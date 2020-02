Workshop για την υιοθέτηση Cloud και Collaboration εργαλείων για αύξηση της παραγωγικότητας

Το workshop που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Information Digital Technology Team της British American Tobacco Hellas, έφερε την ονομασία «Share the Point of One expert to Drive knowledge to whole Teams!» αποτελώντας μια “why on cloud” πρωτοβουλία που είχε σκοπό να μεταφέρει στα στελέχη της British American Tobacco την τεχνογνωσία της Office Line στην υιοθέτηση εργαλείων Cloud και Collaboration, με απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην καθημερινότητά τους. Ειδικότερα, αποτέλεσε ένα «ταξίδι εμπειρίας στο Cloud», προκειμένου να εκπαιδεύσει τα στελέχη της πολυεθνικής εταιρείας σε τεχνολογίες και εργαλεία όπως το Microsoft SharePoint, το Microsoft OneDrive και το Microsoft Teams, μέσα από απτά παραδείγματα βελτίωσης της συνεργασίας και της αποδοτικότερης εργασίας με τη χρήση Cloud τεχνολογιών της πλατφόρμας Microsoft Azure και collaboration εργαλείων Office365.

H ενσωμάτωση cloud και collaboration εργαλείων για αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί μία διεθνώς αναγνωρισμένη αξία κι ένα πολύ σημαντικό και απτό βήμα των επιχειρήσεων προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους. Παράλληλα, πρόκειται για πρακτική που ενισχύει το change management εντός των επιχειρήσεων μέσα από διαδικασίες χρήσης και επιτάχυνσης της υιοθέτησης τεχνολογικής καινοτομίας. Η Office Line εισηγείται τέτοιες πρωτοβουλίες και επιχειρεί να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να επισπεύσουν αυτή τη μετάβαση, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της σε τεχνολογίες και collaboration tools της Microsoft, όντας παράλληλα ο πρώτος και μοναδικός Microsoft Fast Track Ready Partner για την Ελλάδα.

H εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με 3 παράλληλα sessions προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων της ΒΑΤ Ελλάδος.

Λίγα λόγια για την Office Line



Η Office Line A.E. είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρία Πληροφορικής, με ηγετική θέση στην παροχή λύσεων Cloud και υπηρεσιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Ιδρύθηκε το 1997 και μετά από 22 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, βραβεύτηκε από την Microsoft ως Country Partner Of The Year για το 2019. Με κύρια χαρακτηριστικά την πολύχρονη τεχνογνωσία και εξειδίκευση των πιστοποιημένων μηχανικών της, κατέχει πληθώρα Gold Microsoft πιστοποιήσεων για την παροχή cloud λύσεων κι εφαρμογών. Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 για τις υπηρεσίες της και με ISO 27001:2013 για την ασφάλεια των δεδομένων, υιοθετώντας τα διεθνή επιχειρηματικά πρότυπα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών. Διαθέτει μια ευρεία γκάμα πελατών στην παγκόσμια