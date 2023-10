Ρεκόρ διαδρομών & συγκινήσεων στο 120 Spetses Mini Marathon

12 χρόνια γεμάτα σπάνιες στιγμές στο κορυφαίο event ερασιτεχνικού αθλητισμού

Το 12ο Spetses Mini Marathon ολοκληρώθηκε χαρίζοντας για μια ακόμη χρονιά τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 01 Οκτωβρίου στις Σπέτσες. Το κορυφαίο multi-sport event της χώρας υποδέχθηκε τους χιλιάδες υποστηρικτές που ταξίδεψαν στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, για να λάβουν μέρος στα 7 δρομικά – κολυμβητικά αγωνίσματα.

Παρόντες όπως πάντα στη μεγάλη προσπάθεια που σαν στόχο έχει να προσφέρει μοναδικές συγκινήσεις σε επισκέπτες και συμμετέχοντες υπήρξαν η τοπική κοινωνία, οι εθελοντές και η οργανωτική επιτροπή, που φρόντισαν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για αυτήν τη μοναδική γιορτή του αθλητισμού.

Στιγμιότυπο δρομικού αγώνα 10Κ

Η φετινή διοργάνωση όμως, ξεχώρισε και για τον έντονα κοινωνικό της χαρακτήρα, με το Spetses Mini Marathon να υποστηρίζει την προσπάθεια του Community Trust Spetses, για τη λειτουργία τους επόμενους μήνες, ενός πλήρως εξοπλισμένου Παιδιατρείου στο νησί των Σπετσών.

Απόστολος Παπαστάμος, Σάββας Θώμογλου, Ιάσονας Ρούτουλας, Γιάννης Δρυμωνάκος

Σημαντική υπήρξε η παρουσία σπουδαίων αθλητών και αθλητριών που έχουν λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και σε Πρωταθλήματα και διοργανώσεις Παγκοσμίου βεληνεκούς, όπως ο Απόστολος Χρήστου, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Δημήτρης Μάρκος, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, η Ποθητή Κυνηγοπούλου, ο Σάββας Θώμογλου, ο Άλκης Κυνηγάκης, η Μαρία Πρεβολαράκη κ.α. Μεταξύ των συμμετεχόντων, ξεχώρισαν και οι πρωταθλητές Απόστολος Παπαστάμος και Δώρα Γκουντούρα, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα Team Future που στηρίζει τη Νέα Γένια Ολυμπιονικών, με τον εκπρόσωπο της Bwin Ιωάννη Καποδίστρια, να αναφέρεται στα σημαντικά επιτεύγματα της ομάδας ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων.

Ξεχωριστή σημασία στη διοργάνωση έδωσε όμως και η παρουσία μελών της Εθνικής Ομάδας Πόλο που έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024, με τον αρχηγό της Γιάννη Φουντούλη, τον κορυφαίο σκόρερ Κωνσταντίνο Γενηδουνιά και τον προπονητή της Εθνικής ανδρών Θοδωρή Βλάχο, να δίνουν την εκκίνηση στον αγώνα των 5 χλμ. και να επιβραβεύουν με ένα μετάλλιο όσους έλαβαν μέρος.

Training Session powered by Technogym

Το τριήμερο ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου με το Sunset Sweat Session από την Technogym, όπου η ενέργεια των συμμετεχόντων έκανε τον παλμό του νησιού να χτυπά στην πλατεία Ποσειδωνίου.

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου η εκκίνηση των κολυμβητικών διαδρομών από την εταιρεία Biotherm υπήρξε ιδιαιτέρως δυναμική, με τους νεαρούς, αλλά και πολλά υποσχόμενους αθλητές Ιάσονα Ρούτουλα και Νικόλ Παυλοπούλου της Team Garmin Greece να ξεχωρίζουν στον αγώνα των 1500 μ. και τον Δημήτρη Μάρκο από την ομάδα της Herbalife σημειώνοντας ρεκόρ διαδρομής, με τη Γεωργία Παυλοπούλου, να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στα 3000 μ. αντίστοιχα.

Στιγμιότυπο εκκίνησης παιδικού αγώνα

Με το πέρας των κολυμβητικών αγώνων, η δράση μεταφέρθηκε και πάλι στην πλατεία Ποσειδωνίου, για τον παιδικό δρομικό αγώνα των 500 μ., το “My First Spetses Mini Marathon”, όπου οι επίδοξοι νέοι δρομείς της διοργάνωσης (0-5 ετών) απόλαυσαν μοναδικές στιγμές με τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια, μαθητές από όλες τις τάξεις του δημοτικού έλαβαν μέρος στους παιδικούς δρομικούς αγώνες των 500 μ. και 1000 μ., κατακλύζοντας με την ενέργειά τους την εμβληματική πλατεία του νησιού. Το απόγευμα, το ενδιαφέρον όλων στράφηκε στο δεύτερο αγώνα, την πολύ αγαπημένη αλλά και απαιτητική διαδρομή των 10χλμ, η οποία όλα τα χρόνια καθηλώνει θεατές και συμμετέχοντες. Νικητής τελικά μεταξύ των ανδρών αναδείχθηκε ο Χρήστος Παπαδογεώργος, ενώ η Αναστασία Μαρινάκου από την Team Garmin Greece, κατάκτησε την πρώτη θέση στο γυναικείο βάθρο και πάλι με ρεκόρ διαδρομής.

Η Κυριακή 01 Οκτωβρίου βρήκε τους χιλιάδες δρομείς να προθερμαίνονται για τους αγώνες δρόμου των 25 χλμ. και των 5 χλμ. Στο Garmin Run Series των 5χλμ., η πρωτιά ήταν υπόθεση του νεαρού δρομέα David Fourmouzi και της Ελένης Τσουπάκη, ενώ δεν έλειψαν οι δυνατές συγκινήσεις από την ομάδα του Race for Autism και τη συμμετοχή αθλητών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, οι οποίοι μετέφεραν το δικό τους ξεχωριστό μήνυμα. Στον πολύ απαιτητικό αγώνα των 25χλμ. την πρώτη θέση στους άντρες κατέλαβαν δύο σπουδαίου δρομείς, ο Παναγιώτης Καρούτζος της Under Armour Team και στις γυναίκες η Κατρίν Ασημακοπούλου της Team Garmin Greece.

Στιγμιότυπο κολυμβητικού αγώνα 3Κ

Τους αγώνες του Spetses Mini Marathon παρακολούθησε και ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος έλαβε μέρος στους αγώνες κολύμβησης 3.000 μ. και δρόμου 25 χλμ. και στη διάρκεια των απονομών, αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής των καθημερινών μας συνηθειών και της υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Επίσης, στον αγώνα των 5 χλμ. μέρος έλαβε ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος απονέμοντας τα μετάλλια σε όσους διακρίθηκαν στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, μίλησε για την αξία του αθλητισμού και τη σημασία της συμμετοχής από όλους, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τον αθλητισμό.

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Μαρίνα Κουταρέλλη, με το πέρας της διοργάνωσης, δήλωσε:

«Είμαι πολύ συγκινημένη που κάθε χρόνο το Spetses Mini Marathon μεγαλώνει, έχοντας φτάσει σήμερα να είναι το κορυφαίο γεγονός ερασιτεχνικού αθλητισμού της χώρας, με πλήθος φίλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχοντας στο πλευρό μας τους κατοίκους, τους εθελοντές και τους χορηγούς, καταφέραμε φέτος να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια του Community Trust Spetses και να τιμήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το μότο του αγώνα μας «Νίκη είναι η Συμμετοχή». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά!»

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, με το Δήμαρχο Σπετσών, κ. Παναγιώτη Λυράκη να δηλώνει σχετικά:

«Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι που το Spetses Mini Marathon έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους νησιού μας. Ευχόμαστε να ακολουθήσουν πολλές ακόμη διοργανώσεις που θα προσφέρουν σε φίλους και συμμετέχοντες κι άλλες μοναδικές συγκινήσεις.»

Χορηγοί της διοργάνωσης του Spetses mini Marathon είναι:

Μέγας Χορηγός του Spetses Mini Marathon είναι η Entain plc με το brand bwin. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet και Ladbrokes.

Το Arla PROTEIN, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, ενώ η ομάδα του ανέλαβε να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room. Η DHL, ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό του αγώνα. Η Herbalife, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στις κατηγορίες των υποκατάστατων γεύματος και των πρωτεϊνούχων συμπληρωμάτων διατροφής συνδυαστικά. Η Deloitte, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου.

Herbalife Team

Το RIO mare, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν τις RIO mare Insalatissime Σαλάτες με Τόνο: σαλάτες με εκλεχτά λαχανικά, όσπρια και εξαιρετικό τόνο. Ολοκληρωμένα, απολαυστικά γεύματα, με υψηλή διατροφική αξία, χωρίς συντηρητικά, έτοιμα να τα απολαύσεις παντού, εύκολα, ανά πάσα στιγμή. Το Borotalco, το νέο καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco οι συμμετέχοντες ξέχασαν τον ιδρώτα και είχαν την χαρά να απολαύσουν ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.

Περίπτερο Rio Mare

Το αγαπημένο brand ζυμαρικών Melissa, που αποτελεί από τους παλαιότερους και πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetses Mini Marathon, πρωταγωνίστησε με την ανανεωμένη εικόνα του παρουσιάζοντας τη νέα συσκευασία του, πάντα με την ίδια αξεπέραστη γεύση και ποιότητα. Φυσικά, όπως κάθε χρόνο, παρουσίασε και τις καινοτόμες σειρές ζυμαρικών του: Ολικής Άλεσης, Ζυμαρικά με +50% πρωτεΐνη, Pasta Kids καθώς και την τελευταία καινοτόμα προσθήκη του, τη σειρά Ζυμαρικών με Όσπρια. Beauty Partner ήταν η εταιρεία Biotherm, επίσης διαχρονικός χορηγός του Spetses Mini Marathon, που φρόντισε για την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, παρέχοντας μια σειρά από καινοτόμα -σε τεχνολογία και υφή- προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης.

Garmin Team

Η GARMIN, με τα state of the art τεχνολογικά προϊόντα αθλητισμού, ήταν ο Timing Sponsor της διοργάνωσης. Η TECHNOGYM, το #1brand σε premium wellness equipment παγκοσμίως στήριξε το Spetses mini Marathon, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τις μοναδικές δυνατότητες του εξοπλισμού που διαθέτει. Χορηγός αθλητικού υλικού επιδόσεων είναι η UNDER ARMOUR, το κορυφαίο brand σε τεχνικό ρούχο και υπόδημα, που όπως κάθε χρόνο βρέθηκε στις Σπέτσες με την #UATeam, για να παρουσιάσει αποκλειστικά για πρώτη φορά το νέο της δρομικό παπούτσι Machina 3 Clone. Η ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο των αθλητικών ειδών οργάνωσε για ακόμη μια χρονιά μοναδικά activations, πληθώρα εκπλήξεων και ένα φαντασμαγορικό περίπτερο στην πλατεία των Σπετσών.

Οι φαρμακοβιομηχανίες Uni-Pharma και Intermed του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη ανέλαβαν για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα τους την αποθεραπεία των αθλητών με ομάδα φυσιοθεραπευτών, ενώ στηρίζουν διαχρονικά τον αγώνα και με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca-Cola Τρία Έψιλον, φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών. Ο Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο σνακ, που χαρίζει δύναμη και ενέργεια σε μικρούς και μεγάλους με την πλούσια γεύση του και την υψηλή διατροφική του αξία, η Dole Hellas, η μόνη εταιρεία στην ελληνική αγορά, που μπορεί να κάνει ολοκληρωμένη πρόταση φρούτων, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τη διατροφική αξία τους και τη θετική συνεισφορά τους στην υγεία και την ευεξία μας, στήριξε με τις εξαιρετικές της μπανάνες το Spetses Mini Marathon 2023, συμβάλλοντας θετικά στην υγεία και την ευεξία των συμμετεχόντων, η GU Energy, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με τα πολύτιμα ενεργειακά gels.

Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ήταν ο «Επίσημος Ιατρικός Υποστηρικτής» του αγώνα, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδή και παροχή πρώτων βοηθειών, σε ιατρικές ανάγκες και περιστατικά που προέκυψαν, για όλους τους παρευρισκόμενους – συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές – καθ΄ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς διατέθηκε ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και επανδρωμένο ασθενοφόρο.

Υποστηρικτής της διοργάνωσης ήταν οι κινηματογράφοι Village Cinemas.

Transportation Partners της διοργάνωσης ήταν η Alphalines και η Hellenic Seaways.

Συντελεστής της διοργάνωσης ήταν η Lifeguard Hellas, η οποία παρείχε ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.

Media Partner της διοργάνωσης ήταν η Innews και χορηγοί επικοινωνίας η Liquid Media, το Hello!, το Shape, το Gazzetta BOOM.