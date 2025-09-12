Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Μπενφίκα του Παυλίδη και τη Σεβίλλη του Αλμέιδα

Πού θα παρακολουθήσετε τα παιχνίδια για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα την Παρασκευή (12/9). Αναλυτικά η ώρα και τα κανάλια των αγώνων.

Η δράση στα πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου επιστρέφει έπειτα από τη διεθνή διακοπή με αγώνες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία και Σαουδική Αραβία.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται τη Σάντα Κλάρα, ενώ η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα κοντράρεται με την Έλτσε.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις: