Άρης: Πού θα δείτε την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup κόντρα στη Χάμπουργκ Τάουερς

Άρης: Πού θα δείτε την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup κόντρα στη Χάμπουργκ ΤάουερςΔιαβάζεται σε 1'
Ο Άρης αντιμετωπίζει την Χάμπουργκ Τάουερς στην πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση για φέτος.
- 08 Οκτωβρίου 2025 08:30
Το Αλεξάνδρειο αναμένεται φέτος να ζήσει μεγάλες στιγμές, καθώς οι φίλοι του Άρη βρίσκονται μαζικά δίπλα στην προσπάθεια της νέας διοίκησης.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με την Χάμπουργκ Τάουερς και ο κόσμος του Άρη θα βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του Μπόγκνταν Καράιτσιτς που έκανε σπουδαίο διπλό στην Βενέτσια στην πρώτη αγωνιστική.
Ο Άρης κόντρα στην Χάμπουργκ Τάουερς θέλει να κάνει το 2/2 στο EuroCup με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Τετάρτης (8/10 στις 20:00).
Ο αγώνας του Άρη που έχει ήδη βγει sold-out θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime και από το Match Center του SPORT24.