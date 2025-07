Πέθανε ο Μάικλ Μάντσεν

Ο Μάικλ Μάντσεν, που πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Πέμπτης έπειτα από καρδιακή προσβολή που υπέστη, όπως δήλωσε ο μάνατζέρ του, Ρον Σμιθ.

Ο Μάντσεν εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια, με κινηματογραφικές συμμετοχές που περιλαμβάνουν τα Thelma and Louise, Free Willy, Donnie Brasco και Sin City.

Ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τις συνεργασίες του με τον Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος τον επέλεξε για ρόλους στις Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight και Once Upon a Time in Hollywood.

Αφιερώματα στον Μάντσεν κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σκηνοθέτης του Captain America, Τζο Ρούσο, έγραψε: «Ο Μάικλ Μάντσεν είχε ΠΑΝΤΑ τσαγανό. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Michael Madsen AP Adam Butler

Μάικλ Μάντσεν: Η ζωή και η καριέρα του

Ο Μάντσεν ξεκίνησε στο θέατρο Steppenwolf στο Σικάγο, ως μαθητευόμενος του Τζον Μάλκοβιτς, και συμμετείχε σε παράσταση του Άνθρωποι και Ποντίκια. Η πρώτη του αξιόλογη κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στο WarGames. Ενσάρκωσε τον εγκληματία Βινς Μίλερ στο Kill Me Again και κέρδισε την αναγνώριση του σινεφίλ κοινού ως “Mr. Blonde” στο Reservoir Dogs του Ταραντίνο.

Ακολούθησαν οι ρόλοι του ως πατέρας του ορφανού Τζέσι στο Free Willy, και ως Μπαντ, αδελφός του Μπιλ, στο Kill Bill: Vol. 2.

Απέρριψε τον ρόλο του Βίνσεντ Βέγκα στο Pulp Fiction, που τελικά υποδύθηκε ο Τζον Τραβόλτα.

Εμφανίστηκε στο Donnie Brasco και δήλωσε αργότερα πως, παρόλο που κάποιες ταινίες του είχαν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, τις αποδεχόταν λόγω των οικογενειακών του υποχρεώσεων.

Έπαιξε επίσης στο The Hateful Eight και αθωώθηκε από κατηγορίες για διαρροή του σεναρίου της ταινίας.

Ο ίδιος είχε πει σε συνέντευξή του στην Indipendent για τους ρόλους που έχει ενσαρκώσει: «Ο τύπος χαρακτήρα που πιστεύω πως παίζω πολύ καλά είναι αυτός που δεν είναι τέλειος, που είναι λίγο τραχύς… που ίσως καπνίζει καμιά φορά ή χρειάζεται ξύρισμα, αλλά να είσαι σίγουρος πως θα κάνει το σωστό. Αυτός είναι ο πραγματικός Μάικλ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και απλώς εύχομαι να είχε αποτυπωθεί έτσι στον κινηματογράφο».

Ο Μάντσεν είχε κάνει τρεις γάμους και είχε αποκτήσει συνολικά έξι παιδιά.

Η κόντρα με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και η σχέση με τον Κουέντιν Ταραντίνο

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη λίγο πριν τον θάνατό του είχε μιλήσει για την κόντρα του με τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, καταδικασμένο για βιασμό και πρώην παράγοντα Χόλυγουντ, μια φιγούρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μύθο του Ταραντίνο αφού χρηματοδότησε τις ταινίες του, αλλά παρενόχλησε επίσης αρκετές από τις πρωταγωνίστριές του.

«Ο Χάρβεϊ δεν με συμπάθησε ποτέ», είχε πει. «Δεν ξέρω αν του άρεσε ποτέ κανένας, αλλά ξέρω με σιγουριά ότι εμένα δεν με ήθελε. Δεν ήθελε ποτέ να παίζω σε καμία από τις ταινίες του Κουέντιν. Νομίζω πως βρίσκομαι σε αυτές μόνο επειδή ο Κουέντιν με υποστήριξε κάθε φορά και έλεγε: “Θα βάλω τον Μάικλ να παίξει είτε σου αρέσει είτε όχι”».

Για τις αποτρόπαιες πράξεις του Γουάινσταϊν είχε πει: «Σκέφτεσαι τα όνειρα των ανθρώπων, ξέρεις, γιατί το Χόλυγουντ είναι ένα εργοστάσιο ονείρων. Η κακία που κρύβει μέσα του είναι το πιο σκοτεινό κομμάτι του – το να εκμεταλλεύεσαι το όνειρο κάποιου. Είναι τερατώδες».