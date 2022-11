Σάββατο στο ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ σας καλεί σε μια διαφορετική ξενάγηση στην έκθεση της συλλογής του βασισμένη σε κείμενα σύγχρονης φεμινιστικής θεωρίας. Οι επιμελήτριες και οι επιμελητές του ΕΜΣΤ σε συνεργασία με τις ερευνήτριες του «Κέντρου Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο» (Αθήνα και Βόλος) θα οδηγήσουν τους επισκέπτες/τριες στην έκθεση της συλλογής του Μουσείου και θα προσεγγίσουν το έργο συγκεκριμένων καλλιτεχνών/χνιδών αλλά και την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής τέχνης μέσα από τα δοκίμια του συλλογικού τόμου Φεμινιστικές θεωρίες, αισθητικές πρακτικές και παγκοσμιοποιημένες τεχνολογίες που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Η ξενάγηση θα υιοθετήσει εναλλακτικές προσεγγίσεις σε σημαντικά έργα της συλλογής του ΕΜΣΤ και θα προτείνει να δούμε την Άσπα Στασινοπούλου, την Νίκη Καναγκίνη, την Nan Goldin, τον Köken Ergün, την Mona Hatoum ή τον Βλάση Κανιάρη, μέσα από τα κείμενα των συγγραφισσών του τόμου: της Judith Butler, της Sylvia Federici, της Donna Harraway, της Sarah Ahmed, της Αθηνάς Αθανασίου, της Έλενας Τζελέπη, της Χριστίνας Γραμματικοπούλου, της Άντζελας Δημητρακάκη κ.α.

Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσουν οι επιμελήτριες του τόμου και οι ερευνήτριες Ελπίδα Καραμπά και Ίριδα Λυκουριώτη, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Ιωάννα Ζούλη, Βάλια Παπαστάμου και Μαριάνα Στεφανίτση και, από την πλευρά του ΕΜΣΤ, η επιμελήτρια Άννα Μυκονιάτη, ο επιμελητής Σταμάτης Σχιζάκης και η επιμελήτρια εκπαίδευσης Μαρίνα Τσέκου.

Την ξενάγηση θα ακολουθήσει συζήτηση και δωρεάν διάθεση του τόμου.

Ο τίτλος της εκδήλωσης προέρχεται από το δοκίμιο της Audre Lorde Τα εργαλεία του αφέντη ποτέ δεν θα γκρεμίσουν τον οίκο του αφέντη

Διάρκεια ξενάγησης: 90΄

Ώρα έναρξης: 13:00

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διανεμηθούν μισή ώρα πριν την ξενάγηση, στο φουαγιέ του Μουσείου.

Με την ξενάγηση «Τα εργαλεία και ο οίκος» το ΕΜΣΤ ξεκινά μια σειρά θεματικών και επιτελεστικών ξεναγήσεων που έχει ως στόχο του να δημιουργήσει συνομιλίες με καίρια γνωστικά πεδία και να αναδείξει αναπάντεχες όψεις της συλλογής. Επιπλέον, το ΕΜΣΤ εγκαινιάζει το καινούριο του πρόγραμμα «Σάββατο στο ΕΜΣΤ», με εκδηλώσεις, ομιλίες, συζητήσεις και καλλιτεχνικές δράσεις ορισμένα Σάββατα του μήνα.

Κεντρική εικόνα: Nan Goldin, All by Myself [Ολομόναχη], 1995-1996, Συλλογή ΕΜΣΤ,Φωτογραφία: Άννα Πρίμου

Εικόνες: Νίκη Καναγκίνη, Εν οίκω, 1975, Συλλογή ΕΜΣΤ, Φωτογραφία: Ολυμπιάννα Μηλιάκη

Άσπα Στασινοπούλου, Χωρίς Τίτλο, 1980, Συλλογή ΕΜΣΤ, Φωτογραφία: Ολυμπιάννα Μηλιάκη

