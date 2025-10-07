Άλεν Άιβερσον: Μιλά για τη μάχη του με τη νηφαλιότητα – “Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου”

Ο Άλεν Άιβερσον αποκάλυψε ότι είναι νηφάλιος τους τελευταίους έξι μήνες, χαρακτηρίζοντας την απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ ως “την καλύτερη της ζωής του”.

Ο Άλεν Άιβερσον, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA, ανακοίνωσε ότι έχει συμπληρώσει έξι μήνες νηφαλιότητας, χαρακτηρίζοντας αυτή την απόφαση ως μια από τις καλύτερες της ζωής του.

Στην εκπομπή “CBS Mornings”, ο πρώην σούπερ σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς, μίλησε για την προσωπική του μάχη με το αλκοόλ, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια και μετά την καριέρα του.

Ο Άλεν Άιβερσον, γνωστός για την αυθεντικότητά του και την έντονη προσωπικότητά του, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του με το αλκοόλ, η οποία ξεκίνησε πριν το τέλος της καριέρας του στο NBA. Όπως δήλωσε, η απόφαση να σταματήσει το ποτό ήταν η πιο σημαντική επιλογή που έκανε, τονίζοντας πως πλέον νιώθει ζωντανός και γεμάτος ευγνωμοσύνη.

Όπως γράφει το SPORT24, ο ίδιος μίλησε για την προσωπική πίεση που βίωνε, ιδιαίτερα όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το διαζύγιό του, ενώ η καριέρα του είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται από καταχρήσεις και οικονομικές δυσκολίες.

Ο Άιβερσον αναφέρθηκε και στο περιστατικό του 2002, όταν σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια έντονων ερωτήσεων για την απουσία του από προπονήσεις, φώναξε επανειλημμένα τη λέξη “προπόνηση”. Ο ίδιος εξήγησε ότι εκείνη η αντίδραση δεν ήταν απλά μια έκρηξη θυμού, αλλά η αποτύπωση του ψυχικού φορτίου που βίωνε εκείνη την περίοδο. Όπως ανέφερε, πίσω από εκείνη τη θρυλική στιγμή κρυβόταν πόνος και προσωπικά προβλήματα που τον επηρέασαν βαριά.

Ο Άλεν Άιβερσον υπήρξε ένα σύμβολο για το streetball και την αυθεντικότητα, με τη λάμψη του να διαρκεί παρά το μικρό του ύψος. Κατέκτησε το MVP το 2001, οδήγησε τους Σίξερς στους τελικούς του NBA και μπήκε στο Hall of Fame το 2016. Ωστόσο, οι καταχρήσεις και οι προσωπικές του δυσκολίες μετά την καριέρα του, έβαλαν την καριέρα του σε επικίνδυνες τροχιές.

Η απόφασή του να διακόψει το αλκοόλ δείχνει την αναγέννηση του Άιβερσον, ο οποίος σήμερα στα 50 του δείχνει πιο ώριμος και ισχυρός από ποτέ. Αν και η καριέρα του υπήρξε γεμάτη επιτυχίες, αυτή η νέα αρχή του είναι για εκείνον η πιο σημαντική νίκη.