Σε ποια στρατόπεδα στην Ελλάδα θα χτιστούν σπίτια

Οικοδόμηση διαμερισμάτων σε τρία στρατόπεδα για ένστολους και μη ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και παρεμβάσεις στην αγορά στέγης με φόντο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του δημογραφικού, προανήγγειλε από το βήμα της φετινής ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τη στέγη, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση χτίζει 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.

«Δρομολογούμε και έναν καινοτόμο τρόπο αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμφωνήσαμε ότι σε τρία σημαντικά στρατόπεδα θα χτιστούν, με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων, 2.000 διαμερίσματα, 25% αυτών θα στεγάσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% θα αποδοθεί σε συμπολίτες μας που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα» ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εν λόγω στρατόπεδα είναι τα εξής: