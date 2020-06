Νέο κατάστημα The Athlete’s Foot στην Ερμού - Νέα “πηγή” έμπνευσης και στυλ στο κέντρο της Αθήνας

Το νέο κατάστημα, το 14ο της αλυσίδας στην Ελλάδα, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εκείνους που αναζητούν τις νέες τάσεις στο street wear καθώς διαθέτει πλούσια συλλογή ρούχων και top επιλογές σε sneakers. Το πρωτοποριακό interior design σε συνδυασμό με το inspiring graffiti art του καλλιτέχνη summernerd, δίνει την αίσθηση πως ο χρόνος «σταματά». Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να καθίσει στις εντυπωσιακές κερκίδες που θα βρει σε πολλά σημεία του καταστήματος, για να αποφασίσει τις αγορές του, όσο το κινητό του φορτίζει στο phone locker, σε ειδική θύρα που κλειδώνει με κωδικό.

Παράλληλα, για αμέτρητες επιπλέον επιλογές μπορεί να περάσει και από το πρωτοποριακό digital kiosk και να εξερευνήσει όλες τις επιλογές που υπάρχουν στο online κατάστημα.

Με αφορμή το άνοιγμα του νέου καταστήματος, δεκαοκτώ fashionistas και social media influencers δέχτηκαν το challenge Dare to

Style, βρέθηκαν στο κατάστημα, εμπνεύστηκαν από τα cool vibes του και με την βοήθεια επαγγελματία στυλίστα αναβάθμισαν το προσωπικό τους στυλ. Φωτογραφήθηκαν στα instagramable σημεία του καταστήματος και μοιράστηκαν με το instagram κοινό τους την εμπειρία τους.

Μέχρι τις 20 Ιουνίου, οι επισκέπτες του νέου The Athlete’s Foot Ερμού μπορούν να αποδεχτούν και εκείνοι την πρόκληση Dare

to Style! Πώς ; Ολοκληρώνοντας το look του με κομμάτια των νέων συλλογών από top brands που θα βρουν στο κατάστημα της Ερμού και κοινοποιώντας ένα story από εκεί με location, @theathletesfootgreece #tafermou #daretoplay #daretostyle. Τρεις νικητές θα ανακοινωθούν στο instagram account @theathletesfootgreece και θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας 50 € για αγορές από το κατάστημα της Ερμού.

