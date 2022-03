Νέα βιβλία κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα» και τις εκδόσεις «Πεδίο»

ΔΡ ΝΑΝΣΥ ΜΑΛΛΕΡΟΥ

ΕΣΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ

Πώς να ζήσεις αναπολογητικά σε έναν κόσμο γεμάτο ενοχές





Σχήμα: 15 χ 23

Σελίδες: 384

Εξώφυλλο: Μαλακό

ISBN: 978-960-635-486-1

Λ.Τ.: 18,90 €

Κυκλοφορία: 14 / 03 / 2022





Τι σηµαίνει να είσαι εσωκεντριστής;

Τι σηµαίνει να ζεις αναπολογητικά;





Η απάντηση είναι απλή: να επιστρέψεις στον πυρήνα της ύπαρξής σου, εκεί όπου υπάρχουν µόνο η αγάπη, η σοφία και η εξέλιξη.

Να ζήσεις χωρίς ενοχή, ακούγοντας και αγαπώντας ουσιαστικά τον εαυτό σου, αλλά και τους άλλους. Τόλµησε να επιστρέψεις στην πηγή σου, αφυπνίσου και γίνε όλα όσα µπορείς να γίνεις. Γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, ο ηγέτης της ζωής σου! ∆ηµιούργησε ευτυχισµένες σχέσεις και άφησε θετικό αποτύπωµα στον κόσµο µας!

Πώς;

Κρατάς τη λύση στα χέρια σου! Ξεκίνησε την αλλαγή τώρα!

Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, η πολύπειρη και δηµοφιλής ∆ρ Μαλλέρου καθοδηγεί µε τρόπο απλό και απολύτως κατανοητό τους αναγνώστες να απαλλαγούν από τις ενοχές τους, να πάρουν τα ηνία της ζωής τους και να ζήσουν διεκδικώντας ό,τι πραγµατικά τους αξίζει!

Ασκήσεις, γραφήµατα, πίνακες, προσωπικές εµπειρίες – όπλα όλα της φαρέτρας αυτού του εγχειριδίου αυτοβελτίωσης και προσωπικής εξέλιξης που θα κάνουν την ανάγνωση όχι µόνο ωφέλιµη αλλά και διασκεδαστική!





Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Η ∆ρ Νάνσυ Μαλλέρου δραστηριοποιείται στον χώρο της ψυχικής και της σωµατικής ευεξίας, είναι CEO της Nama Group, συγγραφέας του best seller Καλύτερα Γίνεται, από τις κορυφαίες coaches και περιζήτητη οµιλήτρια. Μέσα από τη δραστηριότητά της, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή εκατοµµυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Η εκποµπή της «Καλύτερα Γίνεται» στο YouTube έχει ξεπεράσει τις 8.000.000 θεάσεις (views) και έχει φανατικούς θεατές. To 2020, σε απάντησή της προς το στρες, την αβεβαιότητα, τη µοναξιά και την κοινωνική αποµόνωση που επέφερε ο COVID-19, ίδρυσε τη Φυλή των Νάµα σε µια προσπάθεια να συσπειρώσει την ελληνική κοινωνία.

Το 2021, από κοινού µε τη Μαλού Λαρσινού, ίδρυσε το Nama Tribe, την πρώτη ελληνική συνδροµητική πλατφόρµα Coaching & Wellbeing, µε παρουσία σε 19 χώρες του κόσµου, που τιµήθηκε µε το βραβείο «Wellbeing Expert of the Year».

Η ∆ρ Μαλλέρου έχει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, master στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορικό στις Στρατηγικές Ανταγωνισµού. Έχει διδάξει Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήµιο για 12 χρόνια. Έχει 15 χρόνια εµπειρίας σε πολυεθνικές εταιρείες ποικίλων τοµέων στην Ευρώπη, ενώ είναι συγγραφέας των βιβλίων Καλύτερα Γίνεται και Ανταγωνιστές συνεργαστείτε.

To 2020, στο Κάιρο, βραβεύτηκε από το Women Economic Forum µε το διεθνές βραβείο «Iconic Women Creating a Better World for All» (Μάρτιος 2020, Κάιρο).

Τέλος, έχει την πατρότητα των όρων «εσωκεντρισµός» και «εσωκεντρικός», που αποτελούν τη βάση της προσέγγισής της. Το 2019 παρουσίασε για πρώτη φορά αυτές τις έννοιες σε οµιλία της στο TEDx





ΕΛΕΝΗ ΨΥΧΟΥΛΗ – ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΑΚΗ

MY GREEK MEZE

65 ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΓΕΜΑΤΑ

ΓΕΥΣΗ & ΑΓΑΠΗ!

Σχήμα: 19,5 χ 24

Σελίδες: 160

Εξώφυλλο: Μαλακό με αυτιά

ISBN: 978-960-635-184-6

Λιανική Τιμή: €17.90

Κυκολφορία: 14 / 03 / 2022





Το MY GREEK MEZE είναι το τρίτο βιβλίο της μαγειρικής σειράς «My Greek» της Ιωάννας Παυλάκη, που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν από πέντε χρόνια και, είναι αφιερωμένη στην ελληνική γαστρονομία. To βιβλίο κυκλοφόρησε αρχικά στα αγγλικά και έγινε best seller, και τώρα κυκλοφορεί και στα ελληνικά.

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το ελληνικό τραπέζι, αυτό είναι η αγάπη για το μοίρασμα, και η τελετουργία του μεζέ αυτή την αγάπη την αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο. Ο μεζές δεν είναι απλώς ένα νόστιμο φαγητό σερβιρισμένο σε μικρό πιάτο, είναι η συνάντηση της παρέας γύρω από ένα τραπέζι, είναι χαρά, είναι ανεμελιά.

Tο MY GREEK MEZE είναι ένα βιβλίο που συγκεντρώνει τις πιο νόστιμες και γνωστές συνταγές μεζέδων που απολαμβάνουμε στη χώρα μας, με την υπογραφή της «βασίλισσας του μεζέ» Ελένης Ψυχούλη.

Είναι ένα βιβλίο γεμάτο Ελλάδα. Έχει τη ζεστασιά του ήλιου, τη χαλαρότητα των διακοπών, το χαμόγελο των νησιών, τη σοφία και τη γεύση της παράδοσης, τη μυρωδιά του γλυκάνισου, το χρώμα του αμπελιού. Φιλοδοξεί μέσα από τις σελίδες του να φέρνει ξανά και ξανά την ξεγνοιασιά του ελληνικού καλοκαιριού στο δικό σας σπίτι, κάθε φορά που θα μαγειρεύετε και θα μοιράζεστε τη γεύση της Ελλάδας με τους αγαπημένους σας φίλους, ακόμα και τις πιο συννεφιασμένες ημέρες του χειμώνα.

Περιέχει απλές συνταγές, που έρχονται από τα βάθη του χρόνου της ελληνικής παράδοσης, καμωμένες με καθημερινά υλικά που βρίσκουμε παντού και πανεύκολες τεχνικές για όλους, αφού η «κουζίνα του φτωχού» είναι η πιο... πλούσια του κόσμου.

Εξήντα πέντε (65) πεντανόστιμα ορεκτικά με λαχανικά, κρέας, θαλασσινά, όσπρια, τυρί, γιαούρτι και αυγά. Δεν λείπουν vegan και χορτοφαγικές επιλογές. Δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλη μαγειρική εμπειρία για να σερβίρετε τον καλύτερο μεζέ. Το βιβλίο αυτό θα σας καθοδηγήσει βήμα βήμα, δίνοντάς σας παράλληλα πολύτιμες συμβουλές και προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους για να φτιάξετε με τις πιο απλές κινήσεις τον μεζέ του Αιγαίου, τον μεζέ των βουνών, έτσι ακριβώς όπως τον απολαμβάνει η Ελλάδα από τον Βορρά ώς τον Νότο της. Οι μεζέδες δεν απαιτούν κόπο, το μυστικό της επιτυχίας τους κρύβεται απλώς στο μεράκι που θα βάλετε για την προετοιμασία τους.

Καλέστε και εσείς στο τραπέζι σας την ελληνική παράδοση, πείτε «ναι» στη χαρά της συνεύρεσης γύρω από ένα καραφάκι ούζο και αφεθείτε στο μεγαλείο που κρύβει ένα πιατάκι του μεζέ.

Στην υγειά σας!

Η Ιωάννα Παυλάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Η καταγωγή της είναι από τη Μυτιλήνη, όπου περνούσε ως παιδί όλα της τα καλοκαίρια. Δίπλα στη γιαγιά της, έμαθε να μαγειρεύει και να δοκιμάζει γεύσεις. Αγαπημένη της ενασχόληση το ξεφύλλισμα βιβλίων μαγειρικής, ενώ τα ταξίδια της στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο διεύρυναν ακόμα περισσότερο τους γαστρονομικούς της ορίζοντες. Μαγειρεύει για φίλους και λατρεύει τη θάλασσα. Το πάθος της είναι να κάνει πραγματικότητα μικρές ιδέες, όπως την επιτυχημένη μαγειρική σειρά βιβλίων «My Greek».

Η Ελένη Ψυχούλη γεννήθηκε στον Βόλο, την ελληνική πόλη που ταυτίζεται με το τσίπουρο, άρα ξέρει σίγουρα από καλό μεζέ. Δημοσιογράφος γεύσης, έχει συνεργαστεί με τα περισσότερα γαστρονομικά ελληνικά έντυπα και έχει το δικό της site για τη γεύση, το www.pirouni.gr. Για επτά χρόνια παρουσίαζε τη δική της καθημερινή εκπομπή μαγειρικής «Chef στον αέρα» από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ, ενώ υπήρξε κριτής και παρουσιάστρια στο «MasterChef Junior». Το 2021 επέστρεψε στη μικρή οθόνη για ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι στο Πήλιο, με τις «Συνταγές Ψυχής» στο κανάλι ΣΚΑΪ. Στο βιογραφικό της μετρά δύο εστιατόρια, δύο βιβλία μαγειρικής και ένα μεγάλο πάθος για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.

SHERLOCK HOLMES - Η ΨΥΧΟΠΑΓΙΔΑ - George Mann

Μετάφραση: ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΉΣ

Σχήμα: 13 χ 20

Σελίδες: 304

Εξώφυλλο: Μαλακό

ISBN: 978-960-19-0906-6

Λ.Τ.: 16,90 €

Κυκλοφορία: 14 / 03 / 2022





Το καλοκαίρι του 1915, ενώ ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται και τα γερμανικά Ζέπελιν βομβαρδίζουν το Λονδίνο σπέρνοντας την καταστροφή, διάφορες σημαίνουσες προσωπικότητες της βρετανικής ζωής αρχίζουν να συμπεριφέρονται αλλόκοτα: ένας βουλευτής αυτοκτονεί βουτώντας γυμνός στον Τάμεση έπειτα από μια φιλογερμανική αγόρευσή του στο Κοινοβούλιο· ένας ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος παίρνει θέση υπέρ της συνθηκολόγησης και στη συνέχεια πέφτει στο κλουβί με τις τίγρεις, στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου· μια διάσημη σουφραζέτα αποκηρύσσει το κίνημα της γυναικείας χειραφέτησης και ρίχνεται στις ράγες του τρένου.

Αντιμέτωπος με αυτά τα ανεξήγητα και ανατριχιαστικά περιστατικά, ο ηλικιωμένος πλέον Μάικροφτ Χολμς ζητά τη βοήθεια του αδελφού του, του Σέρλοκ Χολμς, καθώς και του πιστού φίλου του, του δόκτορα Γουάτσον, οι οποίοι καλούνται να διαλευκάνουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση και να ανακαλύψουν τι είναι η μυστηριώδης «ψυχοπαγίδα» και πώς σχετίζεται με τους τρεις θανάτους.

Ο Τζορτζ Μαν συνθέτει με αφηγηματική μαεστρία μια συναρπαστική πλοκή, γεμάτη ένταση, ανατροπές και σασπένς, και καταφέρνει έτσι να αναδειχθεί σε άξιο συνεχιστή του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ο Τζορτζ Μαν είναι συγγραφέας και σεναριογράφος με σημαντική και σταθερή παρουσία στη λίστα των μπεστ σέλερ των Sunday Times. Είναι ο δημιουργός της αστυνομικής σειράς Wychwood, καθώς και των δημοφιλών σειρών μυθιστορημάτων Newbury & Hobbes και Tales of the Ghost. Έγραψε νέες περιπέτειες για παγκόσμιες επιτυχίες, όπως οι Star Wars, Doctor Who, Sherlock Holmes, Judge Dredd, Warhammer 40,000 και Dark Souls. Πρόσφατα, ο Μαν εργάστηκε ως μέλος της ομάδας συγγραφέων για ένα νέο τηλεοπτικό είδος, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την ηχητική προσαρμογή του κλασικού έργου The Voice of Treason με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, σε συνεργασία με τον Κέιβαν Σκοτ. Ο Μαν ζει κοντά στο Γκράνθαμ με τη γυναίκα του, την οικογένειά του και τα δύο απείθαρχα σκυλιά του. Λατρεύει τη μυθολογία και τη λαογραφία, την Κέιτ Μπους και τη σοκολάτα. Τον περιβάλλουν συνεχώς –σχεδόν τρομακτικές σε ύψος– στοίβες από βιβλία.





ΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ - Eckhart Tolle

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ BEST SELLER Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ

Μετάφραση: ΣΟΦΊΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΎΛΟΥ

Σχήμα: 13 χ 20

Σελίδες: 192

Εξώφυλλο: Μαλακό

ISBN: 978-960-635-454-0

Λ.Τ.: 13,90 €





ΑΓΑΠΗΣΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΤΩΡΑ;

Ο Eckhart Tolle, υπ’ αριθμόν ένα best seller συγγραφέας στη λίστα των New York Times, επανέρχεται επιλέγοντας τα πιο λαμπερά «διαμάντια» του επιτυχημένου του βιβλίου Μια Νέα Ζωή.

Ένα απόσταγμα σοφίας, μια συνέχεια ενός εκδοτικού φαινομένου, που θα σας αλλάξει για πάντα τη ζωή.

Τα κείμενα αυτά θα είναι ο συνοδοιπόρος σας στον δύσκολο και συναρπαστικό δρόμο προς τη γαλήνη και την εσωτερική αναγέννηση. Ο οδηγός σας προς τον καινούργιο σας εαυτό. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, στην ουσία, το καταστάλαγμα της σοφίας που κατακλύζει τις σελίδες του περίφημου βιβλίου του διάσημου πνευματικού δασκάλου Μια Νέα Ζωή. Είναι μια συλλογή αποσπασμάτων έμπνευσης για να διαχειριστείτε το άγχος και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής. Βυθιστείτε σε αυτόν τον εσωτερικό ωκεανό της γνώσης και επεξεργαστείτε την όποτε έχετε ανάγκη από καθοδήγηση, παρηγοριά ή παρακίνηση.

Ο Eckhart Tolle γεννήθηκε στη Γερμανία, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Σε ηλικία 29 ετών βίωσε μια βαθιά πνευματική μεταμόρφωση, η οποία μετέβαλε πλήρως την ταυτότητά του και σηματοδότησε την απαρχή ενός συγκλονιστικού εσωτερικού ταξιδιού. Με τις αναζητήσεις, το έργο και τη διδασκαλία του, ο Tolle επηρεάζει σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Οι New York Times τον χαρακτήρισαν ως τον «πλέον δημοφιλή πνευματικό συγγραφέα στις ΗΠΑ», ενώ το Watkins Review τον ανέδειξε ως έναν από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ηγέτες του πλανήτη. Εργάζεται ως σύμβουλος και πνευματικός καθοδηγητής με άτομα και ομάδες. Τα βιβλία του γνωρίζουν εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Neale Donald Walsch

Συζητήσεις με τον Θεό • ένας ασυνήθιστος διάλογος • ΒΙΒΛΊΟ 2

Μετάφραση: ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΤΡΙΑΔΑ

Σχήμα: 14,5 χ 23

Σελίδες: 400

Εξώφυλλο: Μαλακό

ISBN: 978-960-635-452-6

Λ.Τ.: 16,90 €





«Οι συζητήσεις με τον Θεό» ανοίγουν τον δρόμο για να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας και να γνωριστούμε εκ νέου με τον κόσμο γύρω μας.

Στην εισαγωγή του βιβλίου Συζητήσεις με τον Θεό - Βιβλίο 1, ο Neale Donald Walsch πληροφορεί τους αναγνώστες ότι το Βιβλίο 2 καταπιάνεται με τις «παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα». Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ο Θεός ακούει τα γενικότερα προβλήματα του ανθρώπου, τα αδιέξοδα και τα ολισθήματά του σε οικουμενικό επίπεδο. Και στον διάλογο αυτόν ο Θεός δεν επικρίνει, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να κοιτάξουμε μέσα μας και να αντλήσουμε τη δύναμη που έχουμε κρυμμένη και μπορεί να αλλάξει όσα σκοτεινά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και να οδηγήσει σε ένα συλλογικό φωτεινό μέλλον.

Τα βιβλία της σειράς «Συζητήσεις με τον Θεό» είναι από τα πιο δημοφιλή βιβλία πνευματικότητας που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Μας καθοδηγούν πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, σε ατομικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Neale Donald Walsch είναι ένας σύγχρονος «πνευματικός αγγελιαφόρος», τα λόγια του οποίου αγγίζουν τους ανθρώπους με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Εκδηλώνοντας πολύ νωρίς το ενδιαφέρον του για τη θρησκεία και δημιουργώντας βαθιά σύνδεση με την πνευματικότητα, ο Walsch πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του χτίζοντας μια επιτυχημένη καριέρα, αναζητώντας ωστόσο το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης πριν βιώσει τις περίφημες «Συζητήσεις του με τον Θεό». Η σειρά των βιβλίων «Συζητήσεις με τον Θεό», που προέκυψε από αυτές τις πνευματικές συναντήσεις, έχει μεταφραστεί σε 37 γλώσσες, αγγίζοντας εκατομμύρια αναγνώστες που οι ζωές τους άλλαξαν προς το καλύτερο.





