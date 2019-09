Τουρκικό θράσος: Εξέδωσαν Navtex μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου και δυτικά της Κύπρου

Με δύο NAVTEX η Τουρκία προαναγγέλλει ναυτικές ασκήσεις στις 20 Σεπτεμβρίου, σε δύο περιοχές σε Δωδεκάνησα και Κύπρο. Όπως φαίνεται από τους χάρτες των περιοχών που δεσμεύουν, επί της ουσίας “κλείνουν” τη γνωστή περιοχή μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου και την περιοχή δυτικά της Κύπρου, όπου βρίσκεται το ένα τουρκικό γεωτρύπανο.

Οι NAVTEX και οι χάρτες:

NAVTEX 1020/19

TURNHOS N/W : 1020/19MEDITERRANEAN SEA NAVAL EXERCISES (WITHOUT FIRING), ON 20 SEP 19 FROM 0500Z TO 0800Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY 36 05.00 N – 028 44.00 E36 02.40 N – 029 20.60 E36 04.37 N – 029 23.12 E35 58.80 N – 029 38.05 E35 03.00 N – 029 38.00 E35 30.00 N – 028 10.00 ECAUTION ADVISED

NAVTEX 1022/19

TURNHOS N/W : 1022/19MEDITERRANEAN SEA FIRING EXERCISE, ON 20 SEP 19 FROM 0400Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY 35 22.00 N – 031 12.00 E34 58.00 N – 031 12.00 E34 58.00 N – 031 48.00 E35 22.00 N – 031 48.00 ECAUTION ADVISED.