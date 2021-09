Η επανεκκίνηση στο επίκεντρο του φετινού Athens Mastercard Innovation Forum

Η Mastercard πραγματοποίησε το ετήσιο AthensInnovationForum 2021, με τίτλο «RestartwithPassionandPurpose», την Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, παράγοντες των κλάδων της τραπεζικής και της τεχνολογίας, μέλη του οικοσυστήματος των startup, αλλά και στελέχη της εταιρείας, επικεντρώθηκαν στην επανεκκίνηση και την ανάκαμψη μέσα από την καινοτομία.

Το ετήσιο Innovation Forum της Mastercard αποτελεί σημαίνοντα θεσμό για τους κλάδους της τραπεζικής και της τεχνολογίας, έχοντας αναδειχθεί σε μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές των εν λόγω κλάδων, αλλά και της ευρύτερης αγοράς και οικονομίας. Η φετινή 5η διοργάνωση, σε συνέχεια μίας μακράς σειράς κρίσεων και προκλήσεων, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, είχε στον πυρήνα της την επανεκκίνηση μέσα από διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας της αγοράς, των κυβερνήσεων και του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, οι συζητήσεις και παρουσιάσεις του φετινού Forum εστίασαν στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος, αλλά και της έρευνας και της καινοτομίας στην επανεκκίνηση της οικονομίας, στα αισιόδοξα σημάδια ανάκαμψης και τις προοπτικές αυτής και στη βαρύνουσα σημασία των θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) την επόμενη μέρα.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Νίκος Βέττας, ανέφερε πως η ελληνική οικονομία είναι ανάμεσα στις πιο ισχυρά ανακάμπτουσες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της εν λόγω ανάκαμψης όπως η επιστροφή του τουρισμού και η αύξηση των εξαγωγών αγαθών. Παράλληλα, εκτίμησε πως τα αμέσως επόμενα χρόνια υπάρχουν οι δυνατότητες για μεσοπρόθεσμη ισχυρή ανάπτυξη τηςοικονομίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή συναρτάται με την εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και θα υποβοηθούν τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και κλάδων.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας, κ.κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, και Βασίλειος Ε. Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, οι οποίοι συμμετείχαν από κοινού σε Panel με θέμα τον ρόλο των τραπεζών στην πορεία προς την ανάπτυξη. Μέσα από τη συζήτηση που συντόνισε η κα. Άσπα Παλημέρη, CountryManager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, οι εκπρόσωποι των τραπεζών επικεντρώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως μία ιστορική ευκαιρία για την ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία αλλά και για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που δημιούργησε η οικονομική ύφεση της τελευταίας δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν την αυξημένη ευθύνη των τραπεζών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αλλά και την ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές από πλευράς της Πολιτείας.

Το φετινό Forum τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας, Δρ. Χρίστος Δήμας, ο οποίοςαναφέρθηκε στην τεράστια δυναμική των τομέων της Έρευνας και της Καινοτομίας και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην πραγματική οκονομία. Παράλληλα, παρουσίασε μία σειρά από στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, για την ουσιαστική ενίσχυση του οικοσυστήματος της καινοτομίας της χώρας.

Στο φετινό Forum συνεισέφερε με τη δική του σφαιρική ματιά και ο Mark Barnett, President, Europe της Mastercard, ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό της εκδήλωσης τις σκέψεις του σχετικά με την πορεία προς την έξοδο από την πανδημία, αλλά και τη στρατηγική της Mastercard σε ό,τι αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των λύσεων σε ψηφιακό περιβάλλον και σε θέματα βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης και οικονομικής συμπερίληψης.

Ο Dimitrios Dosis, President, Advisorsτης Mastercard από την πλευρά του αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργεί η αλλαγή που έφερε στη ζωή μας η πανδημία και στον τρόπο με τον οποίο οι ευκαιρίες αυτές μπορούν να εντοπιστούν, μέσα από την ποιοτική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες τάσεις στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές του και ταξιδεύουν, καθώς και στο πώς η πανδημία επηρέασε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στην ενότητα του Forum που επικεντρώθηκε στην κλιματική κρίση, οι KristinaKloberdanz, ChiefSustainabilityOfficer της Mastercard, JenniferRademaker, ExecutiveVicePresidentforCustomerDelivery της Mastercard, και JimColvine, SeniorVicePresidentforProductManagementandthePricelessPlanetinitiative της Mastercard, συζήτησαν για την αμφίδρομη σχέση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της Mastercard προς αυτή την κατεύθυνση και αναλύοντας σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως το Priceless Planet Coalition. Παράλληλα, ο κ.Mathias Wikstrom, CEO της Doconomy, αναφέρθηκε στη συνεργασία της σουηδικής startup με τη Mastercard, για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα σημαντικού εργαλείου αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, του Carbon Calculator.

Τέλος, ο Jesse McWaters, Global Head of Regulatory Advocacy της Mastercard, παρουσίασε τις τάσεις στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων και αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους αυτών, διασαφηνίζοντας τον μοναδικό και ιδιαίτερα εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο η Mastercard συμπεριλαμβάνει τα νέα αυτά δεδομένα στις υπηρεσίες της και τα εργαλεία της.

Τοφετινό Innovation Forum, έκλεισεοτελικόςγύροςτουπρώτουMastercard Fintech Day powered by Start Path. Στον πρώτο γύρο της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, συγκεντρώθηκαν 13 επιλεγμένες fintech εταιρείες από την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι τέσσερις φιναλίστ της διαδικασίας παρουσίασαν την πρότασή τους στο κοινό του Forum, με την ελληνική Woli, μίας εφαρμογής ηλεκτρονικού πορτοφολιού για παιδιά, να αναδεικνύεται νικήτρια και να κερδίζει μία θέση στο παγκόσμιο πρόγραμμα “StartPath” της Mastercard για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Με το φετινό Mastercard Innovation Forum να αποτελεί την πρώτη, μετά από ενάμιση χρόνο, ευκαιρία να δούμε από κοντά κάποιους από τους συνεργάτες μας, δυστυχώς όχι όσους θα θέλαμε, αλλά και συνομιλητές μας από την Πολιτεία και την αγορά, η προσμονή μας για τη διοργάνωση ήταν εντονότερη από ποτέ, όπως είναι τώρα και η ικανοποίησή μας για την επιτυχία της. Σε μια στιγμή που η χώρα, αλλά και ολόκληρη η υφήλιος, φαίνεται να βγαίνει από μία πρωτοφανή κρίση και οι περισσότεροι οργανισμοί, μεταξύ αυτών και εμείς, καλούνται να επανεξετάσουν τον ρόλο τους, ακόμη και να μεταμορφωθούν, αισθανθήκαμε πως ήταν η κατάλληλη ώρα να δούμε και το Forum με μια διαφορετική ματιά, διευρύνοντας το φάσμα των θεματικών που αυτό πραγματεύεται. Με τη βοήθεια διακεκριμένων ομιλητών που, εκπροσωπώντας την Πολιτεία, τους κλάδους της τραπεζικής και της τεχνολογίας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και, φυσικά, τα ολοένα και περισσότερα πεδία εξειδίκευσης της εταιρείας μας, μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους, τα καταφέραμε. Το φετινό Forum ήταν μια πραγματικά πολυεπίπεδη διοργάνωση, που έριξε φως σε μια πληθώρα θεμάτων που μας απασχολούν όλους, όπως οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο νέος ρόλος που καλείται να αναλάβει το τραπεζικό σύστημα, η δυναμική της έρευνας και της καινοτομίας για μια επανεκκίνηση σε νέες βάσεις και ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με βάση τις αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Κρατάμε στον νου μας τα αισιόδοξα μηνύματα που πήραμε από όλους τους ομιλητές και συμμετέχοντες και ελπίζουμε πως στο επόμενο Forum θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την ανάκαμψη όχι πια ως προοπτική αλλά ως πραγματικότητα».