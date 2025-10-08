Άρης: Πού θα δείτε την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup κόντρα στη Χάμπουργκ Τάουερς

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Χάμπουργκ Τάουερς στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για φέτος.

Το Αλεξάνδρειο αναμένεται φέτος να ζήσει μεγάλες στιγμές, καθώς οι φίλοι του Άρη βρίσκονται μαζικά δίπλα στην προσπάθεια της νέας διοίκησης.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με την Χάμπουργκ Τάουερς και ο κόσμος του Άρη θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του Μπόγκνταν Καράιτσιτς που έκανε σπουδαίο διπλό στην Βενέτσια στην πρώτη αγωνιστική.

Ο Άρης κόντρα στην Χάμπουργκ Τάουερς θέλει να κάνει το 2/2 στο EuroCup με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Τετάρτης (8/10 στις 20:00).

Ο αγώνας του Άρη που έχει ήδη βγει sold-out θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime και από το Match Center του SPORT24.