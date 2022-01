OPERA GALA AMORE! Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων

Με μία λαμπερή συναυλία, ένα συναρπαστικό οπερατικό γκαλά αφιερωμένο στον έρωτα και την αγάπη, με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους συντελεστές, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων καλωσορίζει το νέο έτος την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου στις 20:30 στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».





ADVERTISING

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, υπό την μπαγκέτα του διεθνώς καταξιωμένου μαέστρου, Nikolas Nägele, συμπράττει με δύο Έλληνες λυρικούς πρωταγωνιστές παγκοσμίου φήμης, τη σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δημήτρη Τηλιακό, καθώς και τον σικελικής καταγωγής ανερχόμενο τενόρο Pietro Adaini.





Διάσημες άριες και ντουέτα από τον Don Giovanni, τους Γάμους του Φίγκαρο, την Τραβιάτα, την Τόσκα και πολλές άλλες μουσικές στιγμές από εμβληματικές όπερες του κλασικού ρεπερτορίου, που έχουν αγαπηθεί από το κοινό σε όλο τον κόσμο, θα δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για μια νέα χρονιά γεμάτη μουσική.





Μουσική διεύθυνση:

Nikolas Nägele

Σοπράνο:

Μυρτώ Παπαθανασίου

Τενόρος:

Pietro Adaini

Βαρύτονος:

Δημήτρης Τηλιακός





Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων





Ο Nikolas Nägele γεννήθηκε το 1987. Σπούδασε διεύθυνση ορχήστρας, πιάνο και κλαρινέτο στο Hochschüle für Musik στο Μόναχο και τη Λειψία. Βραβεύτηκε με το James Conlon Conducting Prize 2012 και το Aspen Festival Conducting Prize 2013, ενώ ήταν φιναλίστ στον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης “Sir Georg Solti” της Chicago Symphony Orchestra. Υπήρξε Kapellmeister στην Deutsche Oper Berlin, όπου διηύθυνε Carmen, Die Zauberflöte, Il barbiere di Siviglia, Die Fledermaus, La Traviata και Un ballo in maschera. Συνεργάστηκε ως βοηθός με τον κορυφαίο μαέστρο Christian Thielemann το 2017 για το Die Walküreat στο Salzburg Easter Festival, το 2018 για την όπερα Tristan und Isolde και το 2021 για τη νέα παραγωγή της τετραλογίας του Wagner στο Bayreuth Festival. Το 2014 έκανε το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Άσπεν διευθύνοντας την 8η Συμφωνική του Dvořák και το Κοντσέρτο για πιάνο σε Σολ μείζονα του Ravel. Το 2019 έκανε το ντεμπούτο του στο Rossini Opera Festival στο Πέζαρο με το Il viaggio a Reims. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες παραγωγές που έχει διευθύνει είναι οι: L'elisir d'amore (Opernhaus Zurich) και το Il matrimonio segreto (Teatro Regio,Turin)

Η Μυρτώ Παπαθανασίου εμφανίζεται στα σπουδαιότερα θέατρα παγκοσμίως, όπως: Metropolitan Opera, Royal Opera House, Wiener Staatsoper, Deutsche Staatsoper Berlin, Bayerische Staatsoper, Oper Lepzig, Opernhaus Zürich, Theater an der Wien, Opéra national de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre Royal de la Monnaie, Opéra de Monte-Carlo, San Diego Opera, The Dallas Opera, Opéra de Montréal, Sydney Opera House, New National Theatre Tokyo, Teatro dell’Opera di Roma, De Nationale Opera Amsterdam, Copenhagen Opera House, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice Genova, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro di San Carlo di Napoli και Grand Théâtre de Luxembourg. Έχει τιμηθεί με το βραβείο «Μαρία Κάλλας – Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης» ερμηνεύοντας Τραβιάτα στο Ντάλλας. Το 2016 κυκλοφόρησε από τη Sony Classic η πολυαναμενόμενη και βραβευμένη (βραβείο BBC) ηχογράφηση του Don Giovanni υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή, στην οποία η Μυρτώ Παπαθανασίου τραγουδά την Donna Anna έχοντας ήδη καθιερωθεί ως μία εξαίρετη ερμηνεύτρια του Mozart. Άλλες ηχογραφήσεις: Don Giovanni (μ.δ.: J. Rohrer / Μ. Καρύδης), Mitridate, re di Ponto (μ.δ.: Ε. Haïm ), Ginevra di Scozia (μ.δ. Γ. Πέτρου), Semiramide (μ.δ. Α. Zedda), Rusalka (μ.δ. Α. Fischer ), Il turco in Italia. Έχει συνεργαστεί με διάσημους σκηνοθέτες όπως R. Carsen , F. Zeffirelli, P. Luigi Pizzi, D. McVicar , Σ. Ευαγγελάτος, Γ. Χουβαρδάς, G. Vick κ .α.

Ο Δημήτρης Τηλιακός είναι γεννημένος στη Ρόδο. Ξεκίνησε τη φωνητική του εκπαίδευση στο Ωδείο Athenaeum. Κέρδισε το «Βραβείο Μαρία Κάλλας» και μια διετή υποτροφία, που του επέτρεψε να συνεχίσει τις σπουδές του στο Μόναχο στο Hochschule für Musik und Theatre. Λίγο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του στο Prinzregententheater του Μονάχου ως Conte d'Almaviva στο Le nozze di Figaro και απέσπασε το Α΄ βραβείο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού «W.D. Fassbaender» για νέους βαρύτονους. Εμφανίζεται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, όπως η Metropolitan Opera New York (La Βohème), η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (Don Carlo), η Opéra national de Paris (Don Carlo, Macbeth), το Teatro Real Madrid (Les Huguenots, Dido und Aeneas, Macbeth), Teatre Liceu de Barcelona (Τhe Legend of the invisible city of Kitezh). Έχει συνεργαστεί με μαέστρους όπως οι Myung-Whun Chung, Renato Palumbo, Alain Altinoglu και Marc Minkowski, και με σκηνοθέτες όπως οι Graham Vick, Claus Guth, Dmitri Tcherniakov, Robert Carsen, Bob Wilson. Οι τελευταίες του παραστάσεις περιλαμβάνουν την Tosca στη Στουτγκάρδη και στη La Monnaie στις Βρυξέλλες, Dido and Aeneas με την SWR Symphonie orchester υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή, Les Huguenots στην Deutsche Oper Berlin, τον ομώνυμο ρόλο του Don Pasquale στην Opernhaus Zurich.

Ο Σικελός τενόρος Pietro Adaíni σπουδάζει κοντά στον διάσημο bel canto τενόρο Salvatore Fisichella. Ήταν φιναλίστ στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού Voci dal Mediterraneo - Premio Archimede στις Συρακούσες το 2011-2012 και το 2014 έλαβε υποτροφία στο Teatro Carlo Felice στη Γένοβα, όπου έκανε το ντεμπούτο του στους ρόλους του Rodolfo (La bohème) και του Nemorino (L’elisir d’amore). Σημαντικότερες πρόσφατες εμφανίσεις περιλαμβάνουν Don Pasquale (Ernesto) στην Padua και το Treviso, La sonnambula (Torino), Rigoletto (Salerno) La scala di seta (Muscat) και Rinuccio (Gianni Schicchi) στο Teatro Grande di Brescia και στο Teatro Fraschini di Pavia. Έκανε το ντεμπούτο του στο Rossini Opera Festival με την όπερα Un viaggio a Reims και στην Petite messe solennelle του Rossini, στο Φεστιβάλ Wexford. Έχει επίσης λάβει μέρος επίσης στην κωμική όπερα La fille du regiment στη Νορβηγία και στον Don Pasquale σε Treviso, Bassano και Padova.

Πληροφορίες





Ημερομηνία:

13 Ιανουαρίου, 20:30





Εισιτήρια:

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: €5

Δ’ Ζώνη (Φοιτητικό, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, άνω των 65 ετών): €10

Γ’ Ζώνη: €20

Β’ Ζώνη: €25

Α’ Ζώνη: €30

Διακεκριμένη Ζώνη: €40

Προεδρικό θεωρείο: €45





Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/opera-gala-amore-olympia-dimotiko-theatro-maria-kallas/?lang=el

Πώληση εισιτηρίων θα γίνεται και δύο ώρες πριν την έναρξη της παράστασης στο θέατρο.





Covid-19:

Σε όλες τις εκδηλώσεις στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» τηρούνται όλα τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας.

Το θέατρο είναι covid free.

Η είσοδος στους χώρους του θεάτρου προϋποθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 ημερών) ή νόσησης (όπως ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ), ενώ πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.





Κατά την άφιξή των θεατών στο θέατρο:

Προς αποφυγή συνωστισμού προτείνεται στους θεατές να προσέρχονται στο θέατρο τουλάχιστον μία (60’) ώρα πριν την έναρξη της παράστασης

Κατά την είσοδο τους στο θέατρο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης οι θεατές κάθονται μόνο στις θέσεις τους και δεν αλλάζουν θέση.

Η χρήση ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του κοινού στον χώρο της παράστασης, από την είσοδο μέχρι και την έξοδό τους.

είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του κοινού στον χώρο της παράστασης, από την είσοδο μέχρι και την έξοδό τους. Μετά το πέρας της παράστασης θα γίνεται σταδιακή αποχώρηση από το θέατρο ακολουθώντας τις οδηγίες της ταξιθεσίας.

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας

Ακαδημίας 59, 106 79 – Αθήνα

210 3642540 | www.opanda.gr