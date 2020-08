Η Τουρκία ακυρώνει την ελληνική αντί-navtex

Η Τουρκία εξέδωσε ακυρωτική NAVTEX στην αντί-NAVTEX που εξέδωσε η Αθήνα για να ακυρώσει την τουρκική NAVTEX, σύμφωνα με το Militaire.

Η ακυρωτική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX στην τουρκική που εκδόθηκε το πρωί της ίδιας μέρας και δεσμεύει περιοχή νοτίως του Καστελλόριζου για έρευνες, καλώντας τους ναυτιλομένους να την αγνοήσουν.

Η ελληνική NAVTEX εκδίδεται από τον Σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και αναφέρει πως ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει δικαιοδοσία για οδηγία στην συγκεκριμένη περιοχή και πως η τουρκική NAVTEX αφορά σε παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή που συμπίπτει με την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA28

100640 AUG 20



IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN