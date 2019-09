Σαν σήμερα: Όλα τα γεγονότα της 8ης Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα που έχουν μείνει στην ιστορία και που συνέβησαν σαν σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου.

1570: Με την κυρίευση της Λευκωσίας, ολοκληρώνεται η κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους.

1636: Ιδρύεται το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το πρώτο κολέγιο στην αμερικανική ήπειρο.

1822: Ναυμαχία των Σπετσών: Ο ελληνικός στόλος καταναυμαχεί τον οθωμανικό και εμποδίζεται έτσι ο ανεφοδιασμός του Ναυπλίου που πολιορκούσαν οι Έλληνες επαναστάτες.

1888: Διεξάγονται οι πρώτοι αγώνες της νεοσύστατης football league στην Αγγλία.

1900: Περίπου 6.000 άνθρωποι στο Τέξας χάνουν τη ζωή τους από το φονικό "πέρασμα" του τυφώνα Γκάλβεστον.

1901: Ανάστατη η Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλλη, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού.

1903: Ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα.

1905: Έκλειψη ηλίου γίνεται ορατή σε όλη τη γη.

Την ίδια μέρα στην Ιταλία, περίπου 5.000 άνθρωποι σκοτώνονται από σεισμό που πλήττει την περιοχή της Καλαβρίας. Εξαφανίζονται από το χάρτη 25 χωριά.

1907: Αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Πανεπιστημίου.

1920: Η επιτροπή του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου υιοθετεί το πρόγραμμα του Μαχάτμα Γκάντι, το οποίο υποστηρίζει το χωρίς βία αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας και την πολιτική της ανυπακοής.

1935: Ο Φρανκ Σινάτρα, σε ηλικία 19 ετών, αποκαλύπτει το ταλέντο του, τραγουδώντας με το συγκρότημα "The Hoboken Four " σε τηλεοπτική εκπομπή ταλέντων.

1939: Απαγορεύεται η αναχώρηση από την Ελλάδα για το εξωτερικό των στρατευσίμων από 20 μέχρι 50 ετών.

1943: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Ιταλία, επίσημα πλέον, "παραδίδει τα όπλα". Στην Αθήνα και άλλες πόλεις, οι έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στο Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους.

1952: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ "Ο γέρος και η θάλασσα".

1961: Η ΑΕΚ σημειώνει τη, μέχρι τώρα, μεγαλύτερη εντός έδρας νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα επί του Αιγάλεω με 8-0.

1972: Ο Ηλίας Χατζηπαυλής κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα στην κλάση FINN με 71 βαθμούς ποινή έναντι 58 του πρώτου νικητή Γάλλου Σερζ Μορί και 74.7 του τρίτου Ρώσου Βίκτωρ Ποταπόβ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.

1982: Η Μαρία Κοχ και η Ούλρικ Μέιφαρθ καταρρίπτουν αντίστοιχα τα παγκόσμια ρεκόρ στα 400μ (48.16) και στο ύψος (2.02) κατά τη διάρκεια του 13ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο ΟΑΚΑ.

1984: Ο Στίβι Γουόντερ φτάνει για πρώτη φορά στο Νο1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι "I just called to say I love you".

1991: Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ψηφίζει με συντριπτικό ποσοστό την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία.



1994: Ενα Μπόινγκ 747 της USAir συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ, παρασύροντας στο θάνατο και τους 131 επιβαίνοντες.

1995: Ξεκινάει στον Πειραιά και την Πάτρα το Eurovolley. Η Ελλάδα θα τερματίσει στην έβδομη θέση.

2002: Η Γιουγκοσλαβία κατακτά την πρώτη θέση στο Μουντομπάσκετ της Ιντιανάπολης νικώντας την Αργεντινή 84-77 σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση. Είναι ο πέμπτος τίτλος και δεύτερος συνεχόμενος για τους πλάβι.

Την ίδια μέρα, στον Κορυδαλλό μεταφέρεται ο "Λουκάς" της 17Ν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μετά την απόφαση προφυλάκισής του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βαρύνεται με 73 κακουργηματικές πράξεις, τις οποίες αρνείται, ωστόσο αποδέχεται τη συμμετοχή του στην Οργάνωση. O Κουφοντίνας στο απολογητικό του υπόμνημα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη της δράσης της "17Ν", ενώ χαρακτηρίζει τις πράξεις του ανιδιοτελείς, πράγμα που "αποδεικνύει και η εκούσια παράδοσή του".

Σαν σήμερα το 1157 γεννήθηκε ο Ριχάρδος Α' ο Λεοντόκαρδος, το 1925 ο Βρετανός ηθοποιός, Πίτερ Σέλλερς, γνωστός από το ρόλο του Επιθεωρητή Κλουζώ στο "Ροζ Πάνθηρα", το 1937 η Ιταλίδα ηθοποιός, Βίρνα Λίζι, και το 1946 ο συγγραφέας και στιχουργός, Ευγένιος Τριβιζάς.

Την ίδια μέρα το 1895 πέθανε ο Γερμανός κατασκευαστής αυτοκινήτων, Ανταμ Οπελ και το 1949 ο Γερμανός συνθέτης, Ρίχαρντ Στράους.