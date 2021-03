Σάσα Γκρέι: Ο "γκρι" φεμινισμός μιας πρώην ιέρειας του πορνό

Χρόνια μετά τη "συνταξιοδότησή" της από τον χώρο του πορνό, η Σάσα Γκρέι αντιμετωπίζει τον ίδιο εφιάλτη. Εκείνον της δημοσιότητας. Η κατά κόσμο Marina Ann Hantzis συμπλήρωσε αισίως 33 χρόνια ζωής (έχει γενέθλια σήμερα) και αποτελεί έναν ζωντανό μύθο, με το όνομά της να είναι ευχή και κατάρα για την ίδια.

ADVERTISING

Έντεκα ολόκληρα χρόνια μετά το τέλος της πορνογραφικής της καριέρας, η Σάσα προσπάθησε να γίνει ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός, παρουσιάστρια και εν τέλει, βγάζει τα προς το ζην από το Youtube και τα video games όντας μια εκ των πιο διάσημων εν ενεργεία twitchers αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Παρόλα αυτά, όπως η ίδια λέει σε κάθε πρώτη ευκαιρία, ο κόσμος ακόμη τη φωτογραφίζει στο δρόμο και στις δημόσιες εμφανίσεις της, κάνοντας αναφορές στο "ροζ" παρελθόν της.

Αυτό που η ίδια θέλει πλέον να τη χαρακτηρίζει είναι η ακτιβιστική της δράση γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, και όχι μόνο. Ιδού και ένα αντιρατιστικό "πετσόκομμα" που έκανε σε χρήστη στο Twitter με αφορμή την ελληνική καταγωγή της από την πλευρά του πατέρα της:

"Είμαι περήφανη για όλα όσα έχω κάνει και δεν μετανιώνω για τίποτα. Ειλικρινά αισθάνομαι ότι έδωσα όσα μπορούσα στην ερμηνεία των ρόλων μου" δήλωνε η γεννημένη στο North Highlands της California, Γκρέι, ανακοινώνοντας το τέλος της δικής της πορείας στο σεξ μπροστά στις οθόνες, στα 21 της χρόνια.

Ως "μότο" καριέρας, η Γκρέι τόνιζε πάντοτε πως είναι ευθύνη και δικαίωμα της πρωταγωνίστριας να επιλέγει τα βήματά της στη "ροζ" βιομηχανία, ενώ γύρισε πάνω από 255 ταινίες μέσα σε ένα μικρό σχετικά, χρονικό διάστημα. Απαντούσε δε πως η εμπλοκή της με το αντικείμενο, είχε να κάνει με την ευρύτερη εξερεύνηση της σεξουαλικότητάς της. Κάτι σαν προσωπικό case study με άλλα λόγια, το οποίο πλέον αναπτύσσει μέσα από άλλες πτυχές των δραστηριοτήτων της.

AP

Μέσα από τα ερωτικά φιλμ, το μόντελινγκ, την επαγγελματική υποκριτική στον "σοβαρό" κινηματογράφο, και τα social media, έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να χτίσει μια περιουσία που φτάνει τα 3 εκ. δολάρια. Μαζί με την περιουσία της, φροντίζει να ενδυναμώνει τη συμβολική πλευρά των δραστηριοτήτων της, ακροβατώντας ανάμεσα στο δόγμα της περί "Sex-Positive" φεμινισμό και την "χλιαρή" της στάση απέναντι στις καταγγελίες για βιασμό και κακοποίηση σε σκηνές σεξ.

Οι New York Times έγραψαν για αυτή πως "διακρίνεται για όσα είναι διατεθειμένη να κάνει αλλά και για τη συνειδητότητά της έναντι αυτών", ενώ το Rolling Stone σημείωνε πως "έγινε διάσημη για την ένταση των σκηνών της αλλά και για τη νοημοσύνη της".

Απέναντι στις κατηγορίες που έχει δεχθεί για την αμφιλεγόμενη στάση της, η ίδια δηλώνει πως είναι φεμινίστρια με τον προσωπικό της τρόπο, και πως θα ήθελε να δει ένα φεμινιστικό κίνημα που θα ενδιαφέρεται και για γυναίκες "σαν αυτή". "Στα χρόνια που έκανα πορνό το κίνημα αυτό δεν υπήρχε και μπορώ να πω, μακάρι να υπήρχε. Ο ακτιβισμός που βλέπω γύρω μου δεν με περιελάμβανε και γι' αυτό δεν είχα πάρει θέση. Ήταν σαν να λένε πως μπορείς να είσαι υπέρμαχος του σεξ, αρκεί να μην κάνεις επαγγελματικό πορνό" έλεγε η ίδια μερικούς μήνες πριν. Η θέση της είναι πως η γυναίκα έχει την επιλογή να διαλέξει τις σκηνές που θα πρωταγωνιστήσει, ακόμη και σε έναν χώρο όπως ο ερωτικός κινηματογράφος, με άλλες συμπρωταγωνίστριές της όμως να δηλώνουν πως οι πιέσεις και οι απειλές είναι τέτοιες, που ακόμη και τα θύματα δύσκολα μπορούν να αντιδράσουν ή να δικαιωθούν.

Οι δηλώσεις της στο Holly Randall Unfiltered:

Η ίδια η Γκρέι έφτασε στο νούμερο "2" των πορνοστάρ πίσω από τη Jenna Jameson, αρχίζοντας την "ερωτική" της πορεία στα 18 της έτη δίπλα στον Rocco Siffredi και τον John Stagliano. Έγινε γνωστή για τις ιδιαιτέρως βίαιες σκηνές που είχε γυρίσει, με σαδομαζοχιστικές πρακτικές που είχαν καταλήξει σε - εκούσιους όπως έχει πει - σωματικούς τραυματισμούς. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ισχυρίζεται πως όλες οι ταινίες που γύρισε ήταν κατ' επιλογή της και πως απολάμβανε στο 100% κάθε τι που έκανε, ακόμη και τις γροθιές που είχε δεχθεί on camera.

"Προσπάθησα να κάνω το σκληρό πορνό, τέχνη, να αναδείξω την αισθητική των πειραματισμών και τις ανθρώπινες αντοχές μου μέσα από ένα δικό αισθητικό πρίσμα", έχει δηλώσει σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται την σύγχρονη πορνογραφία. Την οποία φρόντιζε να "ντύνει" αρκετές φορές με μουσική που έγραφε με την grunge-industrial μπάντα στην οποία συμμετείχε. Καθόλου τυχαίο ότι το ψευδώνυμο Σάσα το πήρε από τον Sasha Konietzko του industrial συγκροτήματος KMFDM (και το "Grey" από "Το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέι").

Σε ένα -όπως χαρακτηρίστηκε- αντιφατικό μήνυμά της, παραδεχόταν πως αποφάσισε να αλλάξει δραστηριότητες όταν της δόθηκε μια "άλλη ευκαιρία". Αυτό που σήμερα δηλώνει στις συνεντεύξεις της, είναι πως θα συνεχίσει να προσπαθεί να δώσει νέο νόημα στην κληρονομιά που αφήνει πίσω της χωρίς ενοχές, και αποδομώντας τα στερεότυπα περί του τι σηματοδοτεί το σύγχρονο σεξουαλικά αποδεκτό αφήγημα, και τι όχι. Ακόμη και μέσω του Twitch και των εκπομπών της στην gaming πλατφόρμα.

Παρότι προσπάθησε να ανελιχθεί πάντως στο Hollywood, φαίνεται πως η απόπειρά της σκόνταψε στα κλισέ των μεγάλων στούντιο. "Ήθελαν να παίξω σε ρόλους μόνο και μόνο για το σώμα μου και για όσα έχω κάνει. Δεν έχω πρόβλημα να εμφανίζομαι γυμνή όμως στο παρελθόν το έκανα κατ' επιλογή μου. Έτσι, πιστεύω πως δεν υπάρχει λόγος να αναλάβω ρόλους που μου δίνονται μόνο βάσει της σεξουαλικότητάς μου, χωρίς να υπάρχει βάθος χαρακτήρα", δήλωνε, αποκαλύπτοντας πως δύσκολα θα έλεγε πάλι "ναι" σε κάποιον "κανονικό" ρόλο για τη μεγάλη οθόνη. Για το Hollywood έχει ακόμη αναφέρει πως δέχθηκε πολλές παρενοχλήσεις από παράγοντες, κάτι που δεν συνέβη στη βιομηχανία του πορνό. Να σημειωθεί εδώ πως έχει αποφύγει, διακριτικά, να καταδικάσει δημοσίως τον James Deen που έχει κατηγορηθεί για σειρά βιασμών από γυναίκες εργαζόμενες του χώρου.

Στο σύντομο πέρασμά της από τη glamorous show biz, πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά "Entourage" και στην ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ "Συνοδός πολυτελείας" ("The Girlfriend Experience"), ενώ στο "Open Windows" του Νάτσο Βιγιαλόντο υποδυόταν μια ηθοποιό - αντικείμενο του πόθου για τον Ελάιτζα Γουντ.

Όπως και να'χει, η Γκρέι δεν έχει προσπαθήσει να διαγράψει το παρελθόν της. Έχει αποδείξει πως είναι μια πολύ έξυπνη επιχειρηματίας και γνωρίζει τα μονοπάτια του διαδικτύου, καθώς και το ότι δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτά. Αυτό που λέει πλέον, είναι πως ενθαρρύνει κάθε γυναίκα να εκμεταλλευτεί τον χώρο που κινείται, για να προσπαθήσει να τον αλλάξει. Κατανοώντας τις κομβικές διαφορές που εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένες στον τρόπο που αποτυπώνονται τα δύο φύλα στην ποπ κουλτούρα, προτείνει στα θύματα κακοποίησης "να μιλάνε προς όφελος των μελλοντικών γενιών".

"Είναι δύσκολο για εμένα να με προσδιορίσω ως φεμινίστρια, όμως πιστεύω πως οι γυναίκες είναι αυτοδύναμα πλάσματα. Πάντα θα αγωνίζομαι για αυτή την ιδέα, πιστεύοντας πως ο όρος "φεμινίστρια" δεν έχει θετική χροιά έτσι όπως εκφράζεται. Για πολλούς ανθρώπους ο όρος έχει ταυτιστεί με γυμνές γυναίκες που διαδηλώνουν χωρίς σουτιέν στους δρόμους για τα δικαιώματά τους, λες και είναι αυτός ο μόνος τρόπος. Από την άλλη, υπάρχουν γυναίκες που ζουν σε ένα πολύ συντηρητικό πλαίσιο, με αναχρονιστικά ιδανικά", έλεγε η ίδια στα πλαίσια της παρουσίασης της ταινίας Open Windows. "Εμένα ο ρόλος μου ήταν και θα είναι να απελευθερώσω τη γυναικεία σεξουαλικότητα και να απενοχοποιήσω τις γυναικείες φαντασιώσεις, όποιες κι αν είναι αυτές, ανιχνεύοντάς τα όριά μου".

Πάνω σε αυτή τη λογική ανέλυε και στο βιβλίο της "The Juliette Society", την "αγάπη" της για τα σωματικά υγρά, απαντώντας στην κριτική που δέχθηκε πως οι διατυπώσεις της αποσκοπούσαν στο να σπάσει ακόμη ένα ταμπού που ο κόσμος αποφεύγει να συζητά δημοσίως.

Όπως αναλύει η Rebecca Saunders του King’s College London, στην έρευνά της "Grey, Gonzo and the Grotesque: the Legacy of Porn Star Sasha Grey":

"Σε όλη την καριέρα της, η Γκρέι έκανε εικόνα τη δυναμική γυναικεία σεξουαλικότητα που πειραματίζεται χωρίς ενοχές και μιλάει ανοιχτά για τις φαντασιώσεις της, ακόμη κι αν πρόκειται για πράγματα που φαντάζουν εντελώς ακραία. Αυτό το κατάφερε μέσα από τη "δίψα της για ερωτισμό". Με τη σεξουαλική απελευθέρωση που παρουσίασε, έδειξε πως η γυναικεία επιθυμία δεν είναι κάτι το επαίσχυντο, αλλά μια προσωπική "γιορτή". Η Γκρέι προσπάθησε να αναδείξει την πολυεπίπεδη και περίπλοκη γυναικεία σεξουαλικότητα, η οποία κατά την απελευθέρωσή της είναι δεδομένο πως θα προσκρούσει πάνω στον μισογυνισμό που ακόμη διέπει τη mainstream πορνογραφική παραγωγή, μέχρι σήμερα".

Το ζήτημα είναι πως από τα "χρόνια" της Γκρέι μέχρι σήμερα, το mainstream πορνό γίνεται όλο και πιο σκληρό, με τις ανάλογες σκηνές να "πληρώνουν" περισσότερο, και πολλούς εμπλεκόμενους σε αυτές να φτάνουν σε ακραία σημεία (χρήση ναρκωτικών, αυτοκτονίες κλπ). Η τάση αυτή έχει αφενός προκαλέσει την ανάδυση των μαζικών αιτημάτων για εργασιακή προστασία των σεξεργατών στις ΗΠΑ σε συνολικό επίπεδο, και αφετέρου την ανάδυση νέων υπο-ειδών πορνό που αφορούν όλα τα φετίχ και τις προτιμήσεις.

Η Γκρέι πλέον δεν είναι μέρος των τελευταίων εξελίξεων, δείχνει να τις παρατηρεί κάπως ψυχρά, αλλά αν μη τι άλλο άνοιξε εν πλήρη συνειδήσει τον δρόμο για μια αναδιάρθρωση του τι σημαίνει πορνογραφία και σεξουαλική έκφραση στον πλανήτη. Και εν πάσει περιπτώσει, όπως λέει, δεν θέλει - έχει ανάγκη να μιλάει πλέον για όλα αυτά, μιας και πάντοτε ένοιωθε μέρος κάτι ευρύτερου καλλιτεχνικά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις