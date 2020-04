Καραντίνα: Πώς να κάνεις σωστό ξεκαθάρισμα στη ντουλάπα σου

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την Marie Kondo, από το best seller βιβλίο της "The Life-Changing Magic of Tidying Up" που εκδόθηκε το 2004. Άλλοι μπορεί να την έχουν συναντήσει στο Netflix στη σειρά "Tidying Up with Marie Kondo".

Όπως και να 'χει το σίγουρο είναι ότι η Marie θεωρείται η μάστερ όσον αφορά στο "ξεκαθάρισμα".

Έχοντας αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της ως μινιμαλίστρια (θεωρία βάσει της οποίας οι άνθρωποι κρατούν μόνο ο,τι προσφέρει ουσιαστική αξία στην ύπαρξή τους) η Marie έχει αναπτύξει μια δική της μέθοδο, η οποία σε καθοδηγεί βήμα-βήμα για το πώς να κάνεις ένα σωστό ξεκαθάρισμα. Πρόκειται για τη μέθοδο KonMari.

Τι είναι η μέθοδος KonMari;

Η εμπνευσμένη από τον μινιμαλισμό μέθοδος KonMari σε προτρέπει να ξεκινήσεις το ξεκαθάρισμα βάσει κατηγορίας αντικειμένων και όχι βάσει χώρου, όπως είναι και το πιο συνηθισμένο.

Οι 6 κανόνες:

1. Δεσμεύσου ότι θα ολοκληρώσεις τη διαδικασία

2. Φαντάσου τον ιδανικό χώρο και τρόπο βάσει των οποίων θες να ζεις

3. Πριν ξεφορτωθείς οποιοδήποτε αντικείμενο "ευχαρίστησέ" το για τις υπηρεσίες του

4. Καθάρισε βάσει κατηγορίας και όχι τοποθεσίας

5. Τήρησε τη σωστή σειρά

6. Πριν ξεφορτωθείς ή αποφασίσεις να κρατήσεις κάποιο αντικείμενο αναρωτήσου αν σε γεμίζει χαρά

Οι 5 κατηγορίες

1. Ρούχα

2. Βιβλία

3. Χαρτιά

4. Komono (έτσι ονομάζει η Marie τα "διάφορα" αντικείμενα, για παράδειγμα ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία κλπ)

5. Αντικείμενα συναισθηματικής αξίας



Στην πραγματικότητα η μέθοδος KonMari αφορά πιο πολύ στο ξεκαθάρισμα της καθημερινότητας μας από αντικείμενα που δεν προσθέτουν αξία στην ύπαρξη μας, παρά έναν τρόπο να καθαρίσεις το σπίτι. Σε έναν κόσμο με τόση "φασαρία", αλλά και τόσες παρεμβολές στην καθημερινότητα μας είναι σημαντικό να διατηρούμε την ηρεμία στον προσωπικό μας χώρο.

Ξεκινάς "αδειάζοντας" τα αντικείμενα κάθε κατηγορίας σε έναν χώρο και ξεχωριστά αποφασίζεις για το καθένα αν σου προσφέρει χαρά. Εάν ναι το κρατάς, εάν όχι τότε ήρθε η ώρα να το αποχαιρετήσεις.

Συνήθως, αντικείμενα που έχουμε χρόνια να χρησιμοποιήσουμε, το πιο πιθανό είναι ότι θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση "αδράνειας". Σκεπτόμενοι ότι ίσως φανούν χρήσιμα στο μέλλον, δεν πρόκειται να τα αποχωριστούμε ποτέ.

Από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει πως θα ολοκληρώσουμε το "ξεσκαρτάρισμα" είναι σημαντικό να έχουμε πάρει απόφαση πως ήρθε η ώρα κάποια αντικείμενα να "φύγουν" παρά το συναισθηματικό δέσιμο που μπορεί να έχουμε με αυτά.

