Τουρκία: Navtex στο "τριεθνές" Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου

Με τη ΝΑVTEX 852/19, η Τουρκία δεσμεύει σήμερα την περιοχή δυτικά της Κύπρου, που έχουμε συνηθίσει να τη λέμε “τριεθνές”, επειδή εκεί “συναντιούνται” τα όρια των ΑΟΖ Κύπρου, Αιγύπτου και η ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η περιοχή έχει δεσμευτεί για «άσκηση με πραγματικά πυρά» όπως αναφέρουν στη Navtex οι Τούρκοι:

«TURNHOS N/W : 0852/19

MEDİTERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 31 JUL 19 FROM 2000Z TO 2200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 12.00 N – 031 04.00 E

35 12.00 N – 030 45.00 E

34 47.00 N – 030 45.00 E

34 47.00 N – 031 04.00 E

CAUTION ADVISED.»