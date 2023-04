I am soft, I am strong. What am I?

Το Cream Athens παρουσιάζει το project I AM A VULVA της εικαστικού Έφης Εμμανουηλίδη σε συνεργασία με την καλλιτεχνική της κολεκτίβα Planet Sisterhood, το οποίο πραγματοποιείται στο TAF, The Art Foundation, στο Μοναστηράκι από την Πέμπτη 4 Μαϊου 2023 έως την Κυριακή 7 Μαΐου 2023.

Η δύναμη της γης συναντά την δύναμη της θηλυκότητας και γεννά δεκάδες πολύχρωμα, χειροποίητα κεραμικά αιδοία, τα οποία θα κατακλύσουν τον χώρο του TAF και θα πλαισιωθούν από προβολές και εγκαταστάσεις με πρωταγωνιστές θηλυκότητες της σύγχρονης Ελλάδας. Την έκθεση πλαισιώνουν μια πληθώρα δράσεων όπως ανοιχτές συζητήσεις με την ψυχολόγο και sex therapist Sexethos και την φεμινίστρια influencer και αρθρογράφο The Abstract Girl, dj set από την Μυρτώ Αντωνιάδη και soundbath session από την Βέφη Βαλσάμη. Σε μια κοινωνία που συχνά καταπιέζει την διαφορετικότητα και επιμένει να υποβαθμίζει την δύναμη της θηλυκότητας, το project της Έφης Εμμανουηλίδη χαρτογραφώντας την καινούργια κοινωνική πραγματικότητα, έχει ως στόχο να ανακατασκευάσει τα στερεότυπα που αφορούν το κοινωνικό φύλο, και να αναδείξει σε κάθε σκέλος της την αξία της φύσης μας. ADVERTISING Με μια pop αισθητική, το I AM A VULVA μας καλεί να αναρωτηθούμε συνεχώς τι είμαστε. Είμαστε αυτό που μας ορίζει και προστάζει η κοινωνία και τα πρότυπά της; Αναγνωρίζουμε τελικά το πόσο συχνά υποτιμάται και θεωρείται αδυναμία αυτή η θηλυκότητα που όλ@ κρύβουμε μέσα μας, ανεξάρτητα από το φύλο, το ύψος και το μέγεθος μας; Στο I AM A VULVA θα ανακαλύψουμε την πολύπλευρη δύναμη της θηλυκότητας, που μας καθιστά μοναδικ@, όμορφ@, και πάντα αρκετ@.

SHARE: