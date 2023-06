Kim Gordon: Η συναυλία της στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Με μια πορεία σχεδόν 40 χρόνων, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, του συγκροτήματος που γεφύρωσε το punk με το alternative rock και άνοιξε το δρόμο για το grunge, έρχεται στην Αθήνα για μία ηλεκτρική βραδιά.

Πολυπράγμων καλλιτέχνης σε μια άοκνη αναζήτηση της αλήθειας και της ομορφιάς, πολυσχιδής δημιουργός, πάντα επίκαιρη, πάντα ρηξικέλευθη, η Kim Gordon μετά τη διάλυση των Sonic Youth το 2011, συνεχίζει να φτιάχνει μουσική και εικόνες που σε κάνουν να σκέφτεσαι.

Το 2019, παρουσίασε το πρώτο της σόλο άλμπουμ, με τίτλο No Home Record, από τη Matador Records. Η κυκλοφορία του συνέπεσε με δύο εικαστικές εκθέσεις της σε Δουβλίνο και Πίτσμπουργκ, μια κίνηση που αποδεικνύει την ανήσυχη και πολύπλευρη καλλιτεχνική της φύση. Το No Home Record είναι αφιερωμένο στην πόλη της, το Λος Άντζελες, και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή του.

Από την ίδρυση των θρυλικών Sonic Youth στις αρχές της δεκαετίας του '80, η Kim Gordon δεν ασχολείται μόνο με τη μουσική και την τέχνη, αλλά και με τη συγγραφή, τη μόδα και τον κινηματογράφο. Το 2015, κατέλαβε την Νο 1 θέση στη λίστα των best sellers των NY Times με την αυτοβιογραφία της, Girl In A Band, ενώ έπαιξε με τον Joaquin Phoenix στην ταινία του Gus Van Sant “ Don't Worry, He Won't Get Far On Foot ”.





Εμβληματική προσωπικότητα μίας εποχής που στάθηκε κομβική για τη διασταύρωση της μουσικής και της τέχνης, πρότυπο και έμπνευση για μια ολόκληρη γενιά γυναικών στη μουσική και όχι μόνο, απέδειξε έμπρακτα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπεις ποτέ. Οι ιδέες, το μουσικό στυλ και η στάση ζωής της Kim Gordon υπήρξαν έμπνευση για το κίνημα riot grrrl και είναι συνδεδεμένες με την άνθιση του τρίτου φεμινιστικού κύματος και τις αξίες της διαφορετικότητας και της ατομικότητας σε όλες τις εκφάνσεις της θηλυκότητας.

Μουσικός, εικαστική καλλιτέχνης, συγγραφέας, ηθοποιός, ακτιβίστρια, η επιτομή του καλιφορνέζικου cool.

Τόσα περισσότερα από ένα κορίτσι σε ένα συγκρότημα.

Kim Gordon, 4 Ιουλίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Πληροφορίες:

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 35€

Η ηλεκτρονική προπώληση για τη συναυλία διεξάγεται μέσω του www.viva.gr