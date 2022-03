Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Χειρουργικής Θυρεοειδούς με θέμα "Σύγχρονη Προσέγγιση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς"

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ημερίδας είναι ο κ. Σταύρος Τσιριγωτάκης, MD, FACS, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Θυρεοειδούς, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση των Ιατρών - Συνεργατών και των Επαγγελματιών Υγείας, για την εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας στον Καρκίνο του Θυρεοειδούς, δηλαδή της εξατομικευμένης διάγνωσης και της κατάλληλης χειρουργικής επέμβασης για τον κάθε ένα ασθενή, ώστε να αποφεύγεται τόσο η ατελής θεραπεία, όσο και η υπερθεραπεία αυτής της νόσου.

Οι ιατροί που θα συμμετέχουν στα Προεδρεία, καθώς και οι ομιλητές, είναι εξειδικευμένοι στον Καρκίνο του Θυρεοειδούς και αναγνωρισμένοι τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ξένοι ομιλητές όπως οι κ.κ. Laura Fugazzola, Professor of Endocrinology, Department of Pathophysiology and Transplantation, University of Milan, Italy, Paolo Miccoli, Professor of General Surgery, Department of Surgical Pathology, University of Pisa, Italy, Gabriele Materazzi, Professor of Surgery, University of Pisa, Italy και Cristina Romei, BCs, PhD, Department of Clinical Endocrinology and Metabolism, Unit of Endocrinology, University of Pisa, Italy, οι οποίοι θα παρουσιάσουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία του Καρκίνου του Θυρεοειδούς.

Την Ημερίδα μπορείτε να παρακολουθήσετε με φυσική παρουσία με την επίδειξη του Πιστοποιητικού Εμβολιασμού, αλλά και μέσω Live Streaming. Η εγγραφή για τη δια ζώσης ή διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους εδώ.

Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας, μπορείτε να συνδεθείτε εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210 6109991 (Γραμματεία Ημερίδας / CONCO The Conference Company) ή 210 6383906 (Πωλίνα Βαλάσση, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων & Συνεδρίων ΙΑΣΩ). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Ημερίδα εδώ.