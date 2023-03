L’ Étape Greece by Tour de France presented by SKODA: 1-2 Απριλίου 2023, Αρχαία Ολυμπία

Λίγες μόλις μέρες έμειναν για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Αρχαία Ολυμπία, την 1η Απριλίου 2023, από την ΕΥ ΖΗΝ Greece και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, στην καρδιά της άνοιξης, η Αρχαία Ολυμπία θα γίνει το επίκεντρο της παγκόσμιας ποδηλασίας, φιλοξενώντας τη μεγαλύτερη ποδηλατική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί την 22η χώρα που φιλοξενεί το δημοφιλές αθλητικό event.

Σε έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό, εκεί όπου η αρχαία ιστορία και η μαγευτική φύση της Δυτικής Πελοποννήσου συναντούν τις διαχρονικές αξίες του αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί μια μυθική ποδηλατική διαδρομή, κατά τα πρότυπα του κορυφαίου Tour de France, ενώ το αγωνιστικό κομμάτι θα πλαισιώσει μια σειρά από παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συνολικά, πάνω από 2.000 επισκέπτες αναμένεται να επισκεφθούν την περιοχή και να ζήσουν την L’Étape εμπειρία, καθιστώντας την Αρχαία Ολυμπία το απόλυτο σημείο συνάντησης κι έναν μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό!

Αγωνιστικές διαδρομές σε 2 επίπεδα

Στο 1ο L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, γυναίκες και άνδρες, από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Σάββατο 1η Απριλίου, από τις 08.30 το πρωί και για 9 περίπου ώρες, οι ερασιτέχνες ποδηλάτες θα απολαύσουν το αγαπημένο τους σπορ και θα ξεπεράσουν τα όριά τους, ακολουθώντας μία από τις δύο αγωνιστικές διαδρομές γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων: The Race 150km (υψομετρικά 2.300m) και The Ride 75km (υψομετρικά 1.150m).

Με αφετηρία την Αρχαία Ολυμπία, οι αθλητές θα ποδηλατήσουν σε μια μαγευτική αλλά απαιτητική κυκλική διαδρομή που διαπερνά τοπία σπάνιας ομορφιάς, όπως το δρυοδάσος της Φολόης, οι πηγές της Νέδας, οι αρχαίοι ναοί και τα αρχαία μονοπάτια της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να απολαύσουν έναν απαράμιλλο συνδυασμό ελληνικής φύσης και ιστορίας και να ζήσουν μια περιπέτεια που θα τους μείνει αξέχαστη. Η αγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ημέρας που θα αναδειχθούν οι νικητές, άνδρες και γυναίκες, σε τέσσερις κατηγορίες (total, sprinter, rider, youth), κερδίζοντας πλούσια δώρα, προνόμια για επόμενες διοργανώσεις και πολλά άλλα.

Παράλληλες δράσεις για οικογένειες με παιδιά

Τον αγώνα θα πλαισιώσουν οι παράλληλες δράσεις για οικογένειες και παιδιά που έχουν στόχο την εξοικείωση των νεαρών ηλικιών με το κίνημα της ποδηλασίας. Έτσι, την Κυριακή 2 Απριλίου σειρά έχουν το Family Ride και το Kids Race.

Στο πλαίσιο του Family Ride, από τις 09.00 έως τις 12.00, μικροί και μεγάλοι θα κάνουν ποδήλατο παρέα, απολαμβάνοντας μια όμορφη και ήπια βόλτα 28 χιλιομέτρων. Με ελάχιστη συμμετοχή τα δύο άτομα, το Family Ride είναι μια συναρπαστική δραστηριότητα που προσκαλεί οικογένειες με ανήλικα παιδιά, με φίλους ή συγγενείς να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, ποδηλατώντας σε ένα τοπίο με μοναδική ομορφιά και πλούσια ιστορία.

