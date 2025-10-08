Αταμάν: Ο στόχος είναι φτάσουμε στο Final Four και να κατακτήσουμε τη EuroLeague

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε από το αεροδρόμιο της Αθήνας για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε για την Βιτόρια όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους τομείς που θα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Αταμάν μίλησε από το αεροδρόμιο της Αθήνας για όσα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην Χώρα των Βάσκων και ανέφερε:

Για τον αγώνα με την Μπασκόνια: “Στη EuroLeague κάθε ματς είναι διαφορειτκό. Είναι μια πραγματικότητα ότι η Μπασκόνια δεν έχει νικήσει κάποιον αγώνα μέχρι τώρα στη σεζόν, αλλά είναι μια πραγματικότητα επίσης ότι στο εντός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό ηττήθηκε στα τελευταία λεπτά. Έχουν παίκτες που σκοράρουν με ευκολία, τρέχουν συνεχώς, είναι πολύ επικίνδυνοι στο τρανζίσιον, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ελέγξουμε το ματς και σίγουρα κάθε νίκη εκτός έδρας είναι πολύ σημαντική“.

Για το επίπεδο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή: “Η σεζόν στη EuroLeague είναι πολύ μεγάλη σε διάρκεια. Οκ, μπορεί να μην είχαμε τον κατάλληλο χρόνο να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία το καλοκαίρι. επειδή οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο EuroBasket, μετά είχαμε το ταξίδι στην Αυστραλία που πολλοί παίκτες είχαν μείνει πίσω λόγω των τραυματισμών, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας.

Πιστεύω ότι μέσω του κάθε παιχνιδιού, κάθε παίκτης θα μπορέσει να μάθει το παιχνίδι μας, θα βελτιώνεται και θα γινόμαστε καλύτεροι. Κανείς στη Euroleague δεν είναι έτοιμος και κανείς δεν παίζει σπουδαίο μπάσκετ. Οπότε, δεν είναι σημαντικό να είμαστε πολύ καλοί τώρα, είναι σημαντικό να είμαστε πολύ καλοί στο δεύτερο μισό της EuroLeague. Τώρα είναι σημαντικό ακόμα και αν δεν παίζαμε κάποιο καλό ματς, να βρούμε τον τρόπο να κερδίζουμε και να παίρνουμε τις νίκες”.

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του: “Προφανώς, αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι η άμυνα σε σχέση με το ματς με την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, για να βελτιωθούμε στην άμυνα, χρειαζόμαστε δουλειά, χρειαζόμαστε περισσότερα παιχνίδια, περισσότερη προπόνηση με όλους τους παίκτες μαζί. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την άμυνά μας γιατί μέσω αυτής βελτιώνεται το παιχνίδι μας στον αιφνιδιασμό“.

Για τους ρόλους στον Παναθηναϊκό: “Τώρα είναι όλοι υγιείς και είναι δύσκολο να διαχειριστούμε τους χρόνους και τους ρόλους. Ξέρουμε όμως ότι η σεζόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και μέσα σε αυτή υπάρχουν θέματα με την υγεία, με την απόδοση του κάθε παίκτη, οπότε είναι βολικό να έχουμε ένα μεγάλο και δυνατό ρόστερ. Ο στόχος δεν είναι να κερδίσουμε σε ένα-δύο ματς, αλλά να φτάσουμε στο Final Four και να κατακτήσουμε τη EuroLeague.

Φυσικά, είναι αλήθεια ότι όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο να μοιράσεις τον χρόνο, αλλά εντάξει, θα βρούμε έναν τρόπο. Αλλά δεν πιστεύω στο μοίρασμα του χρόνου, για μένα το σημαντικό είναι οι νίκες. Μερικές φορές σε κάποια παιχνίδια, κάποιοι παίκτες δεν θα παίξουν, αλλά στο επόμενο ίσως παίξουν 30-35 λεπτά. Για μένα δεν είναι σημαντικό να δίνω λεπτά στους παίκτες, αλλά να βρω τους καλύτερους παίκτες σε κάθε ματς ξεχωριστά για να παίρνουμε τις νίκες“.