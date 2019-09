Οι Τούρκοι στέλνουν το Όρουτς Ρέις από Καστελόριζο μέχρι Κύπρο για έρευνες - NAVTEX

Το Όρουτς Ρέις, το ερευνητικό σκάφος των Τούρκων, πήρε “αποστολή”. Σύμφωνα με την Navtex που εκδόθηκε από την Τουρκία, από σήμερα μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου το Όρουτς Ρέις θα κάνει έρευνες στην περιοχή από Καστελόριζο μέχρι δυτικά της Κύπρου.

Η Navtex και ο χάρτης:

ΝΑVTEX 1016/19

TURNHOS N/W : 1016/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 16 SEP-20 OCT 19 IN AREA BOUNDED BY;

3559.98N 03000.00E

3459.80N 02959.93E

3459.85N 030 59.93 E

3559.92N 030 59.85 E

6 NM BERTH REQUESTED.