Αμέσως μετά, ακολουθεί το Kids Race! Από τις 12.00 έως τις 14.00, τη σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά 6-12 ετών για να κάνουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα, το ποδήλατο, σε μια εύκολη και επίπεδη διαδρομή 500 μέτρων. Οι μικροί μας φίλοι θα ψυχαγωγηθούν και θα έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα της ποδηλασίας με βιωματικό τρόπο, ανακαλύπτοντας την αξία της «πράσινης» μετακίνησης.

Γνωρίστε τους πρωταθλητές της SKODA Cycling Team

Το 1ο L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA είναι η απόλυτη εμπειρία για ερασιτέχνες ποδηλάτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις αντοχές τους και να βιώσουν τα συναισθήματα που βιώνουν οι επαγγελματίες ποδηλάτες που συμμετέχουν στον δημοφιλέστερο ποδηλατικό αγώνα στον κόσμο. Σε αυτό το εγχείρημα, αρωγοί θα είναι τρεις κορυφαίοι Έλληνες ποδηλάτες και μέλη της SKODA Cycling Team οι οποίοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους τη διοργάνωση και θα εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες. Ο λόγος για τους πρωταθλητές Γιώργο Μπούγλα, Πολυχρόνη Τζωρτζάκη και Περικλή Ηλία που θα βρεθούν στην Αρχαία Ολυμπία για να μοιραστούν την ενέργειά τους με τους ερασιτέχνες ποδηλάτες στο τερέν!

Ο Γιώργος Μπούγλας (1989) είναι δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος στην ποδηλασία δρόμου (2014, 2022), ενώ μετρά περισσότερα από 25 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα και πολλές νίκες σε βαλκανικούς και επαγγελματικούς αγώνες πρώτης κατηγορίας. Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (1989), πρωταθλητής στην ποδηλασία δρόμου, έχει αγωνιστεί σε πάνω από 30 χώρες με αρκετές νίκες και βάθρα, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον Ιούλιο του 2021. Ο Περικλής Ηλίας (1986), πρωταθλητής στην ορεινή ποδηλασία και στην ποδηλασία δρόμου διανύει φέτος την 23η αγωνιστική του χρονιά. Κορυφαίες στιγμές τις καριέρας του είναι η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Τόκιο το 2021 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα που κατέκτησε το 2012 στον Μαραθώνιο Ορεινής Ποδηλασίας. Και οι τρεις αθλητές ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 καθώς βρίσκονται στη διαδικασία πρόκρισης. Η παρουσία τους στον ποδηλατικό αγώνα θα είναι καθοριστική!

Στο πλαίσιο της ονομαστικής χορηγίας της Kosmocar-SKODA, επίσημο αυτοκίνητο της διοργάνωσης είναι το κορυφαίο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Skoda Enyaq iV που θα δώσει την εκκίνηση των αγώνων με τον χαρακτηριστικό αλυτάρχη να βγαίνει από την οροφή του και να καθοδηγεί τους ποδηλάτες των δύο αγωνιστικών διαδρομών The Race (150km) και The Ride (75km). Η τσεχική μάρκα έχει την ποδηλασία είναι στο DNA της, αφού η ιστορία της εταιρίας ξεκινά από την κατασκευή ποδηλάτων 120 χρόνια πριν και υποστηρίζει το Tour de France από το 2004!

Η πλατφόρμα εγγραφών κλείνει στις 27 Μαρτίου 2023. Κλείστε θέση και ζήστε την πρώτη L’ Étape by Tour de France εμπειρία στην Ελλάδα!

Δείτε το video του 1ου L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA

Πληροφορίες

Μείνετε σε επαφή με τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα στην Ελλάδα και ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις συμμετοχές, το αγωνιστικό πρόγραμμα και φυσικά τις εντυπωσιακές προσπάθειες των αθλητών στο πρώτο L’ Étape Greece by Tour de France στα παρακάτω κανάλια:

Website: https://greece.letapebytourdefrance.com/

Registrations: https://ezgreece.gr/book/product/registration/

Instagram: https://www.instagram.com/letapegreece/

Facebook: https://www.facebook.com/letapegreece

Strava: https://www.strava.com/clubs/letapegreece

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected]