H KRAFT Paints συμμετέχει στο digital Race For The Cure® 2020

Φέτος, λόγω της κρίσηςπου προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19, το Race for the Cure®, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μεστόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μετατρέπεται στομεγαλύτερο digital αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη, με τη συμμετοχήτριάντα διοργανώσεων Race for the Cure® από 22 χώρες.

Οι 180 συμμετέχοντεςτης CIA - Color

Intelligence

Agents -, που αποτελούν την ομάδατης KRAFT Paints, έχουν ήδη παραλάβει τα μπλουζάκια τους καιείναι έτοιμοι να τρέξουν το δικό τους αγώνα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, ώστε να υποστηρίξουν αντίστοιχα τον τοπικό οργανισμό τηςκάθε χώρας, αναδεικνύοντας την αξία του εθελοντισμού, της προσφοράς και τηςαλληλεγγύης με έναν κοινό στόχο.

Παράλληλα, μας προτρέπουννα τρέξουμε κι εμείς τον δικό μας αγώνα Race For The Cure®, όπου και αν βρισκόμαστε, δηλώνοντας συμμετοχή στην ιστοσελίδα τηςΔιοργάνωσης www.greecerace.gr, ώστε να μεταδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα υπέρ της πρόληψης, της έγκαιρηςδιάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου του μαστού.

Με αυτόν τον τρόπο,η KRAFT Paints, υποστηρίζει ενεργά αυτήν τη μεγάλη γιορτή επικοινωνώντας δυνατά το μήνυματης αισιοδοξίας, της ελπίδας και της ζωής, δίπλα σε κάθε γενναία γυναίκα πουδίνει το δικό της αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.





Σχετικά με την KRAFT

Paints





Η KRAFT Paints είναι μια εταιρεία με δυναμική και μακροχρόνια παρουσία στην παραγωγήκαι διανομή αρχιτεκτονικών χρωμάτων και βερνικιών, με έμφαση στην καινοτομία.Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο Βουκουρέστι,ενώ παράλληλα διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο διανομής στη Θεσσαλονίκη, τη Σόφια καιτο Βελιγράδι. Τα εργοστάσιά της έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και τηνπεριβαλλοντική διαχείριση ISO 14001. Η KRAFT Paints κατέχει μια μοναδική διάκριση: είναι μέλος του Nova Paint Club, ενόςδιεθνούς οργανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερεςιδιωτικές βιομηχανίες χρώματος παγκοσμίως, και δημιουργήθηκε το 1983 με σκοπότην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την καλύτερη αντιμετώπιση τουανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στηνπαραγωγή καινοτόμων λύσεων στον κλάδο του χρώματος, οικολογικών προϊόντων,καθώς και προϊόντων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Η εταιρεία καλύπτειτις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών, θέτοντας πάντα ωςπροτεραιότητα την παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων ανώτερης ποιότητας. Ηκαινοτομία που δίνει Αξία οδηγεί την KRAFT Paints σε ό,τι κάνει· από τον τρόπο προσέγγισης, το χρώμα και τα προϊόντα, αλλάκαι με συστήματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ώστε το προϊοντικό της μείγμα ναπροσφέρει στους πελάτες εκείνες τις λύσεις που μέσω της καινοτομίας τους τηνεδραιώνουν ως την εταιρεία της επιλογής τους.