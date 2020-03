Το Alba Graduate Business School έλαβε την κορυφαία πιστοποίηση EPAS για δύο από τα προγράμματά του

Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece έλαβε την κορυφαία πιστοποίηση EPAS για δύο από τα προγράμματά του, το MSc in Finance (Χρηματοοικονομικά) και το MSc in Strategic Human Resource Management (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού) για τα επόμενα 5 χρόνια.

H διάκριση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων του Αlba, ενώ είναι σημαντική και για δύο ακόμα λόγους: το MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι το μόνο πρόγραμμα στη λίστα του EPAS που επαναπιστοποιείται για 5 χρόνια ενώ το πρόγραμμα στα Χρηματοοικονομικά λαμβάνει για πρώτη φορά, στα χρόνια της λειτουργίας του, την πιστοποίηση διάρκειας 5 ετών.

Η διάκριση αυτή κατατάσσει και τα δύο προγράμματα στην ελίτ των ακαδημαϊκών προγραμμάτων που έχουν λάβει τη μέγιστη πιστοποίηση με ορίζοντα 5ετίας. Η πιστοποίηση από τον EFMD αποτελεί έναν από τους καλύτερους και εγκυρότερους τρόπους να επικυρωθεί η ποιότητα μίας Σχολής Business.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του EFMD, «το Alba Graduate Business School, The American College of Greece παρουσιάζει μία συνέργεια ισχυρών εταιρικών δεσμών με την ακαδημαϊκή δύναμη του εκπαιδευτικού προσωπικού, που αποτελείται από μόνιμους καθώς και επισκέπτες καθηγητές από διεθνή πανεπιστήμια. Το εκπαιδευτικό αυτό σχήμα επιτρέπει στο Alba να συνδυάζει την ακαδημαϊκή εγκυρότητα, τη διεθνή προβολή και τις πλέον σύγχρονες τάσεις της αγοράς στα προγράμματά του.

Το πρόγραμμα MSc in Strategic Human Resource Management έχει δημιουργήσει ασφαλείς δεσμούς με την αγορά εργασίας και προσφέρει σύγχρονο περιεχόμενο σε συνδυασμό με εξαιρετικής ποιότητας παραγόμενη έρευνα από το εκπαιδευτικό προσωπικό.

»Το MSc in Finance επίσης απολαμβάνει καλή φήμη, που αποδεικνύεται από την ποιότητα των αποφοίτων του και το υψηλό ποσοστό απορρόφησης. Τα στιβαρά και σύγχρονα προγράμματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εταιρειών».



Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διάκριση αυτή, ο πρύτανης του Alba, δρ Κώστας Αξαρλόγλου επισήμανε: «Με μεγάλη χαρά αποδεχόμαστε την επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων του Alba για τα επόμενα 5 χρόνια. Η επαναπιστοποίηση του EPAS, μία σημαντική διάκριση για τα προγράμματά μας, φανερώνει την υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα των προγραμμάτων και απηχεί τη δέσμευση του Alba προς την business εκπαίδευση καθώς τη διαρκή μας προσπάθεια για ακαδημαϊκή αριστεία. Και σε αυτή την προσπάθεια, οι υψηλές ακαδημαϊκές προδιαγραφές του EFMD και EPAS είναι για εμάς σημαντική στήριξη».



Σχετικά με το EPAS και τον EFMD

Το EPAS είναι ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων που απονέμει ο EFMD, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη στον τομέα της ανάπτυξης του management. O EFMD αναγνωρίζεται διεθνώς ως φορέας πιστοποίησης ποιότητας στην εκπαίδευση του management και προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης για σχολές διοίκησης και προγράμματα business, εταιρικά πανεπιστήμια και προγράμματα τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης.

Η πιστοποίηση EPAS στοχεύει στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων business ή/και διοίκησης, τα οποία έχουν διεθνή διάσταση, και την πιστοποίησή τους, όπου η ποιότητά τους πληροί τα κριτήρια ποιότητας.

Το Alba είναι μέλος του EFMD από το 2005. Το 2009 έλαβαν για πρώτη φορά πιστοποίηση EPAS/EFMD τα προγράμματα του Alba MSc in Finance και MSc in Strategic Human Resources και, μέχρι σήμερα, είναι τα μόνα προγράμματα στην Ελλάδα με τη σχετική πιστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του EPAS ή του EFMD.