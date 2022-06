Παρουσίαση βιβλίου Μια φιλία στη Σμύρνη, της Μαρίας Ηλιού

Την Τρίτη 14/06 στις 20:30, η βραβευμένη Μαρία Ηλιού θα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα) για να παρουσιάσει το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο Μια Φιλία στη Σμύρνη.

Για το βιβλίο και τη συγγραφέα θα μιλήσουν, ο ομότιμος καθηγητής στην Έδρα «Κοραής» στο King’s College, London Roderick Beaton και ο Διευθυντής του περιοδικού «Νέα Εστία» Νίκος Καραπιδάκης. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η συγγραφέας.

* Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας / Συνιστάται η χρήση μάσκας

Η Μαρία Ηλιού, μετά το γνωστό ντοκιμαντέρ Σμύρνη, η Καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, παρουσιάζει ένα μυθιστόρημα για την ιστορία της φιλίας τεσσάρων φίλων από διαφορετικές θρησκείες και εθνότητες στη Σμύρνη των αρχών του περασμένου αιώνα. Εκατό χρόνια μετά την Καταστροφή, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για την αστική, κοσμοπολίτικη πόλη.

Κείμενο οπισθoφύλλου:

Το μυθιστόρημα Μια φιλία στη Σμύρνη είναι η ιστορία της φιλίας της Άννας, της Ρόζας, του Ρεσάτ, του Ισαάκ και των οικογενειών τους –Βλαστού, Μπερμπεριάν, Κασαμπά και Μοντιάνο–από το 1912, όταν τα παιδιά είναι οκτώ χρονών στη Σμύρνη, έως την Καταστροφή το 1922 και στη Νέα Υόρκη το 1962. Μετά από ευτυχισμένα χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειές τους αρχίζουν να ζουν στιγμές αγωνίας με τους διωγμούς του ’14 και με τον Ευρωπαϊκό πόλεμο που ξεσπάει. Αλλά η Σμύρνη πάντα σώζεται και οι Σμυρνιοί ξέρουν να μην χάνουν το κέφι τους. Ακόμη και όταν το αγγλικό πολεμικό Ευρύαλος βομβαρδίζει το ’16 τα οχυρωματικά έργα στον κόλπο της Σμύρνης, οι φίλοι συναντιούνται στο Quai αργά το απόγευμα να δουν τους πίδακες που τινάζονται ψηλά στη θάλασσα όταν το πολεμικό πλοίο αστοχεί. Οι Άγγλοι έχουν ειδοποιήσει ότι δεν θα χτυπήσουν τη Σμύρνη. Καθώς όμως τα παιδιά μεγαλώνουν προσπαθώντας να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, η πόλη τους κινδυνεύει όλο και περισσότερο.

Το Μια φιλία στη Σμύρνη είναι μια ιστορία ενηλικίωσης όπου οι άνθρωποι, μετά από εφιαλτικές στιγμές το φθινόπωρο του ’22, βρίσκουν τη δύναμη να ζήσουν.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Η Μαρία Ηλιού είναι σκηνοθέτις του κινηματογράφου, συγγραφέας και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Πάντοβα, λογοτεχνία και φιλοσοφία. Παράλληλα σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στη σχολή Ipotesi Cinema με υποτροφία του ιταλικού κράτους, ενώ εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη με τους Giuseppe και Bernardo Bertolucci. To 2004 μια υποτροφία Fulbright την έφερε στη Νέα Υόρκη όπου συνέχισε τις σπουδές της στο Directors Workshop στο New York University, Tisch School of Arts.

Από τις ταινίες της μεγάλου μήκους μυθοπλασίας οι πιο γνωστές είναι Οι τρεις εποχές και Αλεξάνδρεια, μια ερωτική ιστορία. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει κυρίως ιστορικά ντοκιμαντέρ. Ανάμεσα σε αυτά, Το ταξίδι, το ελληνικό όνειρο στην Αμερική, Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης, Από τις δυο πλευρές του Αιγαίου, Αγαπημένη Θεία Λένα, Η Αθήνα ανάμεσα σε ανατολή και δύση, 1821-1896. Έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις ταινίες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα φωτογραφικά της λευκώματα Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης 1900-1922 και Η Αθήνα, από την Ανατολή στη Δύση 1821-1896 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μίνωας. Το Μια φιλία στη Σμύρνη είναι το πρώτο της μυθιστόρημα.