Εμβληματικά μνημεία της Μονεμβασιάς αναδεικνύονται με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στην πόλη της Μονεμβασιάς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, υποδέχτηκε την καμπάνια «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» που θα διαρκέσει από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου. Το κεντρικό θέμα της καμπάνιας είναι εμπνευσμένο από τους στοίχους του ποιητή Γιάννη Ρίτσου : «Ένα πέτρινο καράβι που ταξιδεύει στο χρόνο», αναδεικνύοντας την ιστορία, το τοπίο και τα παραδοσιακά οικιστικά κτίρια της Μονεμβασιάς, η οποία έχει τις πέτρες ως κύριο δομικό στοιχείο.

ADVERTISING

Τα τελευταία χρόνια και έπειτα από τις κοινές προσπάθειες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΕΕ, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες ανακατασκευής και αποκατάστασης σημαντικών μνημείων και κτηρίων στη Μονεμβασιά. Τα έργα χρησιμεύουν ως έμπνευση και πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την περιοχή, καθώς ο μετασχηματισμός της κοινότητας ήρθε διατηρώντας το ιστορικό παρελθόν, βελτιώνοντας το παρόν και προετοιμάζοντας τη Μονεμβασιά για τις μελλοντικές γενιές.

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα οργανωθούν 5 περίπατοι, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού- ΕΛΛΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, κάθε Σάββατο, οι πολίτες της Μονεμβασιάς και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς διατηρήθηκαν αρμονικά τα 5 εμβληματικά μνημεία/κτήρια κατά τη διάρκεια των αιώνων. Κάθε περιήγηση θα έχει ένα ειδικό θέμα που περιλαμβάνει τη φύση, την αρχιτεκτονική και τη βιωσιμότητα, την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορία , τις παραδόσεις και το οικοσύστημα.

ADVERTISING

Επιπλέον, για την πραγματοποίηση των ενημερωτικών περιπάτων, η ΕΛΛΕΤ θα συνεργαστεί με τη Φωτογραφική Εταιρεία Μονεμβασιάς, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διαδρομές, τον Σύλλογο Ρίζες και τον περιβαλλοντικό Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή. Οι περιηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην παλιά πόλη της Μονεμβασιάς και θα επικεντρωθούν στα 5 ανακατασκευασμένα μνημεία/ κτίρια:

Η ανακατασκευή και ο φωτισμός της πλατείας Χρυσαφίτισσας στο κάστρο της Μονεμβασιάς

Το έργο αφορά την πλακόστρωση της πλατείας Χρυσαφίτισσας, έκτασης 1.300 τ.μ. και υλικά που βρέθηκαν στους ορόφους των κτιρίων και στους ανοιχτούς χώρους της Κάτω Πόλης. Στο πλαίσιο του έργου, έγιναν ανασκαφές για να σχηματιστεί μια ενιαία επιφάνεια, τα φθαρμένα και άχρηστα υλικά απομακρύνθηκαν από το κάστρο και συλλέχθηκαν πέτρες από μέρη μέσα στο κάστρο για την πλακόστρωση της πλατείας. Τέλος, ο φωτισμός της πλατείας πραγματοποιήθηκε με την εγκατάσταση διαφόρων ειδών φωτιστικών.

Η ΕΕ συγχρηματοδότησε αυτό το έργο με συμμετοχή 80% και το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης με συμμετοχή 20%. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανήλθε σε 141,739 €

Η Ανακαίνιση των Εκκλησιών της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας και της Αγίας Άννας

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση δύο αξιόλογων μνημείων της Κάτω Πόλης της Μονεμβασιάς, της εκκλησίας της Αγίας Άννας και της εκκλησίας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Οι δύο εκκλησίες, που είναι ανοιχτές για τους επισκέπτες και εξακολουθούν να λειτουργούν , παρουσιάζουν αξιοσημείωτα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία που σχετίζονται με την παρουσία των Βενετών στο κάστρο.

Η ΕΕ συγχρηματοδότησε αυτό το έργο με συμμετοχή 80% και το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης με συμμετοχή 20%. Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανήλθε στα 428,098 €

Η περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας και η κύρια πύλη στην άνω πόλη της Μονεμβασιάς

