Τα τηλέφωνα Nokia ηγούνται στα Trust Rankings

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρία των Nokia τηλεφώνων, ηγείται στην κατάταξη Counterpoint Research 2020 trust rankings στους τέσσερις πυλώνες που αποτελούν το λογισμικό, τις ενημερώσεις ασφαλείας, την ποιότητα κατασκευής, και στις συσκευές συνιστούν για τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι πυλώνες περιλαμβάνουν συγκεκριμένα κριτήρια και μια συγκριτική ανάλυση που ξεχωρίζει τις κορυφαίες Android smartphone μάρκες. Τα ευρήματα αποτελούν μέρος του πρόσφατου whitepaper της Counterpoint Research με τίτλο «Τα τηλέφωνα Nokia, ηγούνται των Trust Rankings λόγω του λογισμικού τους, των ενημερώσεων ασφαλείας και της ποιότητας κατασκευής τους»

Επισημαίνοντας τα ευρήματα του whitepaper, ο αντιπρόεδρος και διευθυντής έρευνας, Peter Richardson, σημείωσε: «Η πανδημία του COVID-19 έχει κάνει τον κόσμο να επικοινωνεί και να συνδέεται ψηφιακά πολύ περισσότερο από ότι συνήθιζε πριν. Τα smartphone είναι συσκευές που είναι πάντα ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες σε δίκτυα και αυτό τις κάνει πιο ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις που αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε σοβαρότητα. Το γεγονός αυτό καθιστά κρίσιμες τις ενημερώσεις λογισμικού και ασφάλειας στα Android smartphones. Επίσης, λόγω της πανδημίας υπήρξαν αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον με πολλούς ανθρώπους να εργάζονται εξ αποστάσεως. Αυτή η κατάσταση απαιτεί επίσης μια λύση ασφαλείας εταιρικού επιπέδου για την ασφάλεια δεδομένων, τον αποκλεισμό κακόβουλου λογισμικού και την αποτροπή επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος. Για μια ακόμα χρονιά, τα Nokia τηλέφωνα ηγούνται στην κατάταξη για την παροχή των πιο ολοκληρωμένων ενημερώσεων λογισμικού και ασφάλειας κατέχοντας το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο προτεινόμενο portfolio προϊόντων και παροχών στις επιχειρήσεις. Η απόδοση των τηλεφώνων Nokia εξακολουθεί να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων εμπορικών σημάτων smartphone στο οικοσύστημα Android. Το 98% των επωνυμιών smartphone Android εξακολουθούν να προσφέρουν ασυνεπή ενημέρωση λογισμικού και ασφάλειας ή και καθόλου ενημέρωσή τους. Το One Plus λειτούργησε επίσης πολύ καλά, παρέχοντας τις πιο γρήγορες ενημερώσεις λογισμικού σε όλες τις συσκευές που πωλούνται επί του παρόντος στην αγορά. Τα αποτελέσματα του One Plus ακολουθούν η Samsung και η realme.»

Η αγορά των smartphones είναι μεγάλη και κάθε κατασκευαστής προσπαθεί σκληρά να διαφοροποιήσει την προσφορά του από τους ανταγωνιστές του. Η προσπάθεια διαφοροποίησης της κάθε εταιρίας καταβάλλεται στην ποιότητα σχεδίασης και κατασκευής, στο μέγεθος της οθόνης και στις κάμερες που θα έχει η συσκευή. Το λογισμικό που χρησιμοποιεί το smartphone είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν ότι θα ενημερώνεται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι στις πιθανές αδυναμίες στην ασφάλεια θα παραδίδονται νέες δυνατότητες μόλις γίνουν διαθέσιμες.

Σχολιάζοντας την απόδοση του smartphone στις άλλες εταιρίες, ο Υπεύθυνος στη Διαχείριση Περιεχομένου Παγκοσμίως, Ritesh Bendre, τόνισε ότι, «Ορισμένες μάρκες επικεντρώνονται στο να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ακολουθώντας τις τάσεις, ενώ άλλες ενημερώνουν μόνο το λογισμικό έκδοσης και ασφαλείας μετά από σημαντικές καθυστερήσεις. Το κανονικό λογισμικό και οι ενημερώσεις ασφαλείας δεν βοηθούν μόνο τη συνολική εμπειρία που θα έχει ο χρήστης της συσκευής. Το πιο σημαντικό είναι ότι βοηθούν τις συσκευές να διατηρήσουν την αξία τους με την πάροδο του χρόνου. Παραδόξως, υπάρχουν 10 κορυφαίοι κατασκευαστές smartphone που δεν έχουν καμία σαφή στρατηγική για να ενημερώσουν τους πελάτες τους εάν οι συσκευές τους είναι κατάλληλες για ενημερώσεις ασφαλείας και λογισμικού. Πιστεύουμε ότι αυτό το ζήτημα θα γίνει όλο και πιο σημαντικό καθώς οι καταναλωτές διατηρούν τα smartphone τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και βασίζονται περισσότερο σε αυτά. Οι συσκευές Nokia και OnePlus τα πήγαν πολύ καλά σε αυτό.»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ποιότητας κατασκευής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής, Tarun Pathak σχολίασε: «Ο πυλώνας ποιότητας κατασκευής αξιολογήθηκε βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως η αντοχή του προϊόντος, η μέτρηση της δύναμης, η πτώση και η πρόσκρουση, η κόπωση, η φθορά, οι θερμικές δοκιμές, η δοκιμή σε υγρασία και σε υγρά, και άλλα που περιλάμβαναν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές παρατηρήσεις. Διαπιστώσαμε ότι τα Nokia τηλέφωνα υποβλήθηκαν στις πιο αυστηρές δοκιμές σε σχέση με τον μέσο όρο των άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην τηλεφωνία. Συνεπώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν ληφθούν υπόψη οι ταχύτερες ενημερώσεις λογισμικού και ασφάλειας και η ισχυρή ποιότητα κατασκευής τους, τα τηλέφωνα Nokia θα έχουν διάρκεια στο χρόνο και αυτό γίνεται είναι όλο και πιο σημαντικό σε μια εποχή που οι παγκόσμιοι κύκλοι αντικατάστασης συσκευών μεγαλώνουν, πλησιάζοντας τώρα τους 30 μήνες.»