Η Sonos και η The North Face συνεργάζονται και μας προσκαλούν σε μια ηχητική εξερεύνηση της εξοχής αυτό το καλοκαίρι

Αθήνα, Ελλάδα. – 27 Ιουλίου 2021 – Μετά την παρουσίαση του ολοκαίνουριου Sonos Roam™, ενός σούπερ φορητού, έξυπνου ηχείου που έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει εξαιρετικό ήχο τόσο στο σπίτι όσο και σε κάθε περιπέτεια, η Sonos και η The North Face εγκαινιάζουν μία πολύπλευρη συνεργασία που ξεκλειδώνει έναν εντελώς νέο τρόπο για να βιώσει κανείς συναρπαστικές αποστολές στην ύπαιθρο και να απολαύσει υπέροχα φυσικά τοπία. Βασισμένη στην μοναδική ιστορία των δύο brands στον ήχο και στην εξερεύνηση της υπαίθρου αντίστοιχα, η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους αυτό το καλοκαίρι.

“Με την προσθήκη του Roam – του πρώτου μας πραγματικά φορητού ηχείου – στην οικογένεια των προϊόντων μας, θέλαμε έναν συνεργάτη που θα μας βοηθούσε να πούμε την ιστορία της ακρόασης εν κινήσει με έναν μοναδικό τρόπο. Αναζητώντας brands που μας εμπνέουν να βγούμε έξω και να εξερευνήσουμε τον κόσμο γύρω μας, είμασταν σίγουροι ότι η The North Face θα ταίριαζε απόλυτα, λόγω της κληρονομιάς της στον χώρο της υπαίθριας περιπέτειας και της πλούσιας ιστορίας της στην εξερεύνηση της φύσης,” σχολίασε ο Pete Pedersen, VP of Marketing, Sonos.

Η συνεργασία ξεκινάει με έναν αποκλειστικό σταθμό στο Sonos Radio: Never Stop Exploring. Παρουσιάζοντας εννέα διαφορετικά ηχητικά τοπία με συνθέσεις από ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μερικών από τις πιο μακρινές περιπέτειες της The North Face, ο σταθμός Never Stop Exploring προσκαλεί τους ακροατές να φέρουν τους ήχους της περιπέτειας μέσα στο σπίτι τους. Δημιουργημένα από τον συνθέτη και πολύ-οργανοπαίχτη Mikael Jorgensen της βραβευμένης με βραβείο Grammy μπάντας Wilco, αυτά τα ηχητικά τοπία διαθέτουν πρωτότυπο ήχο που συνδυάζεται με έναν νέο τρόπο προκειμένου να κάνει τους ακροατές να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, από την Αλάσκα στο Περού, από την Αιθιοπία στην Ιαπωνία και σε όλα τα ενδιάμεσα μέρη. Περιλαμβάνοντας αφηγήσεις από παγκόσμιας κλάσης αθλητές όπως ο Alex Honnold, η Hilaree Nelson, ο Matty Hong, η Emily Harrington και ακόμα περισσότεροι, ο σταθμός θα προσφέρει στους ακροατές μία μοναδική ευκαιρία να μεταφερθούν ηχητικά στην καρδιά αυτών των απίστευτων αποστολών.

“Αυτό που έχουμε δημιουργήσει με τον σταθμό Never Stop Exploring στο Sonos Radio είναι κάτι περισσότερο από τον επανασχεδιασμό του ήχου. Η δημιουργικότητα του Mikael Jorgensen σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια των αθλητών που θυμούνται τις εμπειρίες τους, μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κάτι ηχητικά τολμηρό, προσφέροντας στους θαυμαστές και στους λάτρεις της υπαίθρου μία πραγματικά συναρπαστική εμπειρία ακρόασης,” λέει ο Dmitri Siegel, VP of Content, Sonos Radio.

To πρόγραμμα του σταθμού Never Stop Exploring στο Sonos Radio περιλαμβάνει:

“Thanks for the Beta” με τους ήχους της περιοχής High Sierra της Καλιφόρνια, με τον Alex Honnold και την Emily Harrington

“Skiing Lhotse” με τους ήχους των Ιμαλαΐων με την Hilaree Nelson

“Sawanobori” με τους ήχους της περιοχής Shomyo Falls της Ιαπωνίας με τον Matty Hong και τον James Pearson

“Dirty Gnar Gnar” με τους ήχους των βουνών Mount Poi και Mount Kenya με τον Alex Honnold και τον Cedar Wright

“Sending El Cap” με τους ήχους του El Capitan της Καλιφόρνια με την Emily Harrington

“Towers of Tigray” με τους ήχους της Αιθιοπίας με τον James Pearson

“Life Coach, Alaska” με τους ήχους του Ruth Gorge της Αλάσκας με τον Alex Honnold και τον Renan Ozturk

“Pitumarca” με τους ήχους του Περού με τη Nina Williams

“Expedition Antarctica” με τους ήχους της περιοχής Queen Maud Land με τον Alex Honnold, τον Cedar Wright και την Savannah Cummins

“Για περισσότερα από 50 χρόνια δίνουμε τη δυνατότητα σε μερικούς από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο όχι μόνο να επιτύχουν τους στόχους τους, αλλά και να εμπεύσουν την επόμενη γενιά εξερευνητών,” δήλωσε ο Steve Lesnard, Global VP of Marketing and Product, The North Face. “Η συνεργασία μας με τη Sonos απελευθερώνει έναν εντελώς νέο τρόπο αφήγησης, με ένα brand που μοιράζεται πολλές από τις αξίες μας.”