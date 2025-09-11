To φθινόπωρο φέρνει ανανέωση και μια μεγάλη προσφορά με το πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank

Ο Σεπτέμβριος, αυτός ο μήνας που πάντα σηματοδοτεί νέες αρχές, έρχεται δυναμικά, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών, αλλά και νέους επαγγελματικούς στόχους, οικογενειακό προγραμματισμό και – φυσικά – ανάγκη για οργάνωση και ανανέωση.

Η επιστροφή στη ρουτίνα μετά το καλοκαίρι μπορεί να φαντάζει δύσκολη, αλλά η Alpha Bank και το Πρόγραμμα Bonus έρχονται να κάνουν αυτήν τη μετάβαση πιο ομαλή, αλλά και πιο αποδοτική, ανταμείβοντας κάθε αγορά και προσφέροντας επιπλέον πόντους και προνόμια.

Επιβράβευση και ποικιλία προϊόντων για όλες τις ανάγκες

Από την 1η έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2025, η Alpha Bank προσφέρει σε όλους τους κατόχους καρτών Bonus – είτε χρεωστικών είτε πιστωτικών – τη μοναδική ευκαιρία να κερδίσουν 50% επιπλέον Bonus πόντους για κάθε αγορά που πραγματοποιούν σε 22 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος όπως τα πολυκαταστήματα Hondos Center και ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ αλλά και brands όπως Babolat, BODYTALK, DPAM, E-tennis, FILA, Fila Sports Arena, Funky Buddha, Haralas, Heaven Of Brands, INTERSPORT, Levi’s®, Μothercare & Early Learning Centre, notos, PUMA, RUNNER STORE, SAUCONY, Under Armour, BlaBla Toys, FUNNY BUNNY, Toys-Shop. Αυτή η προσφορά αποτελεί μια πραγματική ανάσα για τις οικογένειες, καθώς βοηθά να καλυφθούν όλες οι καθημερινές ανάγκες με έξυπνες αγορές που επιβραβεύονται.

Η προσφορά ισχύει, τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα των συνεργαζόμενων εταιρειών, δίνοντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα, καλύπτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από προϊόντα ένδυσης, τεχνολογίας και ομορφιάς, έως αθλητικά είδη και είδη για το σπίτι.

Η νέα προσφορά αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας και καλύπτει τις καθημερινές τους ανάγκες με έξυπνες αγορές και επιπλέον επιβράβευση.

Αξιοποίηση της προσφοράς και μέσω του Bonus app

Το πρόγραμμα Bonus δεν σταματά όμως στις αγορές. Μέσω της εύχρηστης εφαρμογής Bonus app, οι κάτοχοι καρτών Bonus μπορούν, να αξιοποιήσουν το πλήθος των εργαλείων που προσφέρει και διευκολύνουν την καθημερινότητα. Στο Bonus app, οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τα κοντινά καταστήματα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, να παρακολουθούν τους πόντους τους, να ανακαλύπτουν αποκλειστικές προσφορές και e-coupons. Επιπλέον, το Bonus app προσφέρει προτάσεις για εξαργύρωση των πόντων με αγορές στην περιοχή όπου βρίσκεστε, δίνοντας ένα έξυπνο εργαλείο στα χέρια σας, για να απολαμβάνετε συνεχώς τις ανταμοιβές του προγράμματος.

Το φθινόπωρο λοιπόν με το πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank δεν είναι απλά μια περίοδος προγραμματισμού και επιστροφής στην καθημερινότητα, αλλά και μια εποχή γεμάτη ευκαιρίες για έξυπνες και οικονομικές αγορές. Κάθε αγορά μετράει και ανταμείβεται, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ζήσετε πιο άνετα, πιο οικονομικά και πιο απολαυστικά. Είναι η στιγμή να αξιοποιήσετε την προσφορά, να κάνετε τις αγορές σας με έξυπνο τρόπο και να μετατρέψετε τον Σεπτέμβριο σε έναν μήνα που όχι μόνο σηματοδοτεί νέες αρχές, αλλά και προσφέρει έξτρα πόντους για εσάς και την οικογένειά σας.