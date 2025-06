Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο να τον αφήσει να διαλύσει το υπουργείο Παιδείας

Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο για να κλείσει το υπουργείο Παιδείας. Τι ζητούν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ποια διακαστική απόφαση θέλουν να ανατρέψουν.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να της επιτρέψει να προχωρήσει στην κατάργηση του υπουργείου Παιδείας, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα η εκπαιδευτική πολιτική να περάσει εξολοκλήρου στα χέρια των Πολιτειών και των τοπικών σχολικών επιτροπών.

Η έκτακτη προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Εφετείου της Βοστώνης (First US Circuit Court of Appeals) να μην ανατρέψει την εντολή κατώτερου δικαστηρίου που σταμάτησε τις μαζικές απολύσεις στο υπουργείο, το οποίο είχε ιδρυθεί κατά την περίοδο της προεδρίας Κάρτερ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης στράφηκε λοιπόν στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να άρει την απόφαση του δικαστή από τη Βοστόνη Μιόνγκ Τζουν που, στις 22 Μαΐου, διέταξε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει τους εργαζομένους που έχασαν τη δουλειά τους στο πλαίσιο των μαζικών απολύσεων και να αναστείλει περαιτέρω ενέργειες για το κλείσιμο του υπουργείου.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι ο ομοσπονδιακός δικαστής Μιόνγκ Τζουν δεν είχε την αρμοδιότητα να διατάξει το Υπουργείο Παιδείας να επαναπροσλάβει τους εργαζόμενους. Παράλληλα, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η προσπάθεια που αφορά το Υπουργείο Παιδείας σχετίζεται με «εσωτερικές αποφάσεις διαχείρισης» και με την «κατάργηση διακριτικών αρμοδιοτήτων που, κατά την άποψη της κυβέρνησης, είναι καλύτερο να αναλαμβάνονται από τις Πολιτείες».

Ο Τραμπ έχει καταθέσει περισσότερες από 12 έκτακτες προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.”

“Όνειρο” των συντηρητικών το “λουκέτο” στο υπουργείο Παιδείας

Το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον (AP Photo/Jose Luis Magana)

Το υπουργείο Παιδείας ιδρύθηκε με νόμο που πέρασε από το Κογκρέσο το 1979 και εποπτεύει περισσότερα από 100.000 δημόσια και 34.000 ιδιωτικά σχολεία στις ΗΠΑ, μολονότι το 85% της χρηματοδότησης των δημόσιων σχολείων προέρχεται από τις Πολιτείες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρέχει ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις για σχολεία και ειδικά προγράμματα, όπως χρήματα για τους μισθούς των δασκάλων για παιδιά με ειδικές ανάγκες, χρηματοδοτεί προγράμματα καλών τεχνών και αντικαθιστά τις πεπαλαιωμένες υποδομές. Έχει επίσης υπό την εποπτεία του φοιτητικά δάνεια ύψους 1,6 τρισεκ. δολαρίων για δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις σπουδές τους στο κολέγιο.

Το κλείσιμο του υπουργείου ήταν εδώ και πολύ καιρό ο στόχος πολλών συντηρητικών πολιτικών στις ΗΠΑ.

Γενικοί εισαγγελείς από 20 Πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια, καθώς και συνδικάτα εκπαιδευτικών και σχολικές περιφέρειες, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να σταματήσουν την κυβέρνηση Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος σφετερίστηκε τις εξουσίες του Κογκρέσου, κατά παράβαση του Συντάγματος αφού το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να καταργηθεί χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαρτίου, ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα για το κλείσιμο του υπουργείου, υλοποιώντας μια προεκλογική υπόσχεσή του για τη μεταφορά της εκπαιδευτικής πολιτικής στην αρμοδιότητα των Πολιτειών και των τοπικών συμβουλίων. Την επομένη, η υπουργός Παιδείας Λίντα Μακμάον ανακοίνωσε το σχέδιο μαζικής απόλυσης των εργαζομένων. Όταν ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ τον Ιανουάριο το υπουργείο είχε 4.133 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ο αριθμός των οποίων θα μειωνόταν σε 2.183, στο πλαίσιο αυτής της «τελευταίας αποστολής» του.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή της για μείωση του προσωπικού στις 11 Μαρτίου, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αποδυνάμωση της υπηρεσίας. Δύο ημέρες αργότερα, 21 πολιτείες —συμπεριλαμβανομένων των Μίσιγκαν, Νεβάδα και Νέας Υόρκης— υπέβαλαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τις περικοπές προσωπικού.

Ο δικαστής Τζουν διέταξε την κυβέρνηση να επαναφέρει τους εργαζομένους στις θέσεις τους και να μην μεταφέρει τα προγράμματα ειδικών αναγκών και φοιτητικών δανείων σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ο δικαστής απέρριψε μάλιστα το επιχείρημα των δικηγόρων του υπουργείου Δικαιοσύνης που δήλωναν ότι οι απολύσεις είχαν ως στόχο να καταστήσουν αποτελεσματικότερο το υπουργείο Παιδείας. Αντιθέτως, έκρινε ότι οι περικοπές ήταν μια προσπάθεια να κλείσουν το υπουργείου, χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου.

«Αυτό το δικαστήριο δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του ενώ απολύονται συνεχώς οι εργαζόμενοι του υπουργείου και υπηρεσίες του μεταφέρονται αλλού, μέχρι να καταντήσει ένα κενό κέλυφος», αποφάνθηκε ο δικαστής.

Στις 4 Ιουνίου, το Εφετείο της Βοστόνης απέρριψε την προσφυγή του Τραμπ με την οποία ζητούσε να αρθεί η διαταγή του δικαστή Τζουν.