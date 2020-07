Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τομ Χανκς

Ο Τομ Χανκς είναι Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου του 1956.

Ο Χανκς δούλεψε στην τηλεόραση και σε κωμωδίες, ενώ έγινε ευρέως γνωστός με την ταινία Μπιγκ (Big) το 1988, πριν γίνει γνωστός και σαν δραματικός ηθοποιός σε ταινίες όπως Φιλαδέλφεια (Philadelphia, 1993) και Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump, 1994) για τις οποίες κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου τις χρονιές 1993 και 1994.

Τομ Χανκς JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Τα πρώτα χρόνια

Ο Χανκς γεννήθηκε στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια. Ο πατέρας του, Έιμος Μέφορντ Χανκς, ήταν μακρινός απόγονος του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν. Η μητέρα του, Τζάνετ Μέριλιν, εργαζόταν σε νοσοκομείο. Οι γονείς του χώρισαν το 1960 και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, Σάντρα, Λάρι και Τομ, έμειναν με τον πατέρα τους ενώ ο μικρότερος, Τζιμ, με τη μητέρα τους. Αργότερα οι γονείς του, έκαναν ο καθένας και άλλο γάμο. Η μητριά του Χανκς είχε ήδη πέντε παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Χώρισαν μετά από δύο χρόνια. Ο Χανκς σπούδασε θέατρο στο Κολέγιο Chabot στην Καλιφόρνια και δύο χρόνια μετά φοίτησε στο California State University του Σακραμέντο.

Οι πρώτες επιτυχίες και αποτυχίες

Μετά από κάποιες εισπρακτικές αποτυχίες και δύο μέτριες επιτυχίες, ο Τομ Χανκς πρωταγωνίστησε στη επιτυχημένη ταινία Μπιγκ (Big) το 1988. Η ταινία ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έδωσε στον Χανκς την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.[26] Ακολούθησαν αρκετές ταινίες που δεν γνώρισαν την ίδια επιτυχία: Μια Γειτονιά Απίθανη (The 'Burbs, 1989), Ο Τζο Ενάντια στο Ηφαίστειο (Joe Versus the Volcano, 1990) και Η Απατηλή Λάμψη της Ματαιοδοξίας (The Bonfire of the Vanities, 1990). Μόνο το Τέρνερ και Χουτς (Turner & Hooch) το 1989 κατάφερε να σημειώσει μετάλη επιτυχία.

Μεγκ Ράιαν και Τομ Χανκς στην ταινία "Άγρυπνος στο Σιάτλ"

Σκηνοθεσία και παραγωγή ταινιών

Το 1996 ο Χανκς έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία That Thing You Do!. Μαζί με τον παραγωγό Γκάρι Γκέτζμαν ίδρυσαν την κινηματογραφική και δισκογραφική εταιρία Playtone. Ο Χανκς συμμετείχε στη παραγωγή, στο σενάριο και στη σκηνοθεσία στη σειρά-ντοκιμαντέρ Από τη Γη στη Σελήνη (From the Earth to the Moon, 1998) που εξιστορούσε τα διαστημικά προγράμματα μέσω των Νιλ Άρμστρονγκ και Τζιμ Λόβελ. Η βραβευμένη με Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα σειρά στοίχισε 68 εκατομμύρια δολάρια, μία από τις ακριβότερες παραγωγές στην αμερικανική τηλεόραση.

Για τη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν (Saving Private Ryan, 1998) συνεργάστηκε με το σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ. Απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και θεωρείται μια από τις καλύτερες πολεμικές ταινίες. Η ταινία χάρισε στον Σπίλμπεργκ το δεύτερο Όσκαρ Σκηνοθεσίας και στον Χανκς μια ακόμη υποψηφιότητα για το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου. Την ίδια χρονιά συνεργάστηκε ξανά με τη Μεγκ Ράιαν στην ταινία Έχετε Μήνυμα Στον Υπολογιστή Σας (You've Got Mail). Το 1999 πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κινγκ με τον ίδιο τίτλο Το Πράσινο Μίλι (Τhe Green Mile) και επέστρεψε ως Σερίφης Γούντι στο Toy Story 2.

Η αγάπη του για την Ελλάδα

Κάθε καλοκαίρι περνά τις διακοπές του στην Αντίπαρο και άλλα νησιά, συνοδευόμενος πάντα από την σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον. Το περσινό καλοκαίρι γιόρτασε τα 63 του χρόνια στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

Ο ηθοποιός πολιτογραφήθηκε μάλιστα πρόσφατα ως Έλληνας πολίτης, αφού έχει παντρευτεί την ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον, ενώ εδώ και πολλά χρόνια περνάει τα καλοκαίρια του στην Αντίπαρο, όπου έχει το δικό του σπίτι.





Ο Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Ουίλσον JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών μίλησε με πολλή αγάπη για τη χώρα, ενώ αστειεύτηκε για το στρατό και τους φόρους.

"Έχω κάποιες απορίες ωστόσο, μετά την πολιτογράφησή μου ως Έλληνας πολίτης. Πρώτον, πρέπει να πάω φαντάρος; Γιατί ούτως ή άλλως δεν θα ήμουν καλός. Πονάνε τα γόνατά μου και είμαι ένας ηλικιωμένος πια. Δεύτερον, πρέπει να πληρώνω φόρους; Ή αρκεί να πληρώνω με μετρητά και όλα καλά; Είναι μεγάλη τιμή. Είμαι Έλληνας εδώ και 32 χρόνια. Η Ελλάδα είναι ένα "καταφύγιο". Έχω γυρίσει όλον τον κόσμο, έχω πάει στα ομορφότερα μέρη της Γης, τίποτα δεν είναι σαν την Ελλάδα. Η γη, ο ουρανός, το νερό κάνουν καλό στην ψυχή σου. Είναι ιαματικό μέρος. Ειδικά όταν προσαρμοστείς σε αυτό το φανταστικό πρόγραμμα των Ελλήνων, να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι και να μένεις ξύπνιος και να συζητάς στην ταβέρνα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Η καλύτερη ζωή που μπορεί να κάνει κάποιος", είπε χαρακτηριστικά.