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης αποκαλύφθηκε, στερεώθηκε, αναδείχθηκε και εν τέλει παραδόθηκε στο κοινό για περιήγηση κεντρικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Άνω Πόλης, όπου μέσω αρχικών οδών του πολεοδομικού ιστού της πόλης το συγκρότημα της κεντρικής πύλης συνδέθηκε με το βυζαντινό ναό της Αγίας Σοφίας ή Παναγίας Οδηγήτριας, όπου, επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης. Η ανάδειξη της σημαντικής αυτής περιοχής, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν προσβάσιμη, θα συντελέσει στην αναγνώριση και προβολή της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της Μονεμβασίας και θα δημιουργήσει έναν πόλο έλξης επισκεπτών, συμβάλλοντας συνακόλουθα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Αναλυτικότερα, οι εργασίες στερέωσης και ανάδειξης του συγκροτήματος της πύλης και η διαμόρφωσή του σε χώρο υποδοχής και ενημέρωσης των επισκεπτών, η στερέωση του ανώνυμου ναού και δύο (2) αξιόλογων οικιών, η ανάδειξη των αποκαλυφθέντων καλντεριμιών του αρχικού πολεοδομικού ιστού της πόλης, η δημιουργία φυτολογικής συλλογής με τη χλωρίδα του βράχου, η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και το εποπτικό υλικό, θα αποτελέσουν βασικές συνιστώσες για μία μοναδική εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία στον κεντρικό οικιστικό πυρήνα μιας βυζαντινής καστροπολιτείας.

Η ΕΕ χρηματοδότησε αυτό το έργο με συνολικό ποσό 870,352 €

Η στερέωση του Φάρου της Μονεβμασίας

Το έργο αυτό αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού φάρου της Μονεμβασιάς Λακωνίας. Περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου.

Η ΕΕ χρηματοδότησε αυτό το έργο με συνολικό ποσό 335,139 €

Μέτρα σταθεροποίηση βραχωδών πράνων του κάστρου της Μονεμβασιάς

Η ΕΕ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου χρηματοδότησαν την αποκατάσταση των βραχωδών πράνων της Μονεμβασιάς εν όψει της κλιματικής αλλαγής. Οι συνθήκες σταθερότητας των πράνων θα βελτιωθούν με μεθόδους όπως η εγκατάσταση παγίδων βράχου και μεταλλικών πλεγμάτων κατά μήκος της πλαγιάς.

Το έργο περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση της κίνησης των βράχων. Για τη συνεχή παρακολούθηση της κίνησης των βραχωδών τεμαχίων θα γίνει τοποθέτηση ειδικών οργάνων μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η συνεχής αξιολόγηση των φαινομένων.

Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο με συνολικό ποσό 2.500.000 €

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για την έναρξη της καμπάνιας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» ανέφερε: «Οφείλουμε, η διαχείριση εκ μέρους μας της οικονομικής συνδρομής της Ευρώπης προς τον τόπο μας να γίνεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε μέσα από τα έργα που υλοποιούνται να προκύπτει προστιθέμενη αξία και παράλληλα αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου βρισκόμαστε σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, τους δήμους και άλλους φορείς και πορευόμαστε με βάση την λογική κόστους – οφέλους, προσδοκώντας να αποδώσουμε έργα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα σε αυτόν, αλλά και για τις γενιές του σήμερα και του αύριο».

Η AgnèsMonfret, HeadofUnitCommunications, DirectorateGeneralforUrbanandRegionalPolicy, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ περήφανοι που δείχνουμε ότι υπάρχει μια διάσταση ΕΕ στις τοπικές λύσεις και ότι οι κοινές υλοποιήσεις αυτού του είδους κάνουν τη διαφορά. Αυτή η πρωτοβουλία είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επικοινωνίας της ΕΕ την οποία αναπτύσσουμε από το 2018 σε στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές περιοχές. Σε κάθε Περιφέρεια, αφηγούμαστε την ιστορία ενός τόπου ιδιαίτερης σημασίας για τον πληθυσμό της περιοχής που αποτελεί εγγενές μέρος της υπερηφάνειας του να ζει κάποιος εκεί.

Είμαστε πολύ περήφανοι που ενώνουμε τις προσπάθειές μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις τοπικές αρχές της Μονεμβασιάς, μιας και ο σκοπός είναι να γίνουν ενέργειες που θα αναδείξουν την ιστορία αυτού του τόπου και θα κάνουν γνωστά σε ολόκληρο τον τοπικό πληθυσμό όλες τις πρωτοβουλίες που θα γίνουν στα πλαίσια της καμπάνιας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου».»

Η «Ευρώπη στην περιοχή μου» είναι μια επικοινωνιακή πρωτοβουλία που στοχεύει να παρουσιάσει τη δράση της ΕΕ στις Περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Μαζί με τις Περιφέρειες και τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, η ΕΕ δημιουργεί εργαλεία και ευκαιρίες για τους πολίτες με σκοπό να αναδείξει το τι είναι δυνατό για τους πολίτες χάρη στις προσπάθειες συγχρηματοδότησης μεταξύ της ΕΕ και των Περιφερειών.

Πληροφορίες προς δημοσιογράφους

https :// ec . europa . eu / regional _ policy / el / policy / communication / euinmyregion / regional _ campaigns ? r = EL 01

Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος

+30 210 62821 805