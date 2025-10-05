Αρμάνι Μιλάνο: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Τζος Νίμπο λόγω τραυματισμού

Ο Τζος Νίμπο θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού.

Ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο, Τζος Νίμπο, υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού στο παιχνίδι με την Παρτίζαν (2/10) για την EuroLeague και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες.

Η Iταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο παίκτης θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ώστε να καθοριστεί το πλάνο επιστροφής του.

Ο Νίμπο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ήττας της Μιλάνο με 80-78 στο Βελιγράδι, σε αγώνα όπου είχε προλάβει να σημειώσει 10 πόντους και να μαζέψει 6 ριμπάουντ.

Η απουσία του έρχεται να προστεθεί σε αυτή του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Iταλικό Σούπερ Καπ.