Public Next: To επόμενο, μεγάλο βήμα του Public Group

Το Public Next, το πρωτοποριακό tech hub που δημιουργήθηκε από το Public Group για ν’ απελευθερώσει νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές, έχει αναπτύξει μία σειρά από επιτυχημένα έργα ενώ έρχεται να παρουσιάσει το Public Next Graduate Program, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Code.Hub.

Η ομάδα του Public Next, που αριθμεί ήδη 60 μέλη και διευρύνεται διαρκώς με στόχο να φτάσει τους 100 tech specialists έως το τέλος του 2022, παρουσιάζει το πρώτο πρόγραμμα που συνδυάζει εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία. Μέσω του Public Next Graduate Program, η Public Next προσκαλεί απόφοιτους Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών, ώστε να κάνουν ένα σημαντικό βήμα στη σταδιοδρομία τους και να έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο δυναμικό in-house team καινοτομίας, που εξελίσσει τον χάρτη του retail στη χώρα.

Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές με πάθος για τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στη διεύθυνση https://www.codehub.gr/product/public-next-graduate-program/. Το Public Next προσφέρει 12 μήνες πλήρους εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Το Public Next έχει ήδη εμπειρία σε μια σειρά από επιτυχημένα έργα, όπως η ανάπτυξη του Public.gr του μεγαλύτερου e-commerce site στην Ελλάδα και η εφαρμογή Genie που λύνει τα χέρια των συμβούλων πωλήσεων στα καταστήματα Public και μειώνει σημαντικά το χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών, με δυνατότητα checkout εκτός ουράς. Εξίσου πρωτοποριακή είναι η διαδικασία αυτοματοποίησης του call center, που υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η ομάδα του Public Next για την πιο γρήγορη διαχείριση αιτημάτων και την ενσωμάτωση νέων καναλιών εξυπηρέτησης, όπως chat bot. Αντίστοιχα, ενδιαφέρον έχει και η πλήρης ψηφιοποίηση του προγράμματος loyalty του Public, που αναδεικνύει και τη δέσμευση του brand στην υιοθέτηση πράσινων πρακτικών, όπως είναι η μείωση της χρήσης πλαστικού ή της κατανάλωσης χαρτιού. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης που υλοποιήθηκε στα Public απαντά στην ανάγκη για μια πιο green κατεύθυνση και αποτελεί ακόμη ένα επιτυχημένο case study της ομάδας Public Next, καθώς πρόσφατα διακρίθηκε και στον θεσμό των Cloud Computing Awards 2022.

Σχετικά με την επόμενη ημέρα του Public Next, ο Λουκάς Δεληγιαννάκης, CEO του Public Next δήλωσε: «Το Public Next, δυναμικό μέλος ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που έχει δημιουργηθεί από το Public Group, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων έργων επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας. Η ομάδα των tech experts μας ήδη διαθέτει διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της πορεία και επιβραβεύουν τη συμβολή της στην ψηφιακή εξέλιξη του Public. Με τη βοήθεια της Code.Hub, η Public Next δημιουργεί ένα δυναμικό 12μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας, και αναζητά νέα ταλέντα που θα ενταχθούν σε ένα σύγχρονο χώρο εργασίας και σε μία φρέσκια ομάδα η οποία αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί το retail σήμερα. Τους προσκαλούμε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και μαζί να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες του Public, αλλάζοντας τα δεδομένα του retail στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα!»

Από σήμερα, το νέο σπίτι της ομάδας του Public Next είναι ένας σύγχρονος χώρος υψηλής αισθητικής συνολικής και έκτασης 1000 τ.μ εντός των γραφείων του Public Group, που προσφέρει στους πρωτοπόρους developers και tech experts της ομάδας έμπνευση για να δημιουργήσουν.