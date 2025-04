Greenvolt Next Greece: Στο πλευρό των επιχειρήσεων για την ενεργειακή τους μετάβαση

Η Αυτοπαραγωγή και η Αποθήκευση ενέργειας διαμορφώνουν νέο πεδίο στρατηγικής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με την Greenvolt Next να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του σύγχρονου ενεργειακού πλαισίου.

Η Greenvolt Next Greece, μέλος του ομίλου Greenvolt, πρωτοπορεί στην παροχή λύσεων Αυτοπαραγωγής και Αποθήκευσης ενέργειας, υποστηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβασή τους προς ένα βιώσιμο και ενεργειακά αυτόνομο μέλλον. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, η ανάγκη για σταθερότητα, βιωσιμότητα και αυτονομία αποτελεί προτεραιότητα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Οι αυξημένες απαιτήσεις στο ESG, η μεταβλητότητα των τιμών ενέργειας και η απαίτηση για ενεργειακή αποδοτικότητα διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Αυτοπαραγωγή και Αποθήκευση ενέργειας καθίστανται καταλύτες ανταγωνιστικότητας.

Το νέο τοπίο του Net Billing: Ευελιξία, απόδοση, σταθερότητα.

Το Net Billing αποτελεί πλέον το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Αυτοπαραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας σταδιακά το προηγούμενο καθεστώς του Net Metering. Η νέα αυτή προσέγγιση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαθέτουν την πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια στην αγορά της επόμενης ημέρας, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και εισάγοντας ένα πιο ρεαλιστικό και ανταποδοτικό οικονομικό μοντέλο.

Πέρα από την οικονομική αποδοτικότητα, το Net Billing συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς περιορίζει την επιβάρυνση του δικτύου, ένα κρίσιμο ζήτημα που έχει οδηγήσει σε απορρίψεις αιτήσεων λόγω έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που προχωρούν εγκαίρως σε έργα Αυτοπαραγωγής και Αποθήκευσης εξασφαλίζουν ενεργειακή σταθερότητα, περιορίζουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας και αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν ολοένα πιο απαιτητικό ενεργειακό χάρτη.

Η Επιχειρηματική Αξία της Ενεργειακής Αυτονομίας.

Η Αυτοπαραγωγή και Αποθήκευση ενέργειας προσφέρει στις επιχειρήσεις συνδυαστικά οφέλη που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους:

1. Μείωση Κόστους Ενέργειας

Το νέο μοντέλο του Net Billing επιτρέπει την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (onsite consumption), ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα διοχέτευσης της πλεονάζουσας ενέργειας στην αγορά επόμενης ημέρας. Με αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ουσιαστικά η ανάγκη αγοράς ενέργειας από το δίκτυο, διασφαλίζεται μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κόστους και ενισχύεται η συνολική οικονομική αποδοτικότητα της ενεργειακής στρατηγικής.

2. Ενεργειακή Αυτονομία μέσω Αποθήκευσης

Η ενσωμάτωση σύγχρονων συστημάτων Αποθήκευσης ενέργειας προσδίδει ένα κρίσιμο επίπεδο αυτονομίας. Επιτρέπει την αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και κατά τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή που η ζήτηση υπερβαίνει την άμεση παραγωγή, όπως σε περιόδους αιχμής. Έτσι, η επιχείρηση αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και σταθερότητα στη λειτουργία της, μειώνοντας περαιτέρω την εξάρτηση από το δίκτυο.

3. Βιώσιμο Προφίλ και ESG

Η στροφή σε καθαρές μορφές ενέργειας ενισχύει την εικόνα της επιχείρησης, εξασφαλίζει συμμόρφωση με τα ESG πρότυπα και βελτιώνει την προσβασιμότητα σε συνεργασίες και επενδυτικά κεφάλαια.

4. Ευέλικτες Λύσεις Χρηματοδότησης

Το μοντέλο Solar PPA – Zero Investment της Greenvolt Next επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην ενεργειακή τους μετάβαση με μηδενική επένδυση από την πλευρά τους και χωρίς επιδοτήσεις ή δανεισμό, με την Greenvolt Next να αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, από την αδειοδότηση, τη μελέτη, τη κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο στην Αυτοπαραγωγή: Στόχος και Πρόκληση για την Ελλάδα.

Σε ευρωπαϊκές αγορές όπως η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Ισπανία, η αυτοπαραγωγή ενέργειας με το μοντέλο Net Billing έχει καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο ενεργειακής στρατηγικής για επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας να καλύπτουν κυρίως ανάγκες αυτοκατανάλωσης και να αντιστοιχούν σε ποσοστά άνω του 30% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών.

Στον αντίποδα, στην ελληνική αγορά, το ποσοστό αυτό εξακολουθεί να κυμαίνεται κάτω από το 5%. Η υφιστάμενη εικόνα αντικατοπτρίζει όχι την έλλειψη δυνατοτήτων αλλά περισσότερο την ανάγκη επιτάχυνσης της υιοθέτησης μοντέλων ενεργειακής αυτονόμησης. Το κενό αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης, τόσο για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν τη λειτουργική και ενεργειακή τους απόδοση, όσο και για την εθνική στρατηγική σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έως το 2030.

Η Greenvolt Next έχει ενεργή παρουσία, μεταξύ άλλων, σε αγορές όπως η Ιταλία, η Πολωνία και η Ρουμανία, όπου η ενεργειακή αυτονόμηση αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής. Μέσα από αυτό το διεθνές αποτύπωμα, η εταιρεία συγκεντρώνει πολύτιμη τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες αξιοποιεί για να προσφέρει και στην ελληνική αγορά προηγμένες, πλήρως προσαρμοσμένες και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές λύσεις ενεργειακής μετάβασης.

Η Greenvolt Next παρέχει ένα πλήρως ενσωματωμένο μοντέλο ενεργειακής μετάβασης για επιχειρήσεις, με λύσεις που προσφέρουν:

Πλήρη χρηματοδότηση και υλοποίηση (Solar PPA – Zero Investment):

Η Greenvolt Next αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την επένδυση και υλοποίηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, καλύπτοντας όλα τα κόστη από τη μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση έως τη λειτουργία και συντήρηση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του μοντέλου Solar PPA – Zero Investment είναι ότι, μετά τη λήξη της σύμβασης, οι επιχειρήσεις αποκτούν την πλήρη κυριότητα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί και να είναι αποδοτική.

Έτσι, χωρίς αρχική επένδυση, οι επιχειρήσεις γίνονται ιδιοκτήτες του συστήματος, εξοικονομούν ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα μιεώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και αυξάνουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Ανάληψη μελέτης, εγκατάστασης, συντήρησης και ασφάλισης:

Η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια του εξοπλισμού, την κατασκευή και τη διαχείριση του φωτοβολταϊκού συστήματος, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

Απαλλαγή από επιδοτήσεις και τραπεζικά σχήματα:

Μέσω των λύσεων της Greenvolt Next, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν ενεργειακή αυτονομία χωρίς να εξαρτώνται από κρατικές επιδοτήσεις ή πολύπλοκες τραπεζικές διαδικασίες.

Απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε επιχείρησης:

Οι λύσεις είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και οικονομική αποδοτικότητα.

Η ενεργειακή μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει, με τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δράση σήμερα και να διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η Greenvolt Next μετατρέπει τις προκλήσεις του σήμερα σε ευκαιρίες, με λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και στρατηγική αξία.