Τουρκία: Δύο νέες navtex εντός της Κυπριακής ΑΟΖ

Δύο ακόμη NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία σε περιοχές εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με το militaire.gr με αυτές δεσμεύουν τις περιοχές, για ναυτικά γυμνάσια και εκτέλεση βολών. Την ίδια ώρα στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζει να κινείται το BARBAROS.

Οι δεσμεύσεις των περιοχών ξεκινούν από τις 20 Ιουλίου και φθάνουν μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

ΝΑVTEX 782/19

TURNHOS N/W : 0782/19 MEDITERRANEAN SEA GUNNERY EXERCISE, 20 JUL 19 FROM 1100Z TO 1300Z 29 JUL 19 FROM 1000Z TO 1200Z 08 AUG 19 FROM 1400Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY; 34 07.00 N – 033 16.30 E 34 07.00 N – 033 32.00 E 33 34.00 N – 033 32.00 E 33 34.00 N – 033 16.30 E CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 783/19

TURNHOS N/W : 0783/19 MEDITERRANEAN SEA NAVAL TRAINING, 24 JUL 19 FROM 0700Z TO 1000Z 26 JUL 19 FROM 1300Z TO 1600Z 02 AUG 19 FROM 0600Z TO 0900Z 06 AUG 19 FROM 1500Z TO 1800Z IN AREA BOUNDED BY; 34 07.00 N – 033 16.30 E 34 07.00 N – 033 32.00 E 33 34.00 N – 033 32.00 E 33 34.00 N – 033 16.30 E