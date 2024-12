Novibet: Ένας χρόνος διεθνών διακρίσεων και επιτυχιών το 2024

Το 2024 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις για τη Novibet, κορυφαία εταιρεία στο online στοίχημα. Με τη συνεχή της αφοσίωση στην καινοτομία, την υπεύθυνη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η εταιρεία κατάφερε να ξεχωρίσει σε διάφορους τομείς και να συμπεριληφθεί επάξια στις 50 κορυφαίες GameTech εταιρείες στον κόσμο.

Φεβρουάριος 2024 | Καλύτερο Πρόγραμμα Affiliate Marketing

Στα iGB Affiliate Awards 2024, η Novibet διακρίθηκε ως η εταιρεία με το «Καλύτερο Πρόγραμμα Affiliate Marketing». Η βράβευση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της επιτυχημένης συνεργασίας της με περισσότερους από 3.000 affiliate συνεργάτες και της υλοποίησης 1.000 εξατομικευμένων καμπανιών διεθνώς. Παράλληλα, η παρουσία της Novibet στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια του κλάδου αναδεικνύει την εξωστρέφεια και τη στρατηγική της προτεραιότητα να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της.

Απρίλιος 2024 | Sports Brand of the Year και 12 Βραβεία

Η Νοvibet αναγνωρίστηκε ως “Sports Brand of the Year” και απέσπασε συνολικά 12 βραβεία στην πρώτη συμμετοχή της στον θεσμό “Sports Marketing Awards 2024”. Η Platinum διάκριση στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing” την έκανε να ξεχωρίσει για την πρωτοβουλία “#noviolence”. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, η Novibet δημιούργησε σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ την καμπάνια ενάντια στην οπαδική βία, η οποία είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το φίλαθλο κοινό για αυτό το καίριο κοινωνικό ζήτημα. Επιπλέον, η Novibet τιμήθηκε για τη branding στρατηγική της, την αξιοποίηση των social media, καθώς και την καινοτομία της στην αξιοποίηση content creators και influencers.

Ιούλιος 2024 | Silver Βραβείο για την Καμπάνια “Novibet Θέλω”

Το καλοκαίρι η καμπάνια “Novibet Θέλω” βραβεύθηκε με το Silver Βραβείο στην κατηγορία «Τυχερά Παιχνίδια» στα Effies Awards 2024. Η καμπάνια, που βασίστηκε στη διασκευή του τραγουδιού “Freed from Desire”, έγινε σύνθημα στα γήπεδα και σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, ξεπερνώντας κατά 29% τον μέσο όρο αναγνωρισιμότητας των διαφημίσεων του κλάδου. Παράλληλα, συνέβαλε στη σημαντική αύξηση των νέων εγγραφών και της ενεργής βάσης παικτών στην πλατφόρμα της Novibet.

Σεπτέμβριος 2024 | Χρυσό Βραβείο στο SEO για την αγορά της Βραζιλίας

Η Novibet απέσπασε το βραβείο “Best Use of Search – Gaming: Large” στα Global Search Awards για τις εξαιρετικές της επιδόσεις στο SEO στη Βραζιλιάνικη αγορά. Η εταιρεία πέτυχε περισσότερα από 21 εκατομμύρια οργανικές επισκέψεις μέσα στους 16 πρώτους μήνες λειτουργίας της βραζιλιάνικης αγοράς, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης για ανταγωνιστικές λέξεις-κλειδιά του κλάδου.

Οκτώβριος 2024 | Marketing Campaign of the Year

Στα SBC Awards 2024 στη Λισαβόνα, η Novibet κέρδισε το Χρυσό Βραβείο “Marketing Campaign of the Year”. Η επιτυχία αυτή ενισχύει την παγκόσμια αναγνώριση της καμπάνιας “Novibet Θέλω”, η οποία ήδη είχε βραβευθεί στην Ελλάδα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, αποδεικνύοντας την απήχησή της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δεκέμβριος 2024 | Διάκριση στις 50 καλύτερες εταιρείες του κόσμου

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Novibet συμπεριλήφθηκε στη λίστα EGR Power 50, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του online gaming παγκοσμίως. Με παρουσία σε 10 αγορές και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, η Novibet ξεχωρίζει για την καινοτομία, τη στρατηγική της ανάπτυξη και τη δέσμευσή της για υπεύθυνη επιχειρηματική δράση.

Το 2024 ήταν μια χρονιά-σταθμός για τη Novibet, που εδραιώνει τη φήμη της ως μία από τις κορυφαίες GameTech εταιρείες παγκοσμίως. Με οδηγό την καινοτομία, την αριστεία και την κοινωνική ευθύνη θέτει ακόμη υψηλότερους στόχους για το μέλλον.