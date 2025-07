Kylie Minogue: Η απόλυτη ντίβα της ποπ έρχεται στο Release

Το Release Athens 2025 φέρνει στην Πλατεία Νερού το απόλυτο pop icon της παγκόσμιας σκηνής, την Kylie Minogue, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη της μουσικής.

Η Αυστραλή superstar Kylie Minogue και απόλυτο pop icon της παγκόσμιας μουσικής σκηνής από τα τέλη των 80s μέχρι σήμερα, έρχεται στο Release Athens την Παρασκευή 18 Ιουλίου στο πλαίσιο της σαρωτικής “Tension Tour”, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια.

Μιας περιοδείας με απανωτά sold-out στις μεγαλύτερες αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο, την οποία θα έχουμε την τύχη να δούμε στην Πλατεία Νερού, περίπου 17 χρόνια μετά από την προηγούμενη φορά που επισκέφθηκε τη χώρα μας.

Η Kylie Minogue ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός αλλά η λάμψη και το χάρισμά της δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τον φανταχτερό κόσμο της pop, με αποτέλεσμα να βρεθεί σχεδόν αστραπιαία στην κορυφή του στερεώματος της μουσικής βιομηχανίας.

Kylie Minogue στα Britain Brit Awards 2024 Alberto Pezzali/Invision/AP

Kylie Minogue – Είναι πάντα 10 χρόνια μπροστά

Λίγο πριν από την εμφάνισή της στην Πλατεία Νερού η Kylie έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει. Πέρασε μια θεαματική χρονιά και με το δικό της ροζέ κρασί στο χέρι, γιορτάζει μια σειρά από επιτυχίες. Την sold-out εμφάνισή της στο Voltaire club του Λας Βέγκας, το viral χιτ “Padam Padam” που της χάρισε το πρώτο της Grammy μετά από 20 χρόνια, την αναγνώρισή της από το περιοδικό Time ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2024, και την εντυπωσιακή πώληση 20 εκατομμυρίων φιαλών από το κρασί με την υπογραφή της.

Στα 57 της χρόνια, δηλώνει σε συντεύξεις της ότι αν και πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαν στιγμές-ορόσημα, τώρα αισθάνεται ότι τις ζει από μια «διαφορετική οπτική γωνία». Η 35χρονη πορεία της στη μουσική είναι πραγματικά εντυπωσιακή: πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, πέντε δισεκατομμύρια streams και νούμερο 1 άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο — ένα επίτευγμα μοναδικό για γυναίκα καλλιτέχνη.

Kylie Minogue Rob Grabowski/Invision/AP

Η επιτυχία της δεν οφείλεται μόνο σε μεταμορφώσεις και αλλαγές στιλ, αλλά κυρίως στη φυσική της προσαρμοστικότητα και τη χαρά του να εξελίσσεται: από την teen pop του “I Should Be So Lucky” και τη διασκευή στο “The Loco-Motion”, στον πιο εναλλακτικό ήχο των 90s όπου συνεργάστηκε, μεταξύ πολλών άλλων, με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys, οι Manic Street Preachers και ο Nick Cave, κυκλοφορώντας αξεπέραστα τραγούδια όπως τα “Confide In Me” και “Where The Wild Roses Grow”, για να φτάσει στις αρχές του 21ου αιώνα σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με την κυκλοφορία του διαχρονικού single “Can’t Get You Out Of My Head”, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 40 χώρες, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Chris Martin των Coldplay γράφει ότι η Κάιλι «είναι πάντα 10 χρόνια μπροστά», ενώ η ίδια αναφέρει με συγκίνηση την πρόσφατη εμπειρία της να τραγουδά με τη Μαντόνα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Το ντουέτο τους στο “I Will Survive ” είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς και οι δύο έχουν βιώσει προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις — και έχουν επιβιώσει.

Kylie Erik Melvin via Release Athens

Η εμπειρία της με την ασθένεια ήταν καταλυτική

Τον Μάιο του 2005, σε ηλικία μόλις 36 ετών και ενώ βρισκόταν στην κορύφωση της καριέρας της μετά την επιτυχία του Fever, η Kylie Minogue διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η διάγνωση αυτή την ανάγκασε να ακυρώσει την περιοδεία Showgirl και να αποσυρθεί από το φεστιβάλ Glastonbury, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί εκείνη τη χρονιά.

Παρότι χρειάστηκε να περάσουν 14 ολόκληρα χρόνια για να βρεθεί τελικά στη σκηνή του Glastonbury, η απουσία της από το τραγούδι δεν κράτησε πολύ. Επανήλθε με δυναμισμό τον Νοέμβριο του 2006, συνεχίζοντας την περιοδεία που είχε διακοπεί λόγω της ασθένειας. Όταν επέστρεψε στη σκηνή, ενάμιση χρόνο μετά τη διάγνωση και τη θεραπεία, περιέγραψε την εμπειρία ως «εξωσωματική» — μια στιγμή φόρτισης και μεταμόρφωσης, γεμάτη έντονα συναισθήματα και συμβολισμούς.

Kylie TENSION tour 2025 Erik Melvin via Release Athens

Η εμπειρία της με τον καρκίνο την άλλαξε σε βάθος. Το 2014 εξομολογήθηκε ότι το ταξίδι αυτό την βοήθησε να μάθει να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της και να τον θέτει σε προτεραιότητα — κάτι που δεν της ήταν πάντα αυτονόητο μέσα στη δίνη της καριέρας.

Η δοκιμασία αυτή δεν την καθόρισε μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως άνθρωπο, δίνοντάς της μια νέα προοπτική για τη ζωή, την υγεία και τη σημασία του να ζεις με επίγνωση και ευγνωμοσύνη. Παρά τις δυσκολίες της δημοσιότητας, δεν σκέφτηκε ποτέ να αποσυρθεί, αν και υπήρξαν στιγμές που τη δοκίμασαν.

Σήμερα χαίρεται που ανήκει σε μια γενιά γυναικών που επαναπροσδιορίζουν τη ζωή μετά τα 50, ξεπερνώντας τα στερεότυπα και διεκδικώντας χώρο με δύναμη, στιλ και ελευθερία.

Την Παρασκευή 18 Ιουλίου, η Princess of Pop έρχεται στην Αθήνα με ένα φαντασμαγορικό show και ένα setlist γεμάτο τραγούδια που έχουν επηρεάσει την πορεία της σύγχρονης μουσικής τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Ετοιμαστείτε για ατελείωτο χορό, σε μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό!

Loreen AP Photo/Martin Meissner

Η Loreen μαζί με την Kylie Minogue στο Release

Η τραγουδίστρια από την Σουηδία, η μοναδική γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει τον διαγωνισμό της Eurovision δύο φορές, με τα (διάσημα, πλέον) “Euphoria” και “Tattoo”, θα πλαισιώσει την Kylie Minogue και η βραδιά αναμένεται άκρως χορευτική.

Η Σουηδή Loreen, με τις μαροκινές ρίζες, μεγάλωσε σε μια πολύτεκνη οικογένεια με πέντε αδέρφια και βρήκε καταφύγιο στο τραγούδι από μικρή ηλικία. Το ντεμπούτο της στη μουσική βιομηχανία έγινε μέσω του τηλεοπτικού διαγωνισμού Idol, όπου κατέκτησε την τέταρτη θέση.

Loreen Corinne Cumming - EBU

Ακολούθησε μια περίοδος όπου εργάστηκε ως παραγωγός και σκηνοθέτης στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της στη μουσική. Το 2011, κυκλοφόρησε το πρώτο της single, “My Heart Is Refusing Me“, ένα pop anthem που αποτέλεσε κομβικό σημείο για τη μετέπειτα πορεία της και για την αυτοπεποίθηση που χαρακτήρισε τα επόμενα βήματά της.

Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 2012, όταν με το “Euphoria” πήρε την πρώτη θέση στη Eurovision, ενώ έντεκα χρόνια αργότερα, το 2023, έγραψε ιστορία κερδίζοντας για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό με το “Tattoo“, καθιστώντας την τη μοναδική γυναίκα με δύο νίκες στο θεσμό.

Η Loreen συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα μουσική, με πιο πρόσφατα τα singles “Warning Signs”, “Forever” και “Gravity”. Δουλεύει για το επόμενο άλμπουμ της και να ετοιμάζεται για την περιοδεία που θα τη φέρει και στην Πλατεία Νερού, σε ένα εκρηκτικό live γεμάτο σύγχρονους ήχους, συναισθηματική ένταση και την αδιαμφισβήτητη διαχρονική μαγεία της pop σκηνής.

