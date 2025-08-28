Nέος νόμος για τα ΑΕΙ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές που εισήχθησαν φέτος στα πανεπιστήμια για πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές για να μη βρεθούν προ απροόπτου

Τα φοιτητικά χρόνια σίγουρα είναι από τα ωραιότερα στη ζωή ενός νέου ανθρώπου, και πρέπει να τα χαρεί μπαίνοντας «στο ναό της γνώσης» που είναι το πανεπιστήμιο. Όμως καλό θα ήταν να γίνει συνείδηση στη νέα γενιά ότι η πανεπιστημιακή ζωή έχει υποχρεώσεις και κανόνες. Από φέτος-με το νέο νόμο για τα ΑΕΙ- φαίνεται ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν όσον αφορά στα παραπτώματα και τις ποινές ,που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος και καλό θα ήταν οι νέοι φοιτητές να γνωρίζουν τις διατάξεις του νέου νόμου ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή τον Ιούλιο (2025) για να μη βρεθεί μπροστά σε απρόοπτες καταστάσεις όπως: Aπώλεια της φοιτητικής ιδιότητας ή να του στερήσουν την ταυτότητα ,τα συγγράμματα, τη διαμονή σε φοιτητική εστία, τα επιδόματα που δίνει το κράτος (όπως το στεγαστικό), τη στέρηση συμμετοχής στις εξετάσεις κ.α . Επίσης όλοι πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς και για τις νέες διατάξεις όσον αφορά στην ανώτατη διάρκεια των σπουδών και τις διαγραφές. Ο νέος νόμος έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον μελετήσουν σε όλες τις λεπτομέρειες. Σε γενικές γραμμές πάντως πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τις τροποποιήσεις, που έγιναν στο ν. 4957/2022, σχετικά τα πειθαρχικά́ παραπτώματα των φοιτητών και φοιτητριών και τις ποινές, ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 69: Πειθαρχικά παραπτώματα φοιτητών

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας, η καταστροφή περιουσίας του Α.Ε.Ι., κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Α.Ε.Ι. ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του, η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής, η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α’ 74), εντός του Α.Ε.Ι. και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών, η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός των εγκαταστάσεων οιουδήποτε Α.Ε.Ι. καθώς και η παροχή συνδρομής προς τρίτους για την τέλεση αντίστοιχων πράξεων εντός των Α.Ε.Ι..».

Άρθρο 70: Πειθαρχικές ποινές

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής:

έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες οριστική διαγραφή. Η ποινή της οριστικής διαγραφής δύναται να επιβληθεί αποκλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. γ), δ), η) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 197.

Η πειθαρχική ευθύνη

Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, αν ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τη φοιτητική ιδιότητα. 5. Ο χρόνος αναστολής της περ. δ) της παρ. 1 δεν προσμετράται στον ανώτατο χρόνο φοίτησης του άρθρου 76 και στο χρονικό διάστημα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας μετά από αίτηση του φοιτητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76. 6. Για πειθαρχικά παραπτώματα των περ. γ), δ) και θ) της παρ. 2 του άρθρου 197 για τα οποία έχει ασκηθεί παράλληλα ποινική δίωξη σε φοιτητή για τη διάπραξη εγκλήματος της παρ. 6 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται υποχρεωτικά η πειθαρχική ποινή της οριστικής διαγραφής, σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του.

Άρθρο 71: Συνέπειες αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας. Προσθήκη άρθρου 198Α στον ν. 4957/2022 Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141) προστίθεται άρθρο 198Α ως εξής: «Άρθρο 198Α Συνέπειες της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας. Η με οποιονδήποτε τρόπο προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αναστολή της ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και την αποστέρηση κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των δικαιωμάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. H αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος εισόδου και χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.».

Άρθρο 72 : Προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας ύστερα από διάταξη Εισαγγελέα

Προσθήκη άρθρου 198Β στον ν. 4957/2022 Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141) προστίθεται άρθρο 198Β ως εξής: «Άρθρο 198Β. Προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας ύστερα από διάταξη Εισαγγελέα