Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών. Μετά τις αρχαιρεσίες νέος πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγη ο καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου ο οποίος επικράτησε της ανθυποψηφίου καθηγήτριας Ελίζαμπεθ Τζόνσον. Παράλληλα, στη θέση του αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη ο καθηγητής Λοΐζος Συμεού και στη θέση του αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ο καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης.

Ο νέος πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου στο μήνυμά του κάλεσε όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να συμμετάσχουν με τρόπο συλλογικό και ενεργητικό στην ουσιαστική και μετρήσιμη αναβάθμιση του Πανεπιστημίου σε ένα Ίδρυμα με περιφερειακό και διεθνές κύρος.

Ο καθηγητής Αντρέας Ευσταθίου κατάγεται από την Πάφο και σπούδασε στο Queen Mary, University of London (1983-1989) όπου επίσης εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής την περίοδο 1989-1992. Εργάστηκε επίσης στο University of Hertfordshire (1992-1995) και στο Imperial College London (1995-2001) πριν επιστρέψει στην Κύπρο. Έχει πάνω από 110 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h-index 47) συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών Nature και Science. Από το 2014 υπηρετεί στη θέση του αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του πανεπιστημίου και παράλληλα από το 2019 στη θέση του γραμματέα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το 2014 το ερευνητικό του έργο αναγνωρίστηκε με την ανάδειξη του σε Επιστήμονα της χρονιάς στα βραβεία Johnnie Walker Man Of The Year 2013.