “Back on the chain gang” “Middle of the road” Santana (με τον Pat Metheny )

“Brotherhood”

“Primera Invasion”

“Open invitation”

“By the pool”

“Right now”

(με τον ) “Brotherhood” “Primera Invasion” “Open invitation” “By the pool” “Right now” Ashford & Simpson (με τον Teddy Pendergrass )

“Solid”

“Reach out and touch (Somebody’s hand)”

(με τον ) “Solid” “Reach out and touch (Somebody’s hand)” Madonna (με τους Thompson Twins και τον Nile Rodgers )

“Holiday”

“Into the Groove”

“Love makes the world go round”

(με τους και τον ) “Holiday” “Into the Groove” “Love makes the world go round” Tom Petty and the Heartbreakers

“American girl”

“The waiting”

“Rebels”

“Refugee”

Η Madonna στη σκηνή του σταδίου JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Amy Sancetta

Kenny Loggins

“Footloose”

“Footloose” The Cars

“You might think”

“Drive”

“Just what I needed”

“Heartbeat City”

“You might think” “Drive” “Just what I needed” “Heartbeat City” Neil Young

“Sugar Mountain”

“The needle and the damage done”

“Helpless”

“Nothing is perfect (In God’s perfect plan)”

“Powderfinger”

“Sugar Mountain” “The needle and the damage done” “Helpless” “Nothing is perfect (In God’s perfect plan)” “Powderfinger” The Power Station

“Murderess”

“Get it on”

“Murderess” “Get it on” Thompson Twins (με την Madonna, τον Steve Stevens και τον Nile Rodgers)

“Hold me now”

“Revolution”

Ο Eric Clapton στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/George Widman

Eric Clapton (με τον Phil Collins )

“White room”

“She’s waiting”

“Layla”

(με τον ) “White room” “She’s waiting” “Layla” Phil Collins

“Against all odds (Take a look at me now)”

“In the air tonight”

“Against all odds (Take a look at me now)” “In the air tonight” Led Zeppelin (με τον Phil Collins )

“Rock and Roll”

“Whole Lotta Love”

“Stairway to Heaven”

(με τον ) “Rock and Roll” “Whole Lotta Love” “Stairway to Heaven” Crosby, Stills, Nash & Young

“Only love can break your heart”

“Daylight again / Find the cost of freedom”

“Only love can break your heart” “Daylight again / Find the cost of freedom” Duran Duran

“A view to a kill”

“Union of the Snake”

“Save a Prayer”

“The Reflex”

Από αριστερά, Stephen Stills, Graham Nash, David Crosby και Neil Young, στο στάδιο JFK της Φιλαδέλφειας (Live Aid, 13/7/1985). AP Photo/Amy Sancetta

Patti LaBelle

“New attitude”

“Imagine”

“Forever young”

“Stir it up”

“Over the rainbow”

“Why can’t I get it over”

“New attitude” “Imagine” “Forever young” “Stir it up” “Over the rainbow” “Why can’t I get it over” Hall & Oates (με τους Eddie Kendricks και David Ruffin )

“Out of touch”

“Maneater”

“Get ready”

“Ain’t too proud to beg”

“The way you do the things you do”

“My girl”

(με τους και ) “Out of touch” “Maneater” “Get ready” “Ain’t too proud to beg” “The way you do the things you do” “My girl” Mick Jagger (με την Tina Turner )

“Lonely at the top”

“Just another night”

“Miss you”

“State of shock”

“It’s only rock ‘n roll (But I like it)”

(με την ) “Lonely at the top” “Just another night” “Miss you” “State of shock” “It’s only rock ‘n roll (But I like it)” Bob Dylan, Keith Richards, Ronnie Wood

“Ballad of Hollis Brown”

“When the ship comes in”

“Blowin’ in the wind”

“Ballad of Hollis Brown” “When the ship comes in” “Blowin’ in the wind” USA for Africa

“We are the world”

* Βίντεο: David Bowie – “Heroes” (Wembley, 13/7/1985)

* Βίντεο: Black Sabbath – “Paranoid” (JFK, 13/7/1985)

* Βίντεο: The Boomtown Rats – “I don’t like Mondays” (Wembley, 13/7/1985)