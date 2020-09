Τζέιμς Ντιν: 65 χρόνια από το μοιραίο τροχαίο με την Porsche - Άγνωστα τα αίτια μέχρι σήμερα

Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955, ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμς Ντιν έχασε τη ζωή του σε ένα σοκαριστικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια. Εξηνταπέντε χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 24 ετών, τα αίτια του μοιραίου τροχαίου με την Porcshe παραμένουν άγνωστα.

Το μοιραίο δυστύχημα

Ο Τζέιμς Ντιν αγαπούσε την ταχύτητα και τα γρήγορα αυτοκίνητα, όπως και το νέο αυτοκίνητο που απέκτησε λίγο καιρό πριν το μοιραίο τροχαίο, μία Porsche 550 Spyder, ενώ είχε ξεκινήσει να συμμετέχει σε αγώνες αυτοκινήτων.

Το απόγευμα της 30ης Σεπτεμβρίου του 1955, ο διάσημος ηθοποιός σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Σάλεμ της Καλιφόρνιας, ενώ κατευθυνόταν προς το Σαλίνας, όπου θα έπαιρνε μέρος σε έναν ακόμη αγώνα. Βρέθηκε νεκρός δίπλα σε έναν βαριά τραυματισμένο φίλο του, τον Γερμανό μηχανικό και οδηγό αγωνιστικών αυτοκινήτων Ρολφ Βύτεριχ. Πέθανε πριν προλάβει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ από την ασημένια Porsche του έμειναν μόνο συντρίμμια.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας της Καλιφόρνια που έχουν δημοσιευτεί, ένας φοιτητής πανεπιστημίου ήταν ο υπεύθυνος για το θανατηφόρο τροχαίο καθώς, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του γνωστού ηθοποιού. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα μέχρι σήμερα.

Το οξύμωρο είναι ότι η αστυνομία του είχε "κόψει" πολλές φορές κλήση για υπερβολική ταχύτητα, ωστόσο, ο ίδιος συνέχιζε να τρέχει. Η διασταύρωση στην οποία συνέβη το μοιραίο δυστύχημα φέρει το όνομα James Dean Memorial Junction.

Κάνε όνειρα σαν να πρόκειται να ζήσεις για πάντα. Ζήσε σαν να πρόκειται να πεθάνεις σήμερα

Ο Τζέιμς Ντιν έφυγε από τη ζωή στο απόγειο της καριέρας του, έχοντας ελάχιστη, αλλά ιδιαιτέρως σημαντική παρουσία, στο χώρο της υποκριτικής και του κινηματογράφου. Η τραγική είδηση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ μετά τον θάνατό του έγινε ποπ είδωλο και σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο πρόωρος τραγικός θάνατός του πάνω στην ακμή της επιτυχίας του, εδραίωσε την θρυλική του υπόσταση. Ήταν ο πρώτος ηθοποιός που έλαβε μεταθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού, ενώ παραμένει ο μοναδικός ηθοποιός που έχει δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες στην υποκριτική.

Το ποπ σύμβολο της δεκαετίας του '50

Ο Τζέιμς γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1931 και μεγάλωσε σε μια αγροτική περιοχή στην Ιντιάνα, ενώ ξεχώρισε από νωρίς για τις υποκριτικές του ικανότητες καθώς και για την εξωτερική του εμφάνιση.

Πέρα από τα πρώτα χρόνια στην υποκριτική τέχνη σε θέατρα και τηλεοπτικά επεισόδια, ο Τζέιμς Ντιν πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες που έγιναν ιδιαιτέρως δημοφιλείς: "Ανατολικά της Εδέμ" (East of Eden, 1955), "Επαναστάτης Χωρίς Αιτία" (Rebel without a cause, 1955) και "Ο Γίγας" (The Giant, 1956).

Ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Ελία Καζάν πρόσεξε τον Τζέιμς Ντιν και αναγνώρισε αμέσως το μεγάλο ταλέντο του. Ο Καζάν, που ήδη μετρούσε Όσκαρ και θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του, του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θρυλική ταινία "Ανατολικά της Εδέμ", η οποία σημείωσε επιτυχία εν μία νυκτί.

Ο Τζέιμς Ντιν σκοτώθηκε πριν από την πρεμιέρα της ταινίας "Επαναστάτης χωρίς αιτία" σε σκηνοθεσία Νίκολας Ρέι, η οποία συγκλόνισε τη νεολαία της συντηρητικής Αμερικής και καθιέρωσε το μπλουτζίν, τη στυλιζαρισμένη, δήθεν ανέμελη μπούκλα στο μέτωπο και το μόνιμο συνοφρύωμα στα φρύδια σαν πάγιο σήμα κατατεθέν μιας καταπιεσμένης γενιάς που προσπαθούσε να αντιδράσει.

Λίγο πριν από το θάνατό του είχε ολοκληρώσει την τρίτη του ταινία «Ο Γίγας», σε σκηνοθεσία Τζορτζ Στίβενς, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Έντνα Φέρμπερ, στην οποία ερμήνευε έναν αγροίκο, αντικομφορμιστή βοηθό σ’ ένα αγρόκτημα. Η ταινία κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του.

Αν και έκανε μόνο τρεις ταινίες, ο Τζέιμς Ντιν κατάφερε να δημιουργήσει ένα θρύλο γύρω από το όνομα του και να παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις σπουδαιότερες και πιο αινιγματικές μορφές της αμερικανικής κουλτούρας.

