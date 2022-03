HEMI INCUBATOR Open Call

*Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 10 Απριλίου (24.00 CET)

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ως lead partner του HEMI – Hub for the Exchange of Music Innovation, με μεγάλη υπερηφάνεια παρουσιάζει το HEMI Incubator, το πρώτο πρόγραμμα επώασης και επιτάχυνσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες του μουσικού κλάδου σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το HEMI Incubator παρέχει τα εργαλεία, την καθοδήγηση, τις γνώσεις και το δίκτυο για να ενισχύσει επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον μουσικό τομέα, με στόχο να αναπτύξουν τις ιδέες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν στον μέγιστο βαθμό τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο, θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας ενώ 6 από τα projects/εταιρίες θα ενισχυθούν και οικονομικά.

Το νέο υβριδικό πρόγραμμα κατάρτισης του HEMI Incubator χωρίζεται σε 2 κατευθύνσεις:

Το εξάμηνο πρόγραμμα επώασης (Incubation) , το οποίο απευθύνεται σε 10 start-ups/μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού που προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στον τομέα της μουσικής και χρειάζονται να προωθήσουν την ανάπτυξή τους.

, το οποίο απευθύνεται σε 10 start-ups/μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού που προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στον τομέα της μουσικής και χρειάζονται να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Το τρίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Acceleration), το οποίο απευθύνεται σε 20 επιχειρηματίες που έχουν μια νέα ιδέα/project και χρειάζονται υποστήριξη για να τη μετατρέψουν σε απτό προϊόν ή υπηρεσία για τη μουσική βιομηχανία.





Στη μουσική αυτή «συμμαχία», το HEMI Incubator έχει ως στόχο να φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες και, γι’ αυτό το λόγο, συνεργάζεται με ειδικούς και αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και με μερικές από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες μουσικές εταιρίες/ενώσεις/οργανισμούς, όπως οι Found.Ation (GR), IMPALA (EU), Music Innovation Hub (IT), Music Tech Europe (EU) και Startup Wise Guys (EE).





Τα projects & οι εταιρίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα επωφεληθούν από:

Εξατομικευμένο mentoring

Workshops αφιερωμένα επιχειρηματικά θέματα & social skills

αφιερωμένα επιχειρηματικά θέματα & social skills Πρόσβαση στις μουσικές αγορές των χωρών της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης

των χωρών της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης Networking & Pitching events

Δ ωρεάν πρόσβαση σε μουσικά συνέδρια και φεστιβάλ showcases

σε Πρόσβαση σε βασικούς παράγοντες του κλάδου με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών

Επιχορήγηση σε συνολικά 6 projects/εταιρίες





Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας , αυτοαπασχολούμενοι ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (management / booking / επικοινωνία & marketing / licensing / publishing / πνευματικά δικαιώματα / live / recording / παραγωγή κ.ά.)

, αυτοαπασχολούμενοι ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (management / booking / επικοινωνία & marketing / licensing / publishing / πνευματικά δικαιώματα / live / recording / παραγωγή κ.ά.) Επαγγελματίες που προσφέρουν λύσεις βιωσιμότητας στον μουσικό κλάδο (SaaS, blockchain, AR & AI, ticketing, εξειδικευμένοι δικηγόροι, λογιστές κ.ά.)

που προσφέρουν λύσεις βιωσιμότητας στον μουσικό κλάδο (SaaS, blockchain, AR & AI, ticketing, εξειδικευμένοι δικηγόροι, λογιστές κ.ά.) Επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία νέα υπηρεσία, προϊόν ή εταιρία σχετική με τον μουσικό κλάδο

που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία νέα υπηρεσία, προϊόν ή εταιρία σχετική με τον μουσικό κλάδο Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε μία από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI (Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία)

που δραστηριοποιούνται σε μία από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο HEMI (Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία) Πολίτες των 9 χωρών του HEMI που ζουν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο ή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA)





Μην χάνεις χρόνο!

*Κάνε τώρα την αίτησή σου εδώ: https://hemimusichub.com/hemi-incubator-2022-open-call/





