Αρμάνι Μιλάνο: Τρεις εβδομάδες εκτός ο Τζος Νίμπο λόγω τραυματισμού
Ο Τζος Νίμπο θα παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού.
- 05 Οκτωβρίου 2025 21:29
Ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο, Τζος Νίμπο, υπέστη τραυματισμό στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού στο παιχνίδι με την Παρτίζαν (2/10) για την EuroLeague και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες.
Η Iταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι ο παίκτης θα επανεκτιμηθεί μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ώστε να καθοριστεί το πλάνο επιστροφής του.
Ο Νίμπο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ήττας της Μιλάνο με 80-78 στο Βελιγράδι, σε αγώνα όπου είχε προλάβει να σημειώσει 10 πόντους και να μαζέψει 6 ριμπάουντ.
Η απουσία του έρχεται να προστεθεί σε αυτή του Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Iταλικό Σούπερ Καπ.