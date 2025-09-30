Ένοπλες Δυνάμεις: Μεγάλες αλλαγές και εκπαίδευση σε αντί – drone συστήματα

Τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Αλλαγές στη θητεία, εθελοντική στράτευση των γυναικών, αύξηση της αμοιβής όσων υπηρετούν στη μεθόριο και εκπαίδευση σε αντί – drone και άλλα συστήματα νέας τεχνολογίας και αυστηροποίηση του πλαισίου εξαγοράς της θητείας, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρουσιάζοντας τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

“Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό” υπογράμμισε ο υπουργός.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον χάρτη που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας σκοπεύουν στον εξορθολογισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών και όλων όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, “υπάρχουν αλλαγές στη θητεία, πάμε σε εθελοντική στράτευση των γυναικών, αυξάνεται η αμοιβή όσων υπηρετούν στη μεθόριο στα 100 ευρώ το μήνα, ενώ σε όλους τους στρατιώτες θα παρέχεται εκπαίδευση σε αντί – drone και άλλα συστήματα νέας τεχνολογίας. Επίσης, αποσυνδέεται ο μισθός στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από τον βαθμό τους. Αλλάζει το σύστημα της απόδοσης βαθμών στα στελέχη και επίσης ενισχύεται το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων”.

Ο Νίκος Δένδιας είπε ότι όλα αυτά εμπεριέχουν πολιτικό κόστος, αλλά η μεταρρύθμιση, όπως είπε, πρέπει να προχωρήσει και είπε επίσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα ότι εντείνονται όλο και περισσότερο ο βαθμός, η ταχύτητα υλοποίησής τους.

“Ένα πολύ μεγάλο νομοθέτημα το οποίο περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των στελεχών μας των Ενόπλων Δυνάμεων, το νέο πλαίσιο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις για τη μέριμνα του προσωπικού και τα ευρύτερα υπηρεσιακά ζητήματα.

Ένα είναι βέβαιο, όλα τα στελέχη μας θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις και θα ήθελα να πω και κάτι για την αγωνία την οποία κατανοώ, των υπαξιωματικών. Οι όποιες αλλαγές θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερους μισθούς από αυτούς που θα είχαν εάν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση και θα οδηγήσουν τους υπαξιωματικούς σε υψηλότερες συντάξεις από αυτές που θα είχαν αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση” επισήμανε ο Νίκος Δένδιας.