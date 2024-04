Η Συνατσάκη απαντά στον Ψινάκη: “Αν ο στόχος μου ήταν τα ρουχαλάκια μου, έπρεπε να μείνω σιωπηλή”

Τη δική της απάντηση δίνει η Μαίρη Συνατσάκη, μετά το σχόλιο του Ηλία Ψινάκη στο Just the 2 of Us ότι την αντιπαθεί λόγω του MeToo.

Με ένα story στο Instagram επέλεξε να δώσει η Μαίρη Συνατσάκη τη δική της απάντηση στον Ηλία Ψινάκη, μετά τα σχόλια που της έκανε στο επεισόδιο του Σαββάτου στο Just The 2 Of Us, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση των Ίαν Στρατή και Πηνελόπης Αναστασοπούλου Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Ψινάκης εγκωμίασε τον Ίαν Στρατή λέγοντας του πως «δεν σας είχα δει live. Είστε καταπληκτικός, μου είστε πάρα πολύ συμπαθής. Είχα αρνητική γνώμη για εσάς γιατί δεν πήγαινα τη γυναίκα σας, δεν πάω τη γυναίκα σας βασικά. Για τα MeTοo και τα λοιπά, μου είχε κάνει κάτι. Είστε πραγματικά καταπληκτικός» είπε αφήνοντας άφωνο τον τραγουδιστή. Και στη συνέχεια είπε: «Εγώ θεωρώ πως είναι πρόστυχο για να πουλήσεις δυο ρουχαλάκια να χρησιμοποιείς ένα τόσο σπουδαίο και ιερό κίνημα. Αυτό βοηθάει μόνο, δε μπορεί να πουλάει ρουχαλάκια αυτό το κίνημα». Αναλυτικά η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη «Σχετικά με το χθεσινό “σόου”. Υπάρχουν δυο πράγματα εξίσου προφανή και τα δυο: Το ένα είναι η συμπεριφορά του κύριου Ψινάκη απέναντι στην κυρία Λιόλιου. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να δει απλώς γκουγκλάροντας, Ψινάκη-Λιόλιου. Η δικαιολογία περί προσυνεννόησης – αν υπήρξε – δεν ακυρώνει την πράξη. Ένας άνδρας ανοίγει το μπούστο μιας γυναίκας και μετά τη γυρίζει και το κατεβάζει σε κοινή θέα και όλα αυτά σε μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα υψηλής τηλεθέασης. Το σχόλιό μου για σεξισμό και χειρονομίες φαντάζομαι είναι προφανές. Το δεύτερο είναι η επιρροή του κυρίου Ψινάκη σε θέματα Lifestyle εδώ και πολλά χρόνια. Σκέφτομαι λοιπόν πως αν ενδιαφέρεσαι να πουλήσεις τα ρουχαλάκια σου, χρειάζεσαι τον καλό του λόγο και όχι την αντιπάθειά του. Είναι προφανές ότι αν ο στόχος μου ήταν τα ρουχαλάκια μου, έπρεπε να μείνω σιωπηλή».