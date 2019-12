Το Barbaros στην Κύπρο από 22 Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

Με τη NAVTEX 1550/19, η Τουρκία δεσμεύει μια πολύ μεγάλη περιοχή νοτιανατολικά της Κύπρου από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι και τη 31η Μαίου 2020!

Σε αυτή τη περιοχή, όπως αναφέρει το militaire.gr θα πλέει το ερευνητικό σκάφος Barbaros. Η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τον σχεδιασμό της και στην Κύπρο.



TURNHOS N/W : 1550/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 22 DEC 19-31 MAY 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N – 034 21.35 E

35 04.98 N – 034 21.62 E

35 19.93 N – 034 48.77 E

34 41.27 N – 034 47.92 E

34 17.82 N – 034 30.25 E

34 06.57 N – 034 15.20 E

34 17.55 N – 034 15.37 E

34 15.82 N – 033 56.43 E

34 41.30 N – 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED