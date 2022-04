Παγκόσμια Ημέρα Χορού: Πάτα “play” στη μουσική λίστα του Public και μπες στο ρυθμό!

Σήμερα 29 Απριλίου το Public γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χορού. Μέσα από την ημέρα αυτή εορτάζεται η τέχνη του χορού, η οποία συναντάται σε όλο τον κόσμο και ξεπερνά πολιτικά, πολιτιστικά και εθνικά εμπόδια και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσα από τη «γλώσσα» του χορού και της μουσικής.

Η ιστορία της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού δημιουργήθηκε από την Επιτροπή Χορού του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (International Theatre Institute). Κύριος συνεργάτης της διοργάνωσης είναι η UNESCO. Η ημερομηνία οπότε και γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Χορού επιλέχθηκε γιατί τότε γεννήθηκε ο Jean-Georges Noverre. Ο Γάλλος χορευτής γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1727 και θεωρείται ο δημιουργός του σύγχρονου μπαλέτου. Συνήθως ο εορτασμός της ημέρας συνοδεύεται από εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ μία χώρα επιλέγεται ως η διοργανώτρια του κεντρικού event της ημέρας. Για το 2022, όμως, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο online. Φέτος ο θεσμός κλείνει 40 χρόνια ζωής και παρά τις συνθήκες, έχει προγραμματιστεί μία γεμάτη εκδήλωση, έστω και αν αυτή διεξαχθεί διαδικτυακά. Στο ψηφιακό event θα προβληθούν πέντε χορευτικές παραγωγές, κάθε μία από διαφορετική περιοχή. Οι παραγωγές που θα ανέβουν προέρχονται από την Αφρική, την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, την Αμερικάνικη ήπειρο, την Ευρώπη και τις Αραβικές χώρες. Επιπλέον θα προβληθεί και ένα βίντεο από την συντάκτη του φετινού μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού.

Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2022 – Το μήνυμα της ημέρας

Κάθε χρόνο, μαζί με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου επιλέγει και μία σημαίνουσα προσωπικότητα για να συντάξει ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Χορού. Για το 2022, το μήνυμα της ημέρας προέρχεται από την Kang Sue-Jin, χορεύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Μπαλέτου της Κορέας. Κεντρικό θέμα στα λόγια της είναι η πανδημία, η επίδρασή της επάνω στην τέχνη αλλά και ο ρόλος που μπορεί να έχει ο χορός στην επούλωση των πληγών που αφήνει πίσω της η επέλαση της νόσου Covid-19.

«Το αποκαμωμένο και γεμάτο μοναξιά κοινό διψάει για συμπόνια και παρηγοριά από τους χορευτές. Ως χορευτές πιστεύουμε πως το χτύπημα των φτερών μας δίνει ελπίδα στις καρδιές εκείνων που αγαπούν την τέχνη του χορού και κουράγιο να ξεπεράσουν αυτή την πανδημία.» γράφει στο μήνυμά της η Kang Sue-Jin. Ολόκληρο το μήνυμά της μπορείς να το διαβάσεις μεταφρασμένο στα ελληνικά εδώ.

Ξεκίνα κι εσύ να χορεύεις

Η Παγκόσμια Ημέρα Χορού 2022 δεν είναι μία απλή Παρασκευή, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να ξεδιπλώσεις το χορευτικό σου ταλέντο και να εξασκήσεις τις κινήσεις σου, ακόμα κι αν είναι μόνος ή μόνη στο σπίτι! Θέλεις μερικές «ανεβαστικές» προτάσεις για να μπεις στο κλίμα; Σου έχουμε πολλές! Ξεκίνα με το απόλυτο ποπ γκρουπ, τους ABBA. Με την Παγκόσμια Ημέρα Χορού να κλείνει φέτος 40 χρόνια, ο νεότερος δίσκος των ABBA, «Voyage», που κυκλοφόρησε 40 χρόνια μετά τον προηγούμενο, ταιριάζει απόλυτα!

Σε μία μέρα αφιερωμένη στο χορό δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στον Βασιλιά της Ποπ, τον σπουδαίο Michael Jackson! Η δισκογραφία του έχει τόσο και τόσο κομμάτια που όταν τα ακούμε θέλουμε να χορέψουμε, με ένα από τα αγαπημένα μας να είναι το «Beat It» από το «Thriller». Εκτός από βασιλιάς υπάρχει και Βασίλισσα της Ποπ, η οποία δεν είναι άλλη από τη Madonna! Το πρώτο τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για χορό και Madonna είναι το «Like a Virgin», από τον ομώνυμο δίσκο.

Για να απολαύσεις ακόμα πιο έντονα την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, βάλε τη μουσική να παίζει δυνατά! Το Marshall Acton II έχει όση ένταση χρειάζεται για να γεμίσεις με μουσική κάθε χώρο και να αρχίσεις να χορεύεις. Αν θέλεις κάτι ακόμα πιο δυνατό (ή μήπως κάτι πιο φορητό;) τότε υπάρχουν δεκάδες ακόμα ηχεία στο Public.gr για να επιλέξεις!

Ετοιμάσου να μπεις στο κλίμα της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού κάνοντας ένα μόνο κλικ εδώ, καθώς η ομάδα του Public ετοίμασε μία άκρως χορευτική Spotify playlist!

Get Your Dance Shoes on and Let’s Celebrate

