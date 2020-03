Το πιο fashionable ηλεκτρικό όχημα πόλης στην πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς

Η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 90km/h και έχει πλήρη αυτονομία για 200km με 2,5 ώρες φόρτιση σε μία οικιακή πρίζα τοίχου, το καθιστά το πιο οικονομικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Αν και μικρό στις διαστάσεις διαθέτει μεγάλη χωρητικότητά που φτάνει άνω των 440 λίτρων χάρη στο νέο του ατσαλένιο αμάξωμα και την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ο στόχος της εταιρείας ήταν απλός, αλλά την ίδια στιγμή τεράστιος. Τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τελική τιμή να φέρει την επανάσταση στην αγορά.

ADVERTISING

Η καινοτομία στην τεχνολογία των οχημάτων είναι ορατή παντού. Keyless σύστημα ενεργοποίησης του κινητήρα, Bluetooth σύνδεση ή USB memory για να απολαμβάνει την αγαπημένη του μουσική και διαχειρίζεται με άνεση όλες τις κλήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά αντίστοιχη ενός sport οχήματος προβάλλοντας την εμπειρία της Tazzari EV στην αθλητική αυτοκίνηση. Με το πάτημα ενός κουμπιού ο οδηγός έχει τον πλήρη έλεγχο για τον τρόπο οδήγησης από race, standard, eco, και rain για απόλυτη αυτονομία και απόδοση κάθε στιγμή.

Η ιταλική φινέτσα διακρίνεται σε κάθε λεπτομέρεια, αλουμινένιο αμάξωμα, ατσάλινες ζάντες, προσεγμένο εσωτερικό σαλόνι με ιταλικό τεχνόδερμα και προσεγμένες ραφές.

Τα οχήματα Zero δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιαστούν με 3 διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς στο αμάξωμα και 15 επιλογές στη διαμόρφωση του εσωτερικού σαλονιού, που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε το προσωπικό, μοναδικό όχημα σας. Με το Zero μπορείτε να είστε μοναδικοί!

Μπορείτε να επιλέξετε από την απόλυτη chic επιλογή της μονοχρωμίας ή την δυναμική τριχρωμία που συναντάμε στα αγωνιστικά οχήματα. Η επιλογή είναι δική σας!

Ανακαλύψτε όλα τα χαρακτηριστικά, τους εξοπλισμούς, τις επιλογές και του τιμοκαταλόγου των οχημάτων ZERO

CITY αλλά και των υπόλοιπων μοντέλων από την Tazzari EV Zero Emission Mobility στο επίσημο website του αντιπροσώπου για την Ελλάδα www.tazzarievzero.com .

Τα οχήματα Tazzari EV εισάγονται και διανέμονται από την εισαγωγική εταιρεία Green eMotion, γνωστή στην αγορά για την προτίμηση της σε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες με brands όπως Tazzari EV Zero, tuktuk hellas, Bizol, XShore & tuktuk tours. Για παραπάνω πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα επικοινωνήστε στο +30 213 041 64 84 και στο info@greenemotionsa.